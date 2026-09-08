(Sinem Dedetaş Ve Direnen Üsküdarlılar İçin)

Ben olaylara, Yahya Kemal’in şiirleştirdiği “yüzlerce yıllık tarih bilinciyle” bakıyorum!

“Adalet duygusu olmayanlar, tarihten de şiirden de anlamazlar” demeyin:

İnsanlık, tarih, sanat ve ister inanın, ister inanmayın, “son tahlilde siyaset bile” “Adaletten” yanadır!

Bugün yaşanan adaletsizlikler ve hukuksuzluklar tarihimize bir kara leke olarak geçmektedir:

Tanığım, evimizdeki sofrada birlikte yemek yediğim, şiirlerini babamın sesinden dinleyerek büyüdüğüm, Yahya Kemal’dir!

Aşağıdaki şiirleri, Hakkı, Hukuku, Adaleti, Milli İrade’yi kahramanca savunan, başta kadınlar olmak üzere, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti savunan bütün vatandaşların dikkatine sunuyorum:

Lütfen iki şiiri de sonuna kadar okuyunuz...

Her ikisi de tarihimize, kızgın harflerle kazılmıştır!

***

YAHYA KEMAL’İN ÜSKÜDAR’I

İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar

Üsküdar bir ulu rüyâyı görenler şehri,

Seni gıptayle hatırlar vatanın her şehri,

Hepsi der: Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?

Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü.

Elli üç gün ne mehâbetli temâşa idi o.

Sanki halkın uyanık gördüğü rüyâ idi o.

Şimdi beş yüz sene geçmiş o büyük hatıradan

Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan,

Canlanır levhâsı hâlâ beşer ettikçe hayâl

O zaman ortada, her saniye gerçek bir hâl.

Gürlemiş Topkapı’dan bir yeni şiddetle daha.

Şanlı namıyle “büyük top” denilen ejderha.

Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece.

Karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş Haliç’e

Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak.

Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,

Görmüş İstanbul’a yüzbin meleğin uçtuğunu,

Saklamış durmuş, asırlarca, hayâlinde bunu.

***

BENİM ÜSKÜDAR’IM

Haksızlığa Hukuksuzluğa Direnen Üsküdar

Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehriydi,

Şimdi iktidar oyununu görenlerin şehridir.

Meclis sandalyesi transferle el değiştirdi,

Gözaltı ile “fetih” yeniden kuruldu.

Elli üç gün değil, bir gecede alındı semt,

Halkın oyunu hiçe sayan bir hırsın emri.

Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl,

Bu kez ortada her saniye kirli bir hâl.

Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti artık,

Sandıkta verilen oylar bir gecede yandı!

Transferle, gözaltıyla, semt elden çıktı,

Fethi gören tepeler şimdi mahzun kaldı.

Hukuku çiğneyen iktidâra karşı duruşta,

Halkın sesi yükselir her bir sokakta.

Adalet için dimdik duracağız elbet,

Direnişle doğacak özgür sabahlar yine:

Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,

Tutmuş, yaşatmış, asırlarca, hayâlinde bunu!