Elektronik kelepçe mi, paslı kilit mi?

16 Nisan 2021 Cuma

Ülkesine hizmet aşkıyla yetişmiş olan ve bu aşklarına hiç ihanet etmemiş olan Emekli Amirallerin ayaklarına elektronik kelepçe takılmış.

Aslında bu kelepçe, toplumun demokratik reflekslerine, temel hak ve özgürlüklerine vurulmak istenen bir prangayı simgeliyor.

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Medyaya yansıyan haber şöyle:

Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “sarık ve cüppe” giydiği fotoğraflar üzerine açıklama yapan 104 Emekli Amiralden 14’ü hakkında “Suç işlemek için anlaşma” yapmaktan soruşturma başlatılmıştı.

10’u 6 gün Emniyet’te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, dün Cumhuriyet’te, Barış Terkoğlu’nun kitabından alıntılar yaptığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Emekli Koramiral Atilla Kezek’e Ankara’da elektronik kelepçe takıldı. Antalya’da bulunan Emekli Amiral Turgay Erdağ’a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.

Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol:

“Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti.

Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor.

Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor” dedi.

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Bu arada CHP’nin sorduğu “128 Milyar Dolar Nerede” sorusu iktidarın bamteline bastı ve dengesini bozdu:

İktidar mensuplarının, “Para kasada”, “Para sizde”, “Koronavirüs ile mücadelede harcadık” veya “Çeşitli gerçek ve tüzelkişilere sattık” gibi çelişik yanıtlar vermeleri üzerine CHP örgütü, bu soruyu soran afişleri il ve ilçe örgütlerinin binalarına astı!

Bu afişlere karşı iktidar derhal harekete geçti ve CHP ilçe örgütlerinin binalarına astıkları afişler, gece yarısı polisler tarafından vinçler filan da kullanılarak indirilmeye başlandı.

Kimi illerde, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla, yargı kararı alındı.

Kimi illerde, savcının gerekli ceza yasası maddesini bulamadığını belirtmesi üzerine, valilik kararı uygulandı.

Kimi illerde ise valilik tarafından “Koronavirüs salgını dolayısıyla afiş asılması yasaklandı”.

Kaldırılan afişlere karşı çeşitli tepkiler dile getirildi:

“Savcı bunun Cumhurbaşkanı ile ilgisini nereden kurdu?”…

“Vatandaşın parasının hesabını sorması en doğal hakkıdır”…

Ya da “Koronavirüs salgını ile afişlerin ne ilgisi var?”…

Denildi.

Bu arada Kastamonu CHP İl Başkanlığı, valilik tarafından kaldırılan “128 milyar dolar nerede?” afişinin yerine “256 kâğıdın yarısını nettiniz. Deyivesenize?” yazılı yenisini astı. Bu afiş de polis tarafından indirildi.

Bazı ilçelerde indirilen afişlerin altından Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı çıktı.

Afişlerin toplanmasına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Soruların cevabı alınıncaya kadar afişleri asla ve asla kaldırmayacağız” dedi.

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Tam bu sırada, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM’ye yollandı.

Olayların akışına bakarsak, Emekli Amirallerin ayaklarına takıldığı belirtilen o kelepçenin, aslında Kanal İstanbul’u, Montrö’yü, TSK’ye sızan tarikatçıları ve el değiştiren 128 milyar doları sorgulayanların beyinlerine ve ağızlarına takılmak istenen paslı ve çürük bir kilit olduğu ortaya çıkar!