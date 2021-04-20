Covid-19 soruları

20 Nisan 2021 Salı

1) Niçin tam kapanma uygulanmıyor?

Kapanan esnafa, tüccara, işçiye yardım yapmak için iktidarın elinde para mı yoktur?

2) Salgınla mücadele yeterince ciddiye alınmayarak pandemi bahanesiyle, toplum üzerindeki baskının artırılması ve başarısızlıkların salgına atfedilmesi mi hedefleniyor?

3) İktidar partisi, Covid-19’un varyantlarının da salgını şiddetlendirdiği dönemde, yaptığı kongrelerle, ülkenin her yerinden gelenleri kapalı salonlara, “Salgına rağmen ‘lebaleb’” doldurarak hangi akla hizmet etmiştir?

4) Yeni kararların derhal yürürlüğe konması gerekirken, ramazanın beklenerek zaman yitirilmesinin anlamı nedir?

5) Ramazanda akşamları sokağa çıkma yasağının 19.00 gibi çok erken bir saatte başlatılmasının ve insanların eve yetişmek için iki ayaklarının bir pabuca sokulmasının anlamı var mıdır?

6) Virüsün kapalı yerlerde bulaştığı bilindiği halde, parklar, sahiller gibi açık alanların yasaklanmasının nedeni nedir?

7) Kapalı yerlerde memur ve işçi çalışmaları devam ederken, kafe ve lokantaların sadece açık havada hizmet veren mekânlarının kapatılmasının nedeni nedir?

8) Tam kapanma yapılmadan, sadece hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesinin yararı var mıdır?

9) Doktorlar aşılandığı halde, eşleri ve çocukları gibi aynı hanede yaşayanların aşılanmamalarının nedeni nedir?

10) Covid-19 nedeniyle ölen sağlık personeline neden görev şehidi muamelesi yapılmamaktadır?

11) Sağlık Bakanlığı’nın “Bilim Kurulu” ve “Toplum Bilimleri Kurulu” kararları nelerdir, bunlar niçin topluma açıklanmamaktadır?

12) Sağlık Bakanlığı’nın her iki kurulunun elinde de bu konularda yapılmış araştırmalar var mıdır? Varsa bunların sonuçları nelerdir? Yoksa, niçin araştırmalar yapılmamıştır?

13) Yüzde seksene yakın bölümü aşılanmış olan 65 yaş ve üstü nüfusa uygulanan yasakların sürdürülmesinin anlamı nedir?

14) 65 yaş ve üstü nüfusun, ev hapsinden dolayı hastalandıkları ve toplu ulaşım kullanmaları da yasaklandığı için, yaşamları için gerekli işlemleri yapmakta zorlandıkları bilinmemekte midir?

15) İktidarın denetimindeki medyada, virüsün kapalı yerlerde bulaştığı belirtildikten sonra, kongrelerden hiç söz edilmeden, lokanta ve kafelerin suçlanmasının kamuoyunu ikna etmekten uzak olduğu görülmemekte midir?

16) Okullarda bütün sınıflardaki her türlü eğitim, niçin “çevrim içi” yönteme dönüştürülmemiştir?

17) Öğretmenlere aşılama önceliği tanınmış mıdır?

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Sevgili okurlarım, bu sorular daha da artırılabilir ama herhalde anafikri anlamış olmalısınız:

İktidar, Covid-19 ile mücadele edemiyor, etmiyor, edebiliyormuş, ediyormuş gibi yapıyor!