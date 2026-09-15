Konu artık medyaya da yansıdı: İktidar, Üsküdar’daki Demokratik Rejim ve Hukuk Devleti trajedisini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de taşımaya mı hazırlanıyormuş?

Böyle bir hazırlık varsa bunun arkasındaki strateji de konuşulmaya başlandı bile:

İktidarın, muhalefeti ve Demokrasi’yi yok etmesine ve seçimlerde yitirdiği il ve ilçe belediyelerine el koymasına, PeKaKa’nın ve DEM’in destek verme olasılığı dile getiriliyor.

Medyada yapılan yorumlara göre, başta İstanbul Büyükşehir olmak kaydıyla, CHP’nin kazandığı bütün belediye meclislerinde PKK ve DEM’in Cumhur İttifakı ile ortak davranış sergilemesi gündeme gelebilirmiş.

Taraf değiştiren bir politikacının açıklamasına dayalı olan bu yorum ne derece doğru bilemem...

Ama böyle bir çaba, seçmende yaratacağı tepkiyle, İktidarın seçimleri kaybetmesini kesin hale getirir diye düşünüyorum.

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12 Eylül 2026 Cumartesi gecesi Üsküdarlılar kendi oylarına, kendi iradelerine, Demokrasi’ye, Hukuk Devleti’ne sahip çıktılar.

Gerek Ekrem İmamoğlu’nun, gerek Sinem Dedetaş’ın hapishaneden yazdıkları mektuplar, gerek Özgür Özel’in konuşması, gerekse katılanların sloganları ve taşıdıkları dövizler, Üsküdar halkının yapılan operasyonu yürekten protesto ettiklerini ve Demokrasiye bağlılıklarını tarihe mal ediyordu.

Sanat ile siyaseti iç içe geçirdiğim Yahya Kemal şiirlerine dün www.kongar.org adresli internet sitemde, “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” yazısı ile devam ettim.

Lütfen Sinem Dedetaş’ın şahsında bütün Üsküdarlılara ithaf ettiğim o yazıya da bir göz atın.

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Cumartesi akşamki mitingin ışıltısı, yapılan trajik siyasal operasyonu anlamsızlaştırdı ve hüznün yerini, direnen Üsküdarlılara destek duyguları aldı.

İşte o an, Yahya Kemal’in sanki o miting için yazılmış olan muhteşem dizeleri, bu kez orijinal halleriyle, benim de duygularıma tercüman oldu.

ÜSKÜDAR’IN DOST IŞIKLARI

Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer;

Geçtikçe her dakika belirmektedir seher.

Bilmem kaçıncı fecri vatan toprağında, biz,

Görmekle şimdi bir yaşatan vecd içindeyiz.

Etrafı okşuyor mayısın tâze rüzgârı

Karşımda köhne Üsküdâr’ın dost ışıkları...

Kimlersiniz?

Ya bağrı yanık kimselersiniz!

Yâhut da her sabah uyanık kimselersiniz!

Dünyâ yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan

Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an.

Sizlersiniz bu ân’ı ışıklarla Türk eden!

Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!

Gönlüm, dilim, kanım ve mizâcımla sizden’im;

Dünya ve âhirette vatandaşlarım benim.