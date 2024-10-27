İBB’den kadınları özgürleştirici kreş hamlesi

27 Ekim 2024 Pazar

Ekrem İmamoğlu, 16 Eylül 2024 tarihinde 21 kreşi daha açarken şöyle konuşmuş:

“Çocuklarımızı en iyi şartlarda hazırlayacağız. Daha önemli ve öncelikli bir işimiz yoktur. Bundan daha önemli bir işimiz yoktur.”

Konuşmasında, 5 yıl gibi kısa sürede 100’ün üzerinde kreş sayısına ulaşıldığının, yapımı devam edenlerle birlikte 160 kreşe erişileceğini belirtmiş.

Bence kadını özgürleştiren en önemli öğe, onun ekonomik özgürlüğüdür...

Kadın kendi geçimini kendi başına sağlayabildiği oranda özgürleşir.

İşte “Gündüz Bakım Evleri”, anne olan kadınlara, çalışma özgürlüğü sağladığı için bence kadınlar için son derece önemli bir hizmettir.

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İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 104 kreş, Belediye’nin verdiği isimle “İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi” ya da “Yuvamız İstanbul Kreşi” bulunuyor.

Bu yuvaların öğrenci kapasitesi 9 bin 978 çocuk.

Yani her bir çocuk bir aileden diye düşünülürse, on bine yakın kadına çalışma özgürlüğü sağlanmış.

Bu kreşlerden bugüne kadar 4 bin 208 öğrenci mezun edilmiş.

Bir başka deyişle beş bine yakın anneye çalışma olanağı sağlanmış.

Kreşlerde 897 öğretmen bulunuyor.

Ayrıca pek çok yardımcı personel de var.

Bu da İBB’nin istihdama katkısı.

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İlçelerdeki kreşlere ilişkin olarak Murat Ongun’un sayesinde, toparlayabildiğim bilgiler şu şekilde:

AVCILAR:

1 kreş. Aktif Öğrenci: 38 çocuk.

Mezun öğrenci sayısı: 81 çocuk.

BAYRAMPAŞA:

Yenidoğan yuvası, öğrenci sayısı 75.

Altıntepsi yuvası, öğrenci sayısı 110.

BAKIRKÖY:

Çocuk yuvaları: 8.

Mezun sayısı: 411.

BÜYÜKÇEKMECE:

Çocuk eğitim merkezi: 4

Mezun sayısı, 250 dolayında.

Ayrıca, 3 çocuk oyun ve etkinlik merkezi.

Bugüne kadar 500’e yakın öğrenci mezun etmiş.

BEYOĞLU:

11 kreş, 650 öğrenci.

BEYLİKDÜZÜ:

Yuvam İstanbul Sayısı: 3. Kreş Sayısı: 8.

Mezun Öğrenci Sayısı: 257. Öğrenci Sayısı: 738.

ÇATALCA:

1 yuvamız İstanbul kreşi. 1 yuvamız İstanbul kreşi inşaatı sürüyor. Ayrıca 2 adet Yuvamız Çatalca kreşi.

ESENYURT:

Toplam 12 kreş. 740 öğrenci, 201 mezun.

EYÜPSULTAN:

142 öğrencili 1 kreş. 8 kreş inşaatı ve 2 gündüz bakımevimizin inşaatı devam ediyor.

2. dönem hedefi: 9 kreş, 2 gündüz bakımevi.

KADIKÖY:

7 kreş. Mevcut öğrenci sayısı 578. Mezun öğrenci sayısı 3081.

KARTAL:

Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi: 14

1 tanesi: Mevhibe İnönü Alerji Çocuk Gelişim Merkezi

Öğrenci sayısı: 800-850.

Toplam mezun öğrenci sayısı: 1537.

SANCAKTEPE:

8 Yuva, Sancaktepe Çocuk Gelişim Merkezi.

Öğrenci sayısı 648. Mezun sayısı 162.

ŞİŞLİ:

9 Şişli kreşi. Toplam öğrenci sayısı: 682. Mezun öğrenci sayısı: 225

ÜSKÜDAR:

1 adet kreş. 100 öğrenci kapasitesi olan kreş için 85 öğrenci başvurusu alınmış. Proje aşamasında, İcadiye Mahallesi’nde açılacak 1 kreş.

Eminim ki yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, bu konuda yeni atılımlar gerçekleştirecektir.

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Değerli okurlarım, yukardaki bilgilerde eksiklerim ve hatalarım olabilir.

Bunlar düzeltilirse elbette bu sütunda onlara da yer veririm.

Vurgulamak istediğim esas nokta, Ekrem İmamoğlu’nun “Çocuklarımızın eğitimi” adı altında, aslında “Çalışan kadınları özgürleştirme” konusunda attığı bu adımın çok etkili olduğudur:

İmamoğlu, benim 2019 yılından itibaren “CHP, Belediyelerden başlayarak Demokratik Rejimi Yeniden Kuruyor” diye nitelediğim bir siyasal girişimi, kreşleri çoğaltarak, İstanbul’daki, çalışan kadınları özgürleştirme hamlesiyle gerçekleştiriyor!

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Bu vesileyle cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların trajedisini de anımsatmak isterim!