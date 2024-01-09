İstanbul: Hortumla hizmet arasında seçim

09 Ocak 2024 Salı

Bu iktidar 21 yılda, rejimin de seçimin de sandığın da belediye başkanlarının da anlamlarını ve önemlerini değiştirdi.

Ve yaptıklarını, ettiklerini, önemli ölçüde gizleyen bir “Karartmacılık” oluşturdu:

Bütün maliyetler, masraflar gizli...

Bütün ilişkiler devlet sırrı...

Bütün anlaşmalar, tahsisler, ihaleler özel...

Tarafsızlık yemini etmiş olan Cumhurbaşkanı, seçimlerde partisi lehine açık ve net olarak her türlü propagandayı yapıyor; seçimlere devletin bütün ağırlığını koyuyor...

Seçmen listelerini kendi bürokrasisi belirliyor, seçim kurulları ancak onaylıyor; seçmenler tarafından sahte seçmenlerin kontrol edilmeleri çok çok zor, hemen hemen olanaksız...

Propaganda dönemlerinde ne eşitlik var ne adalet ne de şeffaflık; muhalefetin yasal olanakları bile sınırlanırken iktidar her türlü dezenformasyonu rahatça yapıyor; yalanı ve iftirayı serbestçe kullanıyor...

Oy sayımları, Anayasa’yı değiştiren en kritik halkoylamalarında bile yasalara aykırı olarak yapılıyor...

Sonuçların yayımlanmaları sırasında, trafolara kediler giriyor, yayınlara uzun aralar veriliyor.

Seçim kurullarını oluşturan yargı zaten onların emrinde...

Yürütme erki olan Cumhurbaşkanı ve onun atadığı Bakanlar, TBMM’ye bile hesap vermiyor...

“Şahsım Devleti”nde son derece keyfi, üstelik Karartmacı, Bilmesinlerci, Obskürisyonist politika, bütün devlet, hükümet ve kamu ilişkilerine egemen.

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14-28 Mayıs 2023 genel seçimleri bütün ölçümlerin ve beklentilerin tersine, iktidarın kazandığı ilan edilerek bitirildi.

Şimdi önümüzde, bu sonucun getirdiği özgüven ile gittikçe artan baskı ve manipülasyon olanaklarını yerel seçimlerde de kullanacak bir iktidar var.

31 Mart’ta, genel seçimlerdeki senaryolar tekrarlanacak.

Ama bu kez her kentteki sandık, sadece o kentin yazgısını belirleyecek...

Yani örneğin, deprem bölgelerindeki yapının ürettiği sandık sonuçları İstanbul’u etkilemeyecek...

Ve İstanbul’un yazgısını, denetimleri daha kolay olan, sadece İstanbul’daki sandıklar belirleyecek:

İktidarın adayı, 2019’daki gibi “Kazandık” diyerek sonucu ilan edip gitmeye kalktığında eğer 2019’daki gibi gerçek sonuçlar aleyhinde ise Ekrem İmamoğlu’nun karşısında boyun eğmek zorunda kalabilecek.

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İstanbul seçiminin sonuçları, bu kentin büyük olanaklarından dolayı, “Hortum” ile “Hizmet” arasında geçeceği için, bütün ülkeyi etkileyecek:

Çünkü İstanbul Belediyesi çok gelire, çok gayrimenkule ve çok denetime sahip. İktidar bu gelir ve olanakları İstanbul halkı için kullanmıyor; kendi oligarşisi için “hortumluyor”:

Tarikat ve cemaatlerin dernek ve vakıflarına tahsis edilen kamu malları, yandaşlara verilen ihaleler, kupon arsalardaki özel inşaat izinleri, bu hortum mekanizmasının “kitabına uydurulmuş” olan yolları ve yöntemleri.

İmamoğlu, sadece bu “hortumları” kestiği ve bu kaynakları “İstanbulluların hizmetine” harcadığı için, iktidarın bütün engellerine, sınırlama ve kısıtlamalarına rağmen, mucizevi yatırımlar ve hizmetler yaptı.

İSTANBUL AKP’NİN DEĞİL, İSTANBULLULARINDIR:

VE İSTANBULLULAR KENTLERİNE SAHİP ÇIKMALIDIRLAR!

