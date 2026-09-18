Şu anda yapılanlar; 1) Belirsizliklere ve eşitsizliklere yol açtığı belirtilen, PKK’li teröristler için çıkarılan “af yasası” niteliğindeki “infaz yasası”; 2) MHP liderinin başlattığı PKK terör örgütü liderine siyasal statü verilmesi; 3) Ömür boyu hapse mahkûm olan PKK liderine, siyaset ve medya temaslarını yürütmesi için yapılan konuta villa mı, yerleşke mi, ev mi denileceği; 4) İçişleri Bakanlığı’nca 20 milyon lira ödülle aranan Sipan Hemo kod adlı Semir Asu’nun, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olması ile Türkiye’de terör listesinden çıkarılması.

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Peki MHP lideri Bahçeli, terörle mücadele için seçim propagandası olarak 2023’te neler demişti?

“Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım diyen bir cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakereden başka hiçbir şey yapmaz. Kılıçdaroğlu, özerklik hedefinin ümididir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 Mayıs 2023 seçimlerini birinci turda kazanamadıktan sonra, 22 Mayıs Pazartesi günü TRT’de bir seçim programı daha yaptı.

Aslında İktidarın bütün seçim propagandası, “CHP eşittir PKK terör örgütü” söylemine dayandırılmıştı.

Bu amaçla sahte videolar bile üretilmiş ve bunlar mitinglerde sanki gerçekmiş gibi, bizzat Erdoğan tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılmıştı.

“Millet, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere sandıkta dersini verdi birinci turda.

Şimdi yani Kılıçdaroğlu bir taraftan Kandil’le irtibat halinde olacak, onlarla beraber video kasetler hazırlayacak. Bir diğer taraftan ‘Selo’yu (Selahattin Demirtaş) çıkarmak istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz’ diyecek.

...Ve ardından ‘Eğer Selo’yu çıkarmak istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz’...

...Yani dağdaki teröristlerden hapistekine, Avrupa’dakilerden firari FETÖ’cülere kadar ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa CHP Genel Başkanı’na oy istediler.

Yapılan bu skandal açıklamalara dair 14 Mayıs’tan önce tek kelam etmediler. Hatta meydan meydan dolaşıp cezaevlerini boşaltacaklarının sözlerini verdiler.

Gerek Kılıçdaroğlu gerek yandaşları tüm bunları yaptılar. Hatta hatta eli kanlı caniler için dillerinden ‘sayın’lar, ‘bey’ler hiç eksik olmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Van’da yaptığı konuşmada, oradaki bütün dinleyenler ne diyordu? ‘Kan, kan, kan, intikam, intikam’...

... Milletim bu maskeli baloya sandıkta ‘Dur’ dedi. İnşallah benim milletim bu oyuna gelmeyecek ve iki turda da gereğini yapacaktır.”

Daha sonra sözlerine şöyle devam ediyor:

“Biz terörle mücadele tarihimize yeni bir konsept geliştirdik. Terörü, teröristleri ve elebaşlarını sınırlarımız içinde olduğu gibi sınırlarımız dışında da etkisiz hale getiriyoruz. Terör örgütünü biz böyle gerilettik, terör örgütünün çok etkili isimlerini inlerinde etkisiz hale getirdik.”

Selvi’nin, “Sizin Öcalan’ı serbest bırakmak istediğinizi söylediler” sorusuna da şöyle yanıt veriyor:

“Yani kalkıp da terörist başına yol açmak onun önünü açmak gibi bir durum olmuş olsa şu 15 sene, 20 sene içerisinde biz zaten çok daha farklı adımlar atabilirdik ama böyle bir şey oldu mu, mümkün mü?”

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Özetle İktidar, 2023’te, CHP’yi PKK ile müzakere yapmakla suçlayarak PKK ile mücadele için oy istiyordu.

Seçimlerden 1.5 yıl sonra dediğinin tam tersini yapmaya başladı:

Giriştiği müzakerelerin sonucunda, PKK için (eşitliği bozan ve belirsizliklerle dolu) özel bir “infaz” yasası çıkardı, terör örgütü liderine statü istedi ve ilişkilerini özgürce sürdürebilmesi için ona özel bir konut yapıyor; Suriye’de görev alan teröristleri ise teröristler listesinden çıkarıyor.

Üstelik bunları, gittikçe yaklaşan seçimler öncesinde, CHP’yi bölerek, muhalefetin kazandığı belediyelere el koyarak, yüksek enflasyonla büyük bir geçim sıkıntısı yaratarak ve insanları hapisle korkutarak yapıyor...

Çok merak ediyorum, 2023’te İktidara oy veren seçmen, 2002’den 2023’e kadar İktidarın 20 yıl boyunca izlediği bütün iç ve dış politikalara, ideolojik/ siyasal eylem ve söylemlere aykırı olan ve ABD’nin isteğiyle gelindiği bilinen bu duruma ne diyor; sandıkta ne diyecek?