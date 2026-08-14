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Özgür Özel’in kaçırdığı büyük fırsat (3)
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Özgür Özel’in kaçırdığı büyük fırsat (3)

14.08.2026 04:00
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Özgür Özel, 10 Ağustos 2026 “Çerçeve Yasa” oylamasında, bir “Milli Kahraman” olma fırsatını kaçırdı.

İktidarın, hem Demokratik Rejim’e, hem Anayasa’ya, hem Hukuk Devleti kurallarına ve hem de bütün partilerin içinde yer alan Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Demokratik seçmenlere karşı, adeta yangından mal kaçırır gibi acele bir yöntemle kabul ettirdiği yasaya karşı çıksaydı: 

1) İktidarın kurduğu, gittikçe totaliterleşen otoriter “Şahsım Devleti” rejimine karşı, hem Barış’ı, hem Kardeşliği, hem Demokratik Rejim’i hem Cumhuriyeti savunsaydı...

2) “Kürt Sorunu” denilen sorunun ancak kendilerinin Parlamenter Demokratik Rejim’deki iktidarlarında, gerçekten çözülebileceğini...

3) Bu yasanın, İktidarın ömrünü uzatmak için, Emperyalistlerin desteğiyle, Demokratik Rejim tahrip edilerek CHP yok edilirken bir yem olarak ortaya atıldığını...

O başarılı hitabet gücüyle topluma anlatsaydı...

Bütün partilerin içinde bulunan “Çerçeve Yasa karşıtlarının” oluşturduğu çok büyük bir seçmen kitlesinin “Milli Kahramanı” olacaktı.

***

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildikten sonra büyük bir hata yaparak, “Yumuşama” ve “Normalleşme” söylemleriyle İktidarın dümen suyuna girmiş ve seçmeninde büyük bir düş kırıklığı yaratmıştı.

Derken, “2024 Yerel Seçimlerinden” sonra artık ikinci sıraya düşmüş olan “Şahsım Devleti” İktidarı, Ekrem İmamoğlu’na, CHP’ye ve seçilmiş belediye başkanlarına karşı saldırıyı ve “Kürt Açılımı Süreci”ni başlatınca, tehlikeyi gördü ve silkinerek enerjik bir muhalefet sergilemeye başladı.

Bir yılda, yüz başarılı miting yaparak, halkı, seçmeni, “Şahsım Devleti”nin haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklerine karşı bilinçlendirdi...

Toplumun üzerindeki umutsuzluk, bıkkınlık, yılgınlık ve korku duvarını yıkarak, “CHP Genel Başkanlığı” makamından, iktidara aday olan “Ana Muhalefet Liderliği”ne terfi etti!

“Çerçeve Yasa”ya karşı çıkabilseydi, iktidar adayı olan “Ana Muhalefet Liderliği”nden, Ecevit’in Karaoğlan oluşunu anımsatan bir “Milli Kahramanlığa” yükselirdi.

***

Dün Mehmet Ali Güller YENİ PARTİ’NİN KAÇIRDIĞI FIRSAT başlığı ile özetle söyle yazıyordu:

“...YENİ Parti’nin önünde büyük bir fırsat vardı:

İktidar partisi de dahil olmak üzere tüm partilerin tabanında bu yasa tasarısına karşı ciddi tepki vardı.

İktidar o nedenle yasalaşması için acele etti.

YENİ Parti tüm bu tepkilerin sözcülüğünü yapabilecekken, ne yazık ki Saray’ın oyununa gelerek fırsatı elinin tersiyle itti.” 

***

İlk iki yazımda açıkladığım, çevrem ve Cumhuriyet okurları, öfkelerinde hiç de yalnız değiller, çünkü:

1) Sadece “Yüz yıllık Cumhuriyet birikimini” ve Atatürk’ü değil, “İnsanlığın bağımsızlıkçı, eşitlikçi, özgürlükçü, barışçı, siyasal evrim çizgisini” de reddeden...

2) “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan “Cumhuriyet Rejimi”nin ve “Anayasa”nın da altını oyan...

3) Emperyalizme de teröre de boyun eğen...

4) Sorun çözmek bir yana, Hukuk Devletini de yok ederek çözülemeyecek yeni sorunlar yaratacak olan bu yasa...

Kaç oyla, nerede kabul edilirse edilsin...

Türkiye’nin ve Demokratik Rejimin genel ve temel yapısına ters olma niteliğinden asla kurtulamayacaktır!

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #İktidar #Çerçeve yasa

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