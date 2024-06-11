Lokantadaki mucize

11 Haziran 2024 Salı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden sonra, Cumhuriyet’te yayımlanan Selda Güneysu imzalı bir haberde, İstanbul seçiminin kaybedilmesinin nedenlerinden birinin “Kent Lokantaları” olduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan’ın kızdığı yazılmıştı.

Bir değerlendirme toplantısında, “Kent Lokantalarının” seçim yenilgisinin nedenlerinden biri olarak belirtmesi üzerine Erdoğan’ın:

“Kent Lokantası’yla seçim mi kaybedilirmiş?

Neden bu olur mu?” dediği belirtilmişti.

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2019 Yerel Seçimleri öncesinde yazmaya başlamıştım:

Erdoğan/AKP iktidarının çöpe attığı Demokratik Rejim, yerel yönetimlerden yukarı doğru, yeniden kurulmalıydı ve CHP’li belediyeler bunu başarabilirdi.

Gerçekten de 2019’dan bu yana, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş ve elbette öteki kentlerdeki, isimleri bu yazıya sığmayacak kadar çok olan, başarılı belediye başkanları “hemşerileriyle bütünleşerek” yeniden “Demokratik Rejim”in temellerini atmaya başladılar.

Üstelik, CHP’li belediyeler inanılmaz engellerle de karşılaşmışlardı.

İktidar, CHP’li belediyelerin halktan topladıkları paralara el koymuştu.

Yeni vakıflar icat ederek belediyelerin mülkiyetindeki kamu mallarını ellerinden almıştı.

Yeni hizmetler ve yatırımlar için hem kaynak vermemiş hem de belediyelerin buldukları ucuz kredileri kullanmalarını engellemişti.

Buna karşılık “parsel parsel” yapılan yağmaları ve oligarşiye akıtılan hortumları kesen İmamoğlu ve Yavaş ile öteki başkanlar, buralardan tasarruf ettikleri kaynaklarla büyük hizmetler gerçekleştirdiler.

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İstanbul Belediyesi’nin gerçekleştirdiği büyük hizmetlerden sadece bir tanesini, “Kent Lokantalarını” seçmek ve onun üzerinde durmak, aslında haksızlık.

Çünkü, burslardan yurtlara, gündüz bakımevlerinden halk eğitimi kurslarına, yoksullara, engellilere, yaşlılara, gençlere, çocuklara yapılan yardımlara kadar İstanbullulara yapılan o kadar çok ve hayati sosyal hizmet var ki...

Tek bir hizmet üzerinde odaklanmak biraz haksızlık oluyor.

Ama “Kent Lokantaları Mucizesi” adını verdiğim bu hizmetin çok önemli üç ayırıcı niteliği var:

1) Ayrım gözetmeksizin bütün İstanbullulara yönelik.

2) En temel insani gereksinmelerden birine, beslenmeye yönelik.

3) İktidarın sömürü politikalarından dolayı aç bırakılan halkın çektiği geçim sıkıntısına karşı ve karşın, çok ucuza karın doyuruyor.

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Bu projeye neden “Kent Lokantaları Mucizesi” dediğimi çok basit bir örnekle açıklayacağım:

Ünlü bir kahve zincirinin 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilen fiyat listesine bir bakalım:

Filtre Kahve: Küçük: 70 TL Orta: 80 TL Büyük: 90 TL

Kapuçino: Küçük: 89 TL Orta: 99 TL Büyük: 109 TL

Amerikano: Küçük: 75 TL Orta: 85 TL Büyük: 95 TL

Espresso: Tek: 50 TL Duble: 70 TL

Türk Kahvesi: Tek: 50 TL Duble: 70 TL

Türk Çayı: Küçük: 40 TL Büyük: 50 TL

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İşte mucize burada değerli okurlarım:

Bir bardak çay fiyatına, 40 liraya üç kap yemek veriyor Ekrem İmamoğlu.

Hem de doyurucu, lezzetli ve kaliteli!

İlk Kent Lokantası 17 Haziran 2022’de Çapa’da açılmış ve bugüne kadar 14 ilçeye yayılmış:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Hisarüstü, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

Bu lokantalar saat 12’de açılıyor, bazıları 19’da bazıları 20’de kapanıyor.

Örneğin 7 Haziran mönüsü şöyle

Yayla çorbası, etli taze fasulye, peynirli gül böreği, meyve, ekmek, su. Toplam kcal: 611.

Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon İstanbullu bu lokantalarda yemek yemiş.

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ÖZETLE, CHP’Lİ BELEDİYELER HALKIN KARNINI DOYURARAK DEMOKRATİK REJİMİ YENİDEN KURUYOR!

