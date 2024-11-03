Barışçı ve demokratik: Geniş cephe direnişi

03 Kasım 2024 Pazar

Anayasa için direneceğiz.

Cumhuriyet için direneceğiz.

Demokrasi için direneceğiz.

Laiklik için direneceğiz.

Sosyal Devlet için direneceğiz.

Hukuk Devleti için direneceğiz.

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Özgürlük için direneceğiz.

Eşitlik için direneceğiz.

Adalet için direneceğiz.

Dayanışma için direneceğiz.

Barış için direneceğiz.

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Başta İfade Özgürlüğü, Kadın ve Çocuk Hakları olmak üzere, Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri için direneceğiz.

Hayvan Hakları için direneceğiz.

Çevre için, doğayı, tarihi, yeşili korumak için direneceğiz.

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Herkese eşit sağlık hizmetleri için direneceğiz.

Herkese eşit eğitim fırsatı için direneceğiz.

Herkese sosyal güvenlik için direneceğiz.

Sosyal Adalet için direneceğiz.

Fırsat eşitliği için direneceğiz.

Emekçilerin ve emeklilerin hakları için direneceğiz.

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Bize hizmet etmeleri için seçtiklerimizin, bize zulüm yapmalarına karşı direneceğiz.

Emperyalistlere ve emperyalizme karşı direneceğiz.

Savaşa karşı, savaş kışkırtıcılığı yapanlara karşı direneceğiz.

Din, mezhep, ırk ayrımcılığı yapanlara karşı direneceğiz.

Teröre karşı, teröristlere karşı direneceğiz.

Köylüleri, çiftçileri sömüren toprak ağalarına, insanların inançlarını sömüren, din ve mezhep sömürüsü yapan şeyhlere, şıhlara, tarikatlara, cemaatlere, tarikat ve cemaatlerin devlete sızmalarına, devleti yönetmelerine karşı direneceğiz.

Zalime karşı, zulme karşı direneceğiz.

Diktatörlere, diktatörlüğe karşı direneceğiz.

Ekonomik sömürüye, emek sömürüsüne, haksız kazançlara, devlet eliyle şirketlerin, kişilerin zengin edilmesine karşı direneceğiz.

Şiddete karşı direneceğiz.

Yolsuzluklara karşı direneceğiz.

Haksızlıklara karşı direneceğiz.

Hukuksuzluklara karşı direneceğiz.

Adaletsizliklere karşı direneceğiz.

Baskılara karşı direneceğiz.

Yasaklara karşı direneceğiz.

Yoksulluğa karşı, gelir adaletsizliğine karşı direneceğiz.

İnsan ticaretine, uyuşturucu kaçakçılığına, ulusal ve uluslararası mafyalara karşı direneceğiz.

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Kendimiz için direneceğiz.

Haysiyetimiz, şerefimiz, kişiliğimiz için direneceğiz.

Ailemiz için, kendi kuşağımız için, gelecek kuşaklar için direneceğiz.

Sevdiklerimiz için, dostlarımız için direneceğiz.

Bütün insanlık için, yurdumuz için, özellikle de içinde yaşadığımız toplumun refahı ve mutluluğu için direneceğiz.

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Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklere uğrayanları, hasta, yaşlı mahkûmları, anneleriyle birlikte hapiste yaşayan çocukları, KHK’lileri, Gezi Mahkûmlarını, simge haline gelmiş olan Kavala’yı, Demirtaş’ı, Kahraman’ı, Atalay’ı unutmayacağız, unutturmayacağız!

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Özetle “Şahsım Devleti Rejimi”nden kurtulmak, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne dayalı Cumhuriyet’i, Parlamenter Demokratik Rejimi yeniden kurmak için bütün barışçı yol ve yöntemleri kullanarak direneceğiz!

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Barışçı ve Demokratik bir direnişi kitlesel olarak örgütlemek ve bir “Geniş Cephe” oluşturmak için:

Demokrasiye inanan siyasal partilere, Demokratik Toplum Kuruluşlarına, sendikalara, meslek odalarına, özgür medyaya baskı yapacağız.

Bu amaca dönük yayın yapan gazeteleri, dergileri, radyo ve televizyonları maddi manevi destekleyeceğiz.

Biliyorum ki bu toplumdaki İYİLER hem sayısal olarak KÖTÜLERDEN daha fazladırlar, hem de KÖTÜLERDEN daha üstün yeteneklere sahiptirler.

İnanıyorum ki İYİLER bu toplumu aydınlığa çıkaracaklardır.

Yeter ki, İYİLER de, KÖTÜLER kadar İLGİLİ, KARARLI ve ÖRGÜTLÜ olabilsinler!

Bu ülkenin İYİLERİ, kendilerine öncülük edecek, demokratik geniş ittifakı kuracak PARTİYİ ve LİDERİ bekliyor!

NOT: Bugün TÜYAP Kitap Fuarı’nda söyleşi ve imzamız var. Bekleriz.