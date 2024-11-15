Emre Kongar
Emre Kongar ekongar@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Demokratik örgütlü direniş (3)

15 Kasım 2024 Cuma

Bu yazım, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ni, Cumhuriyet Rejimi’ni korumak için, “Örgütlü, Demokratik, Barışçı Direniş” üzerine son günlerde yazdığım üçüncü yazı.

İlk yazımı Salı günü, bir iktidarın rejimi otoriterleştirmesi karşısında bireyin tek başına direnmekte yetersiz kalacağı anlayışı ile yazmış ve asıl direnişin yerinin, Cumhuriyet Rejimi’nin temelini oluşturan meclisler ve siyasal partiler olduğunu belirtmiştim.

Elbette Demokratik Cumhuriyet Rejimini “Şahsım Devleti” rejimine dönüştürmek isteyen bir iktidarın Meclis’te de egemen olduğu düşünüldüğünde, Meclis ve siyasal partiler içindeki direniş önerim, sadece Demokratik Cumhuriyete inanan muhalif partiler içinde ve Meclis’te de bu partilerin gücü oranında geçerli bir öneriydi.

Tam “Örgütlü Demokratik Direniş”in “Demokratik Toplum Örgütleri” bölümünü yazacağım Perşembe günü, halkın “Casusluk Yasası” dediği “Etki Ajanlığı” yasası önerisi gündeme geldi.

Onun üzerine ikinci yazımı bu yasa önerisine karşı oluşturulan “Örgütlü Demokratik Direniş” üzerine dün yazdım.

Gerek Demokratik Toplum Örgütlerinin, gerekse başta CHP olmak kaydıyla Demokratik Cumhuriyeti savunan muhalif partilerin direnişleriyle ve Avrupa Birliği standartlarını savunan iç ve dış çevrelerin önerileriyle, “Etki Ajanlığı” tasarısının, benim ikinci yazımın yazıldığı gün (dün) geri çekildiği belirtildi.

Elbet bu geri çekiş, önerinin yeniden gündeme getirilmeyeceği anlamını taşımıyor.

Tam tersine, iktidarın, öneriyi yeniden gündeme getireceği, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tarafından açıklanmıştır.

Bu nedenle, bugün “Örgütlü, Demokratik, Barışçı Direniş” konusunda “Demokratik Toplum Örgütlerinin” rolleri hakkındaki önerilerime devam etmek istiyorum.

***

Dünkü yazımda 91 Demokratik Toplum Örgütü’nün de halkın “Casusluk Yasası” dediği “Etki Ajanlığı” önerisine karşı bir protesto ve direniş bildirisi yayımladığını belirtmiştim.

Bu “Demokratik Toplum Örgütleri” grubu içinde bir çok farklı örgütün bulunduğunu gördüm.

Varlıklarını Demokratik Cumhuriyete borçlu olan ve bu nedenle, onu korumak için güç birliği yapmak zorunda olan bu örgütleri ayrı ayrı belirtmek ve dikkatlerini çekmek istiyorum.

Medya Örgütleri...

Barolar...

Sendikalar, Federasyonlar...

Meslek Odaları, Meslek Odaları Birlikleri...

İnsan Hakları Dernekleri, Vakıfları...

Hayvan Hakları Dernekleri, Vakıfları... 

Eğitim Dernekleri, Vakıfları...

Kadın, çocuk, LGTBİ, engelliler gibi, özel grupları koruyan örgütler, her türlü yardım kuruluşları...

Ve şiddete karşı olan, varlıklarını Demokratik Cumhuriyete borçlu olan bütün gönüllü kuruluşlar.

***

“Demokratik Cumhuriyet Rejimi”ni korumak isteyenler, DTÖ’ler içinde daha etkin olabilirler.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Demokratik örgütlü direniş (3) 15 Kasım 2024
Casusluk suçlamasına karşı örgütlü demokratik direniş şart! 14 Kasım 2024
Örgütlü demokratik direniş ve birey 12 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Demokratik örgütlü direniş (3)
Özdemir İnce
Özdemir İnce Kürt sorunu muamması
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İçimizdeki Osmanlıcılar
Olaylar Ve Görüşler
Kıbrıs’ın geleceği ve müzakere oyunları - Ahmet Göksan
Olaylar Ve Görüşler
KKTC ve Kemalizm etkisi - Mustafa Yazgan
Olaylar Ve Görüşler
Toplumsal bunalım - Kadir Serkan Selçuk
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Soner Ergin, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı
Sertaç Eş
Sertaç Eş AKP’yi yansılamak
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın TFF nereye?
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Sözün gücü
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Çiftçi nasıl üretsin?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler