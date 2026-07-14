Yarın, 15 Temmuz’un onuncu yıldönümü.

Bu vesileyle, bu olayın Toplumbilim (Sosyoloji) ve Siyaset Bilimi açılarından soğukkanlı bir bilimsel değerlendirmesini yapmak istiyorum.

Bence 15 Temmuz, bilimsel açıdan, hem bir sonuç hem de bir sebeptir!

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1) 15 Temmuz Cemaatçi Askeri Darbe Girişimi, AKP iktidarının Fethullah Gülen Cemaati ile yaptığı ittifakın bir SONUCUYDU:

2002’den 2013’e kadar, sonradan Fethulah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, FETÖ/PDY denilen Gülen Cemaati,

AKP iktidarı tarafından müttefik olarak kabul edilmişti. AKP iktidarı, Cemaat mensuplarının, ekonomide, idarede, yargıda, askeriyede ve medyada, haksız ve hukuksuz da olsa hızla yükselmelerini ve karar organlarını denetleyen makamlara gelmelerini sağlamıştı.

Bu süreç özellikle, Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve Odatv davaları gibi “Birinci Silivri Trajedisi” dönemindeki hukuksuzlukları gerçekleştiren ve halen hapiste veya kaçak olan savcılar ve yargıçlar tarafından yürütülmüştü.

FETÖ, bu davalar yoluyla, AKP iktidarının da tam desteğiyle Silahlı Kuvvetler içinde darbe girişimine kalkışacak güce erişebilmişti.

Bu anlamda, 15 Temmuz Askeri ve Cemaatçi Darbe Girişimi, AKP iktidarının Cemaatle yaptığı bir ittifakın, kendi aleyhine dönüşen bir SONUCUYDU.

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2) AKP, Cemaatle olan ittifakının 15 Temmuz Darbe Girişimi sonucunu, kendisinin uzun erimli bir hedefini gerçekleştirmek, “Parlamenter Rejimi” kaldırarak yerine “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen ucube bir “Şahsım Devleti” kurmak için SEBEP olarak kullandı.

Önce, 5 gün sonra 20 Temmuz’da kendisi de hemen bir başka hukuk darbesi yaparak Olağanüstü Hal, OHAL ilan etti.

OHAL’i kullanarak, “Birinci Silivri Trajedisi” döneminde yapılan temizliklere ek olarak yargıda, sivil ve askeri bürokraside, üniversitelerde, medyada ikinci ve çok geniş kapsamlı bir temizlik daha yaptı.

Böylece, ortada kendi gücüne karşı çıkabilecek hiçbir oluşum bırakmadı ve bu ortamda, OHAL baskısı altında, 16 Nisan 2017’de, rejimi değiştiren sözde Halkoylamasını yaptı.

Bu Halkoylaması sonucunda, o zamanki yasalara göre geçersiz olan mühürsüz oyların ve zarfların da geçerli sayılması ve resmi sonuçlar açıklanmadan “Atı alan Üsküdar’ı geçti” denilerek zafer ilan edilmesiyle Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk tarafından “Hukuk Dünyasında Doğmayan Halk Oylaması” adıyla yazılan kitapta da açıkça belirtildiği gibi, meşru olmayan bir sonuç açıklandı ve Türkiye bugünkü Rejim Bunalımı’na taşındı.

Bu anlamda 15 Temmuz Cemaatçi Askeri Darbe Girişimi, bugünkü Rejim Bunalımı’nın yakın SEBEPLERİNDEN biri olarak da görülebilir.

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Bu yazımın dayandığı, kamuoyuna yansımış ve yalanlanmamış olan somut kanıtlar açısından, bu konuda yayımlanmış olan sayısız kitap ve makale ile birlikte, TBMM’de KAYBOLDUĞU iddia edilen 15 Temmuz Araştırma Komisyon Raporu da CHP’nin ilave muhalefet şerhi ile birlikte, mutlaka dikkate alınmalıdır.