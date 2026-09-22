Ekonomi ve maliye

Demokratik bir siyasal iktidar, ülkenin tarımdaki, sanayideki ve hizmetlerdeki üretim kapasitesini ve üretim verimliliğini arttırır.

Ülkenin tarımdaki, sanayideki ve hizmetlerdeki üretim kapasitesini ve üretim verimliliğini azaltamaz!

Demokratik bir siyasal iktidar, ülkenin gayri safi milli hasılasını ve kişi başına düşen gelirini arttırır.

Ülkenin gayri safi milli hasılasını azaltamaz ve kişi başına düşen gelirini düşürerek vatandaşlarını geçim sıkıntısına mahkûm edemez!

Demokratik bir siyasal iktidar, ülkenin milli gelirini, bütün sınıfların üretime katkıları oranında adil dağıtır.

Ülkenin milli gelirini, sadece kendi ailesini ve oligarşisini beslemek ve güçlendirmek için kullanamaz!

Demokratik bir siyasal iktidar, başta engelliler olmak kaydıyla, bütün vatandaşlarına doğumdan ölüme kadar, sağlık, eğitim, konut, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında fırsat eşitliği ve asgari yaşam koşulu olanakları yaratır.

Sağlık, eğitim, konut, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında doğumdan ölüme kadar sadece belli sınıflara, kendi ailesine ve oligarşisine imtiyaz tanıyamaz!

Demokratik bir siyasal iktidar, tam istihdam sağlar.

Ulusal üretim faktörlerini dışlayamaz, kimseyi işsiz bırakamaz!

AHLAK VE SİYASET

Demokratik bir siyasal iktidar, laiktir, bütün vatandaşlarına eşit davranır.

Hizmette hiçbir din, mezhep, ırk, parti ayrımı yapmaz; makamları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, din, mezhep, ırk, inanç ve kültür kökenine göre dağıtamaz; hiçbir kimlik grubunu devlet hizmetlerinden ve görevlerinden yoksun bırakamaz ve uzak tutamaz!

Demokratik bir siyasal iktidar, daima dürüst davranır, toplumda, siyasette üstün ahlakı savunur ve topluma üstün ahlak için örnek olur; gençliği ahlaklı yetiştirir.

Seçmene yalan söyleyemez, seçimden önce vaat ettiklerini seçimden sonra unutamaz, vaatlerine aykırı ve ters kararlar alamaz, bir parti adına oy alıp da seçimi kazandıktan sonra rakip partiye geçmeye ve seçmenin aldatılmasına izin veremez!

Demokratik bir siyasal iktidar, seçimlerde muhalefetin de kendisiyle eşit koşullarda mücadele etmesini sağlar.

Muhalefet hakkını sınırlayamaz ve kısıtlayamaz!

ADALET VE HUKUK DEVLETİ

Demokratik bir siyasal iktidar, yargı erkinin parti etkilerinden bağımsız oluşmasını ve özerk kalmasını sağlar; şeffaf, adil ve periyodik seçimleri bağımsız yargı denetiminde yapar ve sonuçlarına saygı duyar; bütün eylem ve söylemlerinin Anayasa’ya uygun olmasına özen gösterir, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyar.

Bağımsız yargıya müdahale edemez; başta ifade ve muhalefet özgürlüğü olmak kaydıyla, Temel Hak ve Özgürlükleri ihlal edemez; AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı çıkamaz; kendi ailesine, oligarşisine imtiyazlı davranılmasına, halkın soyulmasına izin veremez!

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Sevgili okurlarım, yukardaki ilkeler “Demokratik bir siyasal iktidarın” en temel ve “olmazsa olmaz” asgari koşullarıdır.

Ülkemiz, en azından böyle bir iktidara layıktır.

Bu kurallara uymayan iktidarlar, yapılacak olan periyodik, dürüst, adil ve şeffaf, ilk seçimde giderler!