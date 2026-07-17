Türkiye yine gözaltılar ve tutuklamalarla sarsılıyor:

NATO toplantısı dolayısıyla tutuklanan Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız, TEMA gönüllüleri, avukatlar, Kızılay’a duyulan güvensizlik yüzünden ortaya çıkan Ahbap derneğinin yöneticisi Haluk Levent, Tiyatrocu Levent Üzümcü, Dağcı Nasuh Mahruki, Şarkıcı Sıla, Yapımcı Fatih Aksoy, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye çalışanları ve daha pek çok kişi.

Gözaltı ve tutuklama nedenleri “istihbari bilgiden” “uyuşturucuya”, “sosyal medya paylaşımından” “ihaleye fesat karıştırmaya”, “dolandırıcılığa” dek çok çeşitli ve çok farklı:

Kimisi kamuoyu vicdanında kabul görüyor, hatta alkış alıyor...

Kimisi kamuoyu vicdanında rahatsızlık yaratıyor, hatta reddediliyor.

Ama kamuoyu bunlarla meşgulken bir yandan Ana Muhalefet Partisi CHP yok edilmeye çalışılıyor, öte yandan yüksek enflasyon, artan vergiler ve doğa yağması devam ederken petrol üzerinden de müthiş bir yolsuzluk ve soygun gerçekleştiği meydana çıkıyor!

***

CHP’nin Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan çalışkan Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, benim Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğrencimdir:

Türkiye’nin, Irak Devleti’nin izni olmadan, Irak’ın kuzeyinden ithal ettiği petrol dolayısıyla, 1.471.390.486,05 (bir milyar, dört yüz yetmiş bir milyon, üç yüz doksan bin, dört yüz seksen altı Amerikan Doları ve beş sent) cezaya çarptırıldığını yakaladı ve açıkladı.

Davanın açık bilgilere dayalı öyküsü özetle şöyle:

1973’te Türkiye ve Irak, Irak petrolünün Kerkük’ten Ceyhan’a taşınması için bir boru hattı anlaşması imzaladı.

Buna göre, boru hattı, depolama tankları ve tankerlere yükleme Irak merkezi hükümetiyle birlikte yapılacaktı.

BOTAŞ, kendi başına veya örneğin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi gibi başka bir tarafın talimatıyla hareket edemezdi.

Özetle, Petrol Irak’ın malıydı ve Bağdat’ın onayı olmadan satılamazdı.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (Barzani), kendi topraklarındaki petrolü Bağdat’tan bağımsız olarak satmak için 2013 yılı sonunda Türkiye ile anlaşma yaparak petrol sahalarını ana boru hattına bağladı ve petrolü Ceyhan’daki tanklara doldurdu.

Mayıs 2014’te petrol satışı başladı.

Bağdat hükümeti “Bu petrol Irak’ın malıdır” diyerek hemen itiraz etti ama Türkiye bu uyarıyı dinlemedi ve Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile işbirliği halinde ithalata devam etti.

Irak (Bağdat), Mayıs 2014’te Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tahkim mahkemesinde Türkiye’nin 1973 anlaşmasını ihlal ettiği ve bunun Irak’a büyük zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı ve Türkiye cezalandırıldı.

***

İktidar bütün bu olup bitenlere rağmen baskıyı, sömürü ile aynı oranda artırarak, milleti korkutarak, transferlerle ve hapislerle CHP’yi de etkisizleştirerek önümüzdeki seçimleri kazanmaya çalışıyor!

Mümkün ama zor; hem de çok zor!

***

Ceza miktarı nasıl belirlendi?

Faiz ne kadar ve nasıl hesaplanıyor?

Türkiye kaç Amerikan Doları ödemek zorunda?

Bu olaydan kimler ne kadar kâr etti?

Kamuoyunun tepkisi ne?

Başka ayrıntılarla birlikte Pazar günkü yazıya!