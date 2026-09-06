Cumhuriyet Gazetesi Logo
Seçilmişlerin transferleri, rejim ve anayasa suçudur! (16)
Emre Kongar
Son Köşe Yazıları

Seçilmişlerin transferleri, rejim ve anayasa suçudur! (16)

06.09.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Cumhuriyet Rejimi’miz Anayasa’mızda, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olarak tanımlanmıştır.

Bu rejimin iki meşruiyet temeli vardır:

Birinci meşruiyet temeli, iktidar kaynağının, “Millet iradesi” veya “Milli İrade” denilen, serbest, adil, şeffaf, periyodik seçim sonuçları olmasıdır.

İkinci meşruiyet temeli, seçilmiş iktidarın, bütün eylem ve söylemlerinin, başta ifade (medya, protesto ve muhalefet) özgürlükleri olmak kaydıyla, “Temel Hak ve Özgürlüklere” uygun olması ve bu uygunluğun bağımsız yargı (genellikle Anayasa Mahkemesi) aracılığıyla denetlenmesidir.

Mevcut İktidar, meşruiyetin ikinci kaynağı olan ve Anayasa’nın da kayıtsız koşulsuz uyulmasını öngördüğü, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uymadığını, defalarca tekrarlanan uygulamalarla ve söylemlerle ifade etmiştir.

Meşruiyetin birinci kaynağı olan serbest, adil, şeffaf, periyodik seçim koşulunu ise 16 Nisan 2017 sözde halkoylaması sırasında, yasalara aykırı olarak kullanılan oyları geçerli sayarak zedelemiştir.

***

2023 ve 2024 seçimlerinden sonra, İktidarın, kendi adaylarının kaybettiği seçimleri kazanmış olan muhalif partilerin yüze yakın belediye başkanını ve yirmi dolayında milletvekilini TRANSFER ETMESİ, doğrudan bir REJİM DARBESİ VE ANAYASA SUÇUDUR:

Çünkü İktidar bu transferlerle, o seçilmiş kişilere verilen “Millet/Halk desteğini”, yani “Milli İradeyi” reddederek, reddetmekle de kalmayıp seçmenin istediğinin tersine kendi lehine çevirerek DEĞİŞTİRMİŞ OLMAKTADIR.

***

Transferlere konu olan “seçilmişlerin” ve onları “kabul eden İktidarın” tutum ve davranışları bir de ahlak sorununu ortaya çıkarmaktadır elbette:

İçlerinde dostların, yakın çalışma arkadaşlarının, kader birliği ettiklerinin de olduğu, binlerce hatta milyonlarca seçmene, seçilmek için yalan söylemek ve onları aldatmak; böylece hem genel ve siyasal ahlakı, hem seçimi, hem Demokratik Rejim’i hem de Anayasa’yı ihlal etmiş olmak!

***

Türkiye Cumhuriyeti’nin politikacıları, milletvekilleri, belediye başkanları, bakanları, İktidar ve muhalefet partilerinin yöneticileri, özetle, ister politikanın içinde isterse dışında olsunlar, tüm vatandaşları, elbette böyle insanlar değildirler:

Bu sütunda, milletvekillerinin ve cumhurbaşkanlarının ettikleri yeminleri defalarca yayımladım:

Elbette bu yeminleri edenler, ahlaklı, vicdanlı, güvenilir ve yeminlerine sadık insanlardır.

Ayrıca, yargı mensuplarının genel ve hukuk ahlaklarını, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne bağlılıklarını defalarca vurguladım.

Lütfen, seçim sonuçlarına aykırı biçimde, çeşitli yöntemlerle, belediyelere el koymayın.

Lütfen bu transferleri de durdurun ve düzeltin.

Çünkü Türkiye bunlara layık değildir!

İlgili Konular: #Cumhuriyet #Seçim #AİHM #demokrasi #Anayasa

Yazarın Son Yazıları

Seçilmişlerin transferleri, rejim ve anayasa suçudur! (16)

Cumhuriyet Rejimi’miz Anayasa’mızda, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olarak tanımlanmıştır.

Devamını Oku
06.09.2026
‘Neyden kurtulduk?’ (15)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Kurtuluş Savaşı” tanımına karşı bozuk bir Türkçeyle “Neyden kurtuluyoruz?” diye sormuş ve “Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” demişti.

Devamını Oku
04.09.2026
Emperyalizm ve padişah sömürür, Atatürk kurtarır (16)

Temmuz 2026’da yeni müfredat programı kapsamında “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” kavramının öne çıkarılmasıyla ilgili tartışmalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bozuk bir Türkçeyle, “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” demişti.

Devamını Oku
03.09.2026
Tuğrul Türkeş Mehmet Uçum’u neden uyardı? (13)

Saray yönetimleri ne kadar uzarsa bireysel ve kurumsal yozlaşma ile “çevre” içindeki ve “çevreler” arasındaki uyumsuzluklar da o denli yoğunlaşır, keskinleşir ve yıkıcı olur.

Devamını Oku
01.09.2026
Emperyalizmle mücadele (12)

Bugün 30 Ağustos; 104 yıl önce Anadolu ve Trakya’da Emperyalizmin mağlup edilerek tarihin akışının değiştirildiği gün: Emperyalizmle gerçek mücadele, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi gerektiğinde savaşla, gerektiğinde “Üniter ve Ulusal Cumhuriyet kurmakla” ama mutlaka “İç ve dış sömürüye karşı, Ulusal Bilinç’le” yapılır!

Devamını Oku
30.08.2026
Emperyalizmin çelişkisi ve bulduğu çözüm (11)

Ulus Devlet’ten “İyi Niyetli/İnsancıl (Benevolent) Monarşi”ye! Teknolojisi gelişmiş ülkeler, teknolojisi gelişmemiş ülkeleri güdümler ve sömürürler.

Devamını Oku
28.08.2026