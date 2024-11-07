Trump hoş mu geldi?

07 Kasım 2024 Perşembe

Dünyadaki yabancı düşmanlığı ve ekonomik kaygılar mı Trump’ı seçtirdi...

Yoksa Trump’ın seçilmesi, dünyadaki yabancı düşmanlığını ve ekonomik kaygıları daha mı artıracak?

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Çok konuşma eğilimindeki kişiler mi öğretmen olur...

Öğretmen olanlar mı çok konuşur?

Otoriter eğilimli kişiler mi polis olur?

Polisler mi otoriter eğilimler geliştirir?

Cahil seçmenler mi çıkarcı politikacıları seçer?

Çıkarcı politikacılar mı, seçmenleri cahil bırakır?

Aşırı nitelikli politikacılar mı partilerinde lider olur?

Liderler mi, kendi partilerinde aşırılaşır?

Yumurta mı tavuktan çıkar?

Tavuk mu yumurtadan çıkar?

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Trump dünya ülkelerindeki yabancı düşmanlığını, demokratik rejim karşıtı olan otoriter liderleri mi destekleyecek?

Yoksa çok kültürlülüğü, farklılıkların barış içinde birlikte yaşamalarını mı savunacak?

Dünyada savaş kışkırtıcılığı mı yapacak?

Yoksa dünya barışına mı hizmet edecek?

Ukrayna/NATO ile Rusya arasındaki savaşı mı tırmandıracak?

Yoksa ABD’yi bu savaştan geri mi çekecek?

Ortadoğu’da İsrail’in saldırganlığını destekleyecek ve savaşı mı yaygınlaştıracak?

Yoksa İsrail’i durdurup savaşı sona mı erdirecek?

ABD’de, sermayenin emeği ezmesini derinleştirecek, gelir adaletsizliğini artıracak, ekonomiyi mi istikrarsızlaştıracak?

Yoksa, Amerikan ekonomisini güçlendirecek, ABD’nin ulusal üretim verimliliğini artıracak, refah düzeyini yükseltecek, gelir adaletsizliğini mi azaltacak?

Türkiye’yi Ortadoğu’daki ABD savaşının bir uzantısı, vekili olarak kullanmaya mı devam edecek?

Yoksa Suriye’deki savaşı bitirecek, Ortadoğu’dan mı çekilecek?

Türkiye’nin Arap, Afgan ve Müslüman sığınmacıların deposu olması politikasını mı sürdürecek?

Yoksa sığınmacıların kendi ülkelerine dönmelerini sağlayacak barışçı politikaları ve projeleri mi destekleyecek?

Bu soruların yanıtlarını üç aşağı, beş yukarı tahmin etmekle birlikte, zamanlamalarına ilişkin ayrıntılı ve kesin tahminleri tam yapamıyorum elbette.

Çünkü Trump’ın dediklerinde ne derece kararlı ve samimi olduğunu kestiremiyorum.

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Trump’a zaten çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi’ni, ayrıca Senato’yu ve de Başkanlığı kazandıran bu 2024 ABD seçimlerinin Türkiye’yi nasıl etkileyeceği ise çok bilinmeyenli bir denklem değil zaten:

Emperyalizm, hiç kuşkusuz, Başkan’ın kimliğinden bağımsız olarak Türkiye’yi kendi çıkarları için kullanmaya devam edecek.

Trump’ın ise (bundan önce neler yaptığına bakarsak) Türkiye’ye karşı, Biden dönemine göre, daha açık, daha net, daha kaba ve daha sert söylemler ve yöntemler kullanacağını tahmin edebiliriz.