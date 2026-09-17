OKSİMORON, birbiriyle çelişen ve birlikte olabilmeleri olanaksız nitelik taşıyan, varlık, olay ya da olguların aynı anda var olmalarını ifade eden bir söylem türüdür!

En yaygın kullanım biçimleri, edebiyatta, özellikle de şiirde “Sessiz çığlık” “Çığlığın sessizliği”, “Sessizliğin çığlığı” biçimindeki ifadelerdir.

Hem edebiyatta, özellikle de şiirde, hem de siyasette, özellikle de liderler arasındaki polemiklerde, bazı anlamların güçlendirilmesi ve bazı çelişkilerin vurgulanması için kullanılır.

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Bizim kültürümüzdeki en önemli örneklerinden biri, “Yumurtasız Omlet” ifadesidir.

Genellikle bir işin yapılması için gerekli olan eylemlerin gerçekleştirilmesinin reddedilmesinin eleştirisi, “Yumurta kırılmadan omlet yapılmaz” biçiminde ifade edilir.

Elbette yapılan bir işin veya bir ürünün hiçbir anlamı olmadığı ve bir işe yaramadığı da “yumurtasız omlet gibi olmuş” diye anlatılabilir.

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Bu yazının başlığı olan “SEÇİMSİZ DEMOKRASİ” de böyle bir oksimoron ifadedir.

Bu İktidarın 2023 Genel ve 2024 Yerel seçimlerinden sonra, artık yönetim döneminin sonuna gelmiş olduğunu fark etmesiyle, canhıraş bir son çare olarak başvurduğu milletvekili ve belediye başkanı transferleri ve belediyelere el koyma eylemleri, Anayasamıza göre, Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti olan (daha doğrusu olması gereken) siyasal rejimimizin temelini oluşturan “Seçim” ilkesini, “Sandık” sonuçlarını yok saydığı için, “Seçimsiz Demokrasi” ifadesiyle anlatılabilecek OKSİMORON bir durum yaratmıştır.

Sanıyorum, bu İktidar, Türkiye’nin siyasal tarihine, büyük bir ısrarla imza attığı, “Seçimsiz Demokrasi” modeline ilişkin çabalarla geçecektir.

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İktidarın uygulamaya çalıştığı bu “Seçimsiz Demokrasi” modelinin niteliğini vurgulayan başka OKSİMORON ifadelerden hemen aklıma gelen bazı örnekler şöyle:

Seçimsiz Demokrasi, “Yaşayan Ölü” gibidir...

Seçimsiz Demokrasi, “Soğuk Ateş” gibidir...

Seçimsiz Demokrasi, “Yumurtasız Menemen” gibidir...

Seçimsiz Demokrasi “Açık bir Sır” gibidir...

Seçimsiz Demokrasi, “Patlıcansız Karnıyarık” gibidir...

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UNUTMAYALIM, SİYASET, TOPLUMA, VATANDAŞA, SEÇMENE, EN ÜST DÜZEYDEN HİZMET ETME SANATI, BECERİSİ VE GÖREVİDİR:

Bunu yapmayan, yapamayan iktidarlar, seçimle, sandıkta gider.

SEÇİM, iktidarların hesap verme sürecidir...

SANDIK, iktidarların hesap verme yeridir.

Serbest, adil, periyodik seçim, şeffaf sandık ve iktidarların eylem ve söylemlerinin Anayasal Temel Hak ve Özgürlüklere uygunluğunu denetleyen bağımsız yargı olmadan, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti de olmaz, olamaz!