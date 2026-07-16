Dün 15 Temmuz Cemaatçi Askeri Darbe Girişimi’nin onuncu yıldönümüydü.

Emperyalizm ve İktidar, her zaman olduğu gibi, ülkenin tarihini ve güncelini kendi ideolojilerine ve görüşlerine göre saptırmak ve yeniden yazmak istedikleri için, İstiklal (Kurtuluş) Savaşı’mıza bile yaptıkları haddini bilmez müdahaleler bağlamında, bu olayı da kendilerine göre yorumlamaya kalktılar.

Aslında ben Salı günkü makalemden sonra, bu konuda ikinci bir yazı yazmayı düşünmüyordum.

Fakat özellikle, şimdi artık Fethullah Gülen Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması, FETÖ/PDY olarak bir terör örgütü olduğu anlaşılmış bulunan Gülen Cemaati’nin, AKP ile müttefik olduğu, İktidara ve Emperyalizme yaranmak için iş insanları, politikacılar, gazeteciler tarafından bir referans olarak kullanıldığı dönemlerde, ona en büyük desteği veren ve böylece ondan en büyük yararları sağlayanların, şimdi bu saptırma ve yozlaşmalara en büyük katkıyı verdiklerini görünce, kendimi tutamadım ve olayın siyasal tarih içindeki yerini değerlendirmek için bir çözümleme yazısı daha yazmaya karar verdim.

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Tarihsel çözümlemeler ile polis romanları metinleri arasında büyük bir benzerlik vardır:

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel darbelerin, olayların gerçek değerlendirilmeleri, bunların kimin işine yaradıkları ve hangi başka olaylara yol açtıkları ile yapılır.

Bu açıdan 15 Temmuz 2016 Cemaatçi Askeri Darbe Girişimine bakıldığında, onun en belirgin ve net sonucunun, Parlamenter Demokratik Rejim’in değiştirilerek yerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen tek kişiye bağlı ucube bir “Şahsım Devleti” rejiminin kurulması olduğu görülmektedir.

Daha net bir ifade ile 15 Temmuz Cemaatçi Askeri Darbe Girişimi, AKP iktidarının Rejimi “Şahsım Devleti” olarak değiştirmesine yol açmıştır!

Nitekim İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da “Girişimin” bu “Rejim Değişikliği” sonucunu yaratmış olmasını, dün sabah Sözcü TV’de çok net olarak vurgulamıştır.

Bu açıdan, girişimin önceden haber alınmış olması, en yetkili ağızdan “Allah’ın Lütfu” olarak nitelenmiş bulunması, olay sırasında en yetkili iki kişi olan zamanın MİT Başkanı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın TBMM’de bu konuda tanıklık yapmayı reddetmeleri ve nihayet, “TBMM 15 Temmuz’u Araştırma Komisyonu Raporu”nun kaybolmuş olduğunun iddia edilmesi, tarihsel süreç içinde, net olarak görülen bu Rejim Değişikliği sonucunun yanında, sadece onu destekleyen ikincil derecedeki kanıtlardır.

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki benim Salı günkü yazım, Zülâl Kalkandelen’in ve Barış Pehlivan’ın dünkü yazılarıyla birlikte okunduğunda ve “Birinci Silivri Trajedisi Dönemi”ndeki “kumpas” davaları düşünüldüğünde, bu tarihsel süreç bağlamındaki teşhisimin, sadece sonuç olarak değil, “Rejim Değişikliğinin Sebebi” olarak da 15 Temmuz Cemaatçi Askeri Darbe Girişimi’nin AKP iktidarı ile olan gerçek simbiyotik ilişkisinin tarihsel niteliğiyle uyumu açıkça görülmektedir!