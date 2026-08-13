Salı günkü “Adını Siz Koyun” başlıklı yazımda sevgili ve değerli okurlarımdan, medyada “Çerçeve Yasası” denilen ve 10 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilen yasa hakkında bundan sonra yazacağım yazımın başlığı ve/veya konusu hakkında öneriler istemiştim.

Elektronik postamdan ve sosyal medya hesaplarımdan verilen yanıtlardan anladığım kadar, Cumhuriyet okurları bu yasayı hem önerenlere hem de kabul edenlere karşı çok öfkeli.

DİLERİM SİYASAL PARTİ LİDERLERİ HALKIN TEPKİLERİNİ ÖZETLEYEN BU YAZIMI OKUR!

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ELBETTE CUMHURİYET OKURLARI, TÜRKİYE SEÇMENİNİ BÜTÜNÜYLE TEMSİL ETMEZ:

Onlar Atatürk’ün Devrimlerini benimsemiş, Cumhuriyete ve Demokrasi’ye bağlı, inançların ve etnik kökenlerin siyasette istismarına karşı olarak Laikliğe ve Hukuk Devleti’ne inanan kişilerdir...

AMA BU YASAYA DESTEK VERENLERİ ONAYLAMAYAN ÇOK ÖNEMLİ SAYIDA VE NİTELİKTE BİR SEÇMEN KİTLESİNİ TEMSİL ETMEKTEDİRLER.

İlginç bir biçimde yasanın adı lehinde tavır belirten ve “Barış Yasası” diyen sadece bir tek kişi var.

Yine, sadece tek bir okurum da yasa hakkında tavır belirtmemekle birlikte, YENİ PARTİ’ye haksızlık edilmemesi konusunda bir uyarıda bulunmuş.

Sıralamayı yanıtların bana geliş zamanına göre yaptım, kimlikleri neden gizli tuttuğumu tahmin edersiniz.

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ELEKTRONİK POSTAMA GELEN YANITLAR.

Yeni parti bu yasaya EVET derse doğmadan ölür (2 ayrı yanıt)

Ben genel seçimlerde oyumu tam tersi yönde vermiştim

Bölgedeki feodal ilişkiler ve toprak düzeni konusunda bir tespit yok

Yarım demokrasi ile barış olmaz

KRAVATLI KATİLLER

Emperyalizm yüz yıl sonra kazandı mı?

Özgür Özel’in ikilemi...

Çerçeve yasa, arka planda asıl ne var?

Emperyalizm yüz yıl sonra kazandı!!!!

Yeni Parti 10 Ağustos 2026’da Doğmadan Öldü

PKK ve APO Türkiye’deki Kürtleri temsil etmiyor

YENİ Parti’yi yıpratmayın (YENİ PARTİ’yi savunan tek yanıt)

PKK’nın zaferi

Barış yasası (Yasayı savunan tek yanıt)

Yeni Parti-Eski Düzen

Bitirilmiş terör örgütüne hayat öpücüğü

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X’TEN (TWITTER’DAN) GELEN YANITLAR:

Mutlak İhanet

1945-46: Çok partili siyasi hayata geçiş. 2026: ?

İkinci Sevr olarak adlandırılmalı

Barış talebi hangi koşullarda yapılır?

Emperyalizmin Türkiye’de kurduğu “Sevr Severler” ittifakı, Türkiye’yi parçalanma sürecine götürüyor.

“Demokrasiyle taçlandırıyoruz” diyerek Cumhuriyetin altını oymak (2 ayrı yanıt)

Toplum, dincilik, mezhepcilik, ırkçılık ile iç savaşa sürükleniyor

Bu yasa gerçekten bir sonuca mı bağlandı, yoksa asıl siyasi pazarlığın başlayacağı anayasa sürecinin kapısını mı açtı?

Bu Yasa Kimin İçin?

Vekiller millete karşı

Demokrasi bebeği ölü doğdu

Yeni feodal yapının ağası Apo. Kürtler de Apo’ya teslim

Yeni Yol: NATO 3.0, Mekke Savunma Anlaşması ve Çerçeve Yasa’nın (Türkiye 2.0!) bizi götürdüğü yoldan kaçınma/etkisiz hale getirme stratejisi ne olmalı!?

“Çerçeve Yasa”ya evet diyen Özgür Özel lider olabilir mi? İsrail’in Kürt devletine desteğini sizden de okumak isterim

Zebundan kız alan, zulmeder

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FACEBOOK YANITLARI

Suudi Arabistan Pakistan Türkiye savunma işbirliği antlaşması Neden yapıldı?

“Yeni Yasa, Yeni askeri anlaşma yeni Sevr’e hazırlık mı” olabilir

Bir türlü dokunulmayan şu siyasi partiler kanunu

Sıraladığınız başlıkların hepsi çok önemli ve eminim ki siz bırakın bir yazıyı, bu başlıklardan kitap yazarsınız

Hepsi (Bütün başlık önerilerini kastediyor)

Kurumların içini boşaltan iktidar 85 milyonu nereye götürdüğünü bilmiyor

Çerçeve Yasa’ya Evet diyen Yeni Parti hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız çok memnun oluruz

Eski CHP’nin (şimdiki YENİ Parti kadrolarının seçtirdiği) belediye başkanları sorgusuz sualsiz gayri yasal ve insan haklarına aykırı yöntemlerle tutuklanıp içeri atılmışken, Çerçeve Yasa’nın ülkemize barış ve kardeşlik getireceği yönündeki samimiyetsizlik konusunu ele alabilirsiniz

Quo vadis

Yasa Barış ve demokrasi yasası değil af yasasıdır Affetme yetkisi meclis tarafından bazı koşullarla yöneticilere devredilmiştir, eşitlik ilkesine aykırı olabilir

Başlangıç olacak deniyor sonraki hamleler ne olacak, Lozan tartışmaya mı açılacak? Anayasa hamlesi mi gelecek?

Bu konuda art arda yazacağım makalelerin bütünlüğünü vurgulamak için Salı gününden itibaren yazılarıma numara vermeye başladım.