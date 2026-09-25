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Topluma örnek olan siyaset nasıl yapılır?
Emre Kongar
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Topluma örnek olan siyaset nasıl yapılır?

25.09.2026 04:00
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Siyaset, bir topluma sadece iktidar ya da muhalefet olarak vaatlerle seslenmek değil, tutum ve davranışlarla, eylem ve söylemlerle, örnek olarak da yön verme sanatıdır.

Politikacıların, ister iktidarda olsunlar ister muhalefette, tutum ve davranışlarıyla, eylem ve söylemleriyle topluma aşağıdaki konularda ve ilkelerde örnek olmaları gerekir! 

***

Korumaları ve yüceltmeleri gereken kişisel ve toplumsal özellikler:

Nezaket

Terbiye

Ahlak

Namus

Şeref

Haysiyet

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Tutum ve davranışlarında uymaları gereken ilkeler:

Nezaket

Terbiye

Dürüstlük

Doğruluk

İyilik

Güzellik

Güvenilirlik

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Savunmaları gereken uygulamalı kavramlar:

Nezaket

Terbiye

Demokrasi

Laiklik

Hukuk Devleti

Sosyal Devlet

Yargı bağımsızlığı 

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Savunmaları gereken ilkeler:

Nezaket

Terbiye

Bağımsızlık

Özgürlük

Eşitlik

Dayanışma

Adalet

Barış

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Politikacıların iktidar olduklarında, nezaket ve terbiyeye ilave olarak meşruiyetleri için zorunlu olarak uymaları gereken iki ilke:

Seçmene gerçek seçeneklerin sunulduğu, periyodik, şeffaf, adil, muhalefetin de iktidarla eşit koşullarda yarıştığı, bağımsız yargı denetimindeki seçimler ve seçim sonuçlarına saygı.

İktidar olarak yaptığı bütün eylem ve söylemlerin Temel Hak ve Özgürlüklere uygun olması ve bu uygunluğun Anayasa Mahkemesi gibi bağımsız bir yargı organı tarafından denetlenmesi. 

***

Son zamanlarda İktidarın, ana muhalefet partisi olan CHP’ye, CHP’nin kazandığı yerlerdeki belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına karşı başlattığı, İstanbul Büyükşehir’de, Üsküdar’da ve Adalar’da doruk noktasına ulaşan operasyonlar, kayyım uygulamaları, belediye meclis üyelerine yapılan baskılar ve her türlü transferler, yukardaki ilkelere hiç de uygun görünmüyor!

İlgili Konular: #Siyaset #İktidar #Politika

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