Vurgun bir günde gerçekleşmedi:

Arkasında 24 yıllık AKP İktidarı var.

Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı kurumlarını yok eden ve Sayıştay’ın görevlerini tırpanlayan AKP iktidarı!

Neredeyse bir yıldır, bizzat Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bile uyarısı yapılmış olan, medyada defalarca hakkında haber çıkmış olan VURGUN nihayet patladı.

İBB davasında, ortada olmayan paralar üzerinden yapılan rüşvet iddialarından dolayı doğrudan ilgisi bulunmayan teknokrat ve bürokratların bile aylardır hapisle yargılanmalarını sağlayan DENETİM YAPISI, (yargı, güvenlik ve ilgili kurumlar) VURGUN’un aktörü olarak sadece GÖRÜLENLERİ hapse attı.

Siyasal kimliğinden ve makamından dolayı baş aktörlerden biri olarak GÖRÜLEN, hem eski BAKAN hem de AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI olan ve İBB davasında hapiste yargılananları şiddetle suçlayan Fatma Betül Sayan Kaya ise sadece parti görevlerinden istifa etti.

VURGUN’da sorumlu oldukları GÖRÜLEN ve hapsedilenler üzerinden ortaya çıkan TİCARİ İLİŞKİLER ve hem kana hem evliliğe bağlı olan AKRABALIK İLİŞKİLERİ İDDİALARI ise çok ama çok üzücü:

Bürokrasinin ve siyasetin hemen hemen bütün alanlarına, en yüksek noktalara kadar nüfuz etmiş oldukları dile getiriliyor.

Böylece ASIL SORUN ortaya çıkıyor:

Bütün bu YAPI’nın başında olan, görevlerini yapmayan DENETÇİLERİ DENETLEMEYEREK görevlerini yerine getirmeyenler kimlerdir ya da kimdir?

***

Denetçileri denetle(ye) meyen esas sorumlunun, İktidar ve İktidar’ın “Şahsım Devleti” olarak kurduğu SİYASAL ve BÜROKRATİK YAPI olduğu açık:

Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy gruplarına bağlı 131 fonun tasfiyesi ile Eylül 2026’da patlak veren VURGUN’da, sermaye piyasası, bankacılık ve mali suçlar alanında birden fazla kamu denetim/gözetim kurumu görevliydi.

Sorun 2025’in son çeyreğinden itibaren tespit edilmiş, Aralık 2025’te Finansal İstikrar Komitesi’nde ele alınmıştı.

SİYASAL YAPI, Cumhurbaşkanı da partili olduğu için İktidar partisini ve “Şahsım Devleti”ni de kapsıyor:

İktidar partisi AKP’nin merkez ve yerel örgütleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorumluları yani, CB danışmanları, CB ofisi çalışanları, partili milletvekilleri, bakanlar ve tüm bürokrasi bu kapsam içinde.

BÜROKRATİK YAPI olarak ise DENETİM kurumlarının, saptayabildiğim çekirdek listesi şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Fonlar, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar, TEFAS işlemleri ve piyasa manipülasyonu konusunda asıl düzenleyici ve denetleyici kurum. Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi bu işin merkezinde.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): Grupların bankacılık/yatırım bankası ve katılım bankası faaliyetleri (Tera Yatırım Bankası, Pusula’nın banka izni vb.) nedeniyle devrede.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Karapara aklama, yurtdışı transferler ve şüpheli işlemler için. Savcılık soruşturmasında doğrudan görevlendirildi.

Borsa İstanbul (BIST / Borsa İstanbul AŞ): Hisse senedi fiyat hareketlerinin ve olağandışı işlemlerin anlık gözetimi.

Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ): TEFAS platformu, takas, saklama ve fon varlıklarının izlenmesi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Yatırımcı kayıtları ve pay sahipliği verileri.

Finansal İstikrar Komitesi (FİK): Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında koordinasyon organı. Üyeleri arasında TCMB, SPK, BDDK, TMSF, SEDDK ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı yer alır. Konu 2 Aralık 2025 toplantısında gündeme gelmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB): Finansal istikrar ve likidite tarafında FİK üyesi olarak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): İlgili bankacılık kuruluşlarına müdahale ihtimali nedeniyle FİK içinde.

Bu kurumların yanı sıra, Güvenlik Güçleri (polis) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ile bankalardaki fon kurulları ve bankalar da olup bitenler hakkındaki RESMİ DENETİM ZİNCİRİ’nin parçaları.

***

İşte asıl sorun, DENETÇİLERİ KİMİN, niçin, nasıl DENETLEMEDİĞİ, yani bütün bu kurumların, sorumluların VURGUN’u neden daha erken ve etkili biçimde durduramadığı sorunudur:

Bunun yanıtı da “Şahsım Devleti” rejiminin “Siyasal ve Bürokratik yapısal yetersizliği”nde aranmalıdır!