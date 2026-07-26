Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni Parti’nin şansı
Emre Kongar
Son Köşe Yazıları

Yeni Parti’nin şansı

26.07.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yeni Parti’nin en büyük BİRİNCİ şansı, halkın, milletin ya da seçmenin, yani ne derseniz deyin, TOPLUMUN bu rejimden ve bu rejimi kuran İktidardan bıkmış, usanmış olması ve İKİNCİ büyük şansı, muhalefeti en geniş tabanla temsil eden parti niteliği taşımasıdır:

1) Bu İktidar, Bağımsız ve Laik Atatürk Cumhuriyeti’nin bölgesel ve evrensel gücünden rahatsız olan, onu bölgesel ve evrensel egemenliğinin aparatı olarak kullanmak isteyen Emperyalizm tarafından kurulmuştur.

2) Bu İktidar, “Türkiye Cumhuriyeti”nin “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan “Çağdaş Parlamenter Demokratik” yapısını “Tek Bir Şahsa” bağımlı, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen bir “Şahsım Devleti” rejimine çevirmiş, “Cumhuriyet’i Monarşiye”, “Hukuk Devleti’ni Şahsım Devleti’ne”, “Sosyal Refah Devletini Yoksullara Sadaka Devleti’ne”, “Gelecek Umudunu Umutsuzluğa” dönüştürmüş, bu nedenlerle de son seçimlerde açıkça görüldüğü gibi toplum desteğini yitirmiştir.

3) Toplumsal desteği yitirdiğini gören İktidar, meşruiyeti Emperyalizm’de arayarak ülkenin yeraltı ve yerüstü doğal, endüstriyel ve beşeri zenginliklerinin sömürü hızını artırmış ve “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan Cumhuriyetin bütün kurallarını ihlal ederek seçim sonuçlarına göre birinci parti konumuna gelen Ana Muhalefet Partisi CHP’ye karşı, hukuksal ve siyasal bir saldırıya geçmiş; bu partinin hem belediyelerine hem de Genel Merkezi’ne el koymuştur.

4) CHP’ye karşı girişilen ve Demokratik Hukuk Devleti’ni yok eden bu “darbe” bağlamında, “İktidara sadık bir muhalefet çizgisi izleyen ve partiyi sağa kaydıran Kılıçdaroğlu”, nihayet partiye karşı girişilen bu “öldürücü darbeyi” fark ederek enerjik bir muhalefete başlayan, seçilmiş İmamoğlu-Özel-Yavaş takımını tasfiye etmek için “Butlan” kararı yoluyla İktidar tarafından yeniden göreve getirilmiştir.

5) CHP’nin “Butlancı” yönetimi, seçilmiş İmamoğlu-Özel-Yavaş takımını tasfiyeye başlayınca onlar da İktidara karşı başladıkları bu enerjik siyasal savunma bağlamında, “Parlamenter Demokrasi”yi yeniden kurmak için Yeni Parti’yi oluşturdular.

6) Ben bu konuda 4 Haziran 2026 Perşembe günüden başlayarak 14 Haziran Pazar gününe kadar art arda 7 yazı yazdım. Lütfen internetten onları okuyuverin.

Bu yazılarda, Yeni Parti’nin ideolojik bir ayrışmadan değil, İktidar yörüngesinde kalan pısırık ve sağa kaydırılmış olan bir siyaset yöntemine karşı, İktidar karşıtı enerjik bir muhalefet yöntemi farkından doğduğunu yeterince açıkladım.

Yeni Parti, ayrıca, “Butlancı” Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkanlığı döneminde, adeta Atatürk Devrimlerini yok sayan tarikatçı ve sağcı siyasetine karşı, hem ilan ettiği programda hem de Özgür Özel’in son söylemlerinde, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine geri dönüşü belirtiyor...

Ama belki Yeni Parti’nin başarı şansını artıran bir ideolojik yenilik olarak bile algılanabilecek olan bu çizgiyi sonradan çeşitli söylemlerle sulandırıyor ve yumuşatıyor.

Son söz olarak (Franco’yu iktidara taşıyan Cumhuriyetçiler, Stalinistler ve Troçkistler arasındaki kavgayı da unutmadan) toplumun bu İktidardan ve bu rejimden olan bıkkınlığı ve parti tabanının yaygınlığı, Yeni Parti’yi iktidara taşıyacak gibi görünüyor diyebilirim.

NOT: 11 Ağustos Salı gününe kadar okurlarımdan 8 yazılık izin istiyorum.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #yeni parti

Yazarın Son Yazıları

Yeni Parti’nin şansı

Yeni Parti’nin en büyük BİRİNCİ şansı, halkın, milletin ya da seçmenin, yani ne derseniz deyin, TOPLUMUN bu rejimden ve bu rejimi kuran İktidardan bıkmış, usanmış olması ve İKİNCİ büyük şansı, muhalefeti en geniş tabanla temsil eden parti niteliği taşımasıdır...

Devamını Oku
26.07.2026
Bir vali, bir medya patronu ve yeni parti

Lozan’ın 103’üncü yıldönümünü kutlarken “ŞAHSIM DEVLETİ”, ülkede öyle bir rejim kurdu ki:

Devamını Oku
24.07.2026
13 maddede, toplumu istemediği yerlere götürmek?

İktidar, toplumla “zıtlaşmaya” devam ediyor...

Devamını Oku
23.07.2026
Petrol davası (3) Kimler yararlandı?

Üç gündür üst üste yazdığım, ülkemizin 1 milyar 471 milyon küsur ABD Doları cezaya çarptırıldığı davada elbette, Türkiye temyiz yoluna da gitmiş ama Temmuz 2026’da Paris Temyiz Mahkemesi Türkiye’nin itirazını reddedince ceza kesinleşmiş.

Devamını Oku
21.07.2026
Uyuşturucu ve yasadışı bahis batağında asıl senaryolar

Türkiye 15 Temmuz Cemaatçi Askeri Darbe Girişiminin siyasal sonucu olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen ucube “Şahsım Devleti” rejimi ile hızlanan süreçler bağlamında, bir yandan uyuşturucu, öte yandan (sanki “yasa içi” bahis iyi bir şeymiş gibi) “yasadışı” bahis bataklıklarına saplanmış görünüyor.

Devamını Oku
19.07.2026
Ahbap, uyuşturucu, petrol ve CHP

Türkiye yine gözaltılar ve tutuklamalarla sarsılıyor.

Devamını Oku
17.07.2026