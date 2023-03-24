Birinci turun hedefi değişti
Siyasal iktidar, ülkeyi,
toplumun kabul
edebileceği sınırların
dışına (daha doğrusu gerisine)
doğru götürmeye zorladıkça,
olaylar hem şiddetleniyor hem
derinleşiyor hem de hızlanıyor.
Bu zorlama sırasında iktidar
dört büyük yanlışı (zorunlu olarak)
aynı zamanda yapıyor:
1) Kendi oligarşisine çok büyük
oranda bir gelir ve servet transferi
yapıyor ve bu transfer için meşru
olan ve olmayan her türlü yolu
kullanıyor.
2) Bütün doğal, tarihsel ve
ulusal kaynakları tüketiyor ve
yerlerine yenisini koymuyor.
3) Kaynakların tüketilmesini ve
yapılan gelir ve servet transferinin
görülmesini, bilinmesini,
eleştirilmesini istemediği için,
rejimin özgürlük ve denetim
kanallarını sürekli ve şiddetli
yasaklarla sınırlıyor ve kısıtlıyor;
adaleti kendisine bağlıyor.
4) Bu düzeni sürdürebilmek için,
rejimi tek kişiye bağımlı “Şahsım
Devleti” rejimi haline getiriyor ama
bu rejimle ülkeyi yönetemiyor; çünkü zaten bu rejimle bu
çağda herhangi bir ülkenin
yönetilebilmesi olanaklı
değil.
***
Bu çok büyük orandaki
gelir ve servet transferini
sürekli kılmak için yapılan
birbirine bağlı hatalar
zinciri sonunda şu garip
sonuçlar ortaya çıktı:
1) Ülkenin iç kaynakları
tükenme noktasına geldi.
2) Ülkenin dış sermaye ve dış borç bulabilme olanakları da tükenme noktasına geldi.
3) Halk yoksullaştı, geçim sıkıntısı bütün sorunların önüne geçti.
4) Devletin denetim ve özgürlük kanalları kapatılıp, adalet kurumu da iktidarın emrine alınınca, insanların can ve mal güvenliği duyguları yok oldu.
Özetle, hatalar ve bu
hataların sonuçları, iktidarın
değiştirilmesi zorunluluğunu
doğurdu.
***
Eskilerin deyişiyle “Seçim sath-ı
maili”...
Güzel Türkçemizle “Seçim eğik
düzlemi”...
Veya “Seçim eğik yüzeyi”...
Yani kısacası “Seçim dönemi”...
Yukarıda tanımladığım hataları
yapan ve özetlediğim sonuçlarla
karşı karşıya olan bir iktidar için
çok zor bir dönemdir.
***
O kadar çok yanlış yapılmış,
o kadar çok kural, yasa, hatta
Anayasa maddesi çiğnenmiştir ki iktidardan düşmek onun için
adeta bir kâbustur.
Ama aynı karabasanı toplum da yaşamaktadır:
Ya bu iktidar devam ederse...
Artık ne devletin ne toplumun
ne de yurttaşların yaşamı
güvende olacaktır.
***
Önümüzdeki seçimler sadece
Türkiye Cumhuriyeti Devleti
için değil, aynı zamanda tüm
toplum ve bütün yurttaşlar için
de bir ölüm kalım seçimidir:
Bu nedenle zıt görüşte olan
siyasal partiler bile Temel Hak ve
Özgürlüklere dayalı Demokratik
Rejimi korumak, daha doğrusu
yeniden kurmak için dayanışma
içine girmişlerdir.
İki gün önce, HDP’nin de içinde
bulunduğu Emek ve Özgürlük
İttifakı tarafından açıklanan aday
çıkarmama kararı, Demokratik
Rejimi kurmasına umut bağlanmış
olan Millet İttifakı adayı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun birinci turda
seçilme şansını çok artırmıştır.
Eskiden, birinci turda iktidarın
adayının yüzde 50’yi aşmasının
engellenmesi ve ikinci turda
Demokrasiyi yeniden kuracak
ortak adayın seçilmesi
hedeflenirken, şimdi birdenbire,
Kılıçdaroğlu’nun birinci turda
seçilmesi ulaşılabilir ve bu
nedenle de çalışılması gereken
bir hedef haline gelmiştir.
***
Önce bu karabasandan
kurtulalım, sonra Demokrasiyi
yeniden inşa etmeye
başlayabiliriz.
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