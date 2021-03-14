Zıplayan kadınlara CB’ye hakaret suçlaması ve Avrupa Konseyi

14 Mart 2021 Pazar

İstanbul Taksim’de 8 Mart’ta düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 18 kadın, evleri basılarak gözaltına alındı.

Medyaya yansıyan haber şöyle:

“ ‘Zıplama’ suç sayıldı.

İfade tutanaklarında kadınların maskeli olmasından dolayı slogan atanların belirlenemediği, ritme göre en çok zıplayanların tespit edilerek gözaltına alındığı ve haklarında cumhurbaşkanına hakaretten suçlama yapıldığı ortaya çıktı.”

***

Bu haber bana Rifat Serdaroğlu’nun 25 Şubat 2014 tarihinde yazdığı bazı olayları anımsattı:

* Polis, Manisa’da üniversite öğrencisi H.T’nin sırt çantasında, üzerinde sadece “HIRSIZ VAAAR” yazan afişe el koydu.

Öğrenci 2 saat gözaltında tutuldu ve savcılığa sevk edildi.

Savcı, üzerinde herhangi bir isim-resim bulunmayan, sadece “HIRSIZ VAAAR” yazan afişi çantasında taşıdığı için Başbakanı hedef aldığı gerekçesiyle öğrenciye 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı!...

* Seçim çalışmaları kapsamında Dikili’ye gelen B.Y. Atatürk Meydanı’nda konuşmasını yaparken, oradan geçmekte olan hemşire Ü. yüzünü denize, arkasını B’ye doğru dönerek “HIRSIZ VAAR” diye bağırdı.

Hemşire Ü. polis tarafından gözaltına alınıp, yaka paça karakola götürüldü!..

* Bölcek beldesinden 75 yaşındaki A., elindeki bastonunu sallayarak “HIRSIZ VAAAR, KAYINÇO NEREDE” diye bağırmaya başladı.

Eski Bakan’ın korumaları, her biri birer şahin gibi A’nın üzerine atlayıp ağzını kapattı.

Polisler onu korumaların elinden zorla alıp karakola götürdü.

* Bakan, Niğde ili Bor ilçesinde seçim çalışması yapıyordu.

C.T. adlı bir vatandaş “AYAKKABI KUTUSU” diye bağırmaya başladı. Bakan iğne batmış gibi sıçradı, Bakanın ve Valinin korumaları C.T’nin üzerine atlayıp, adamcağızı kargatulumba karakola gönderdiler!...

***



İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklanmasından birkaç gün sonra, “Zıplayan Kadınların” suçlandığı aynı gün, AİHM kararlarına uymayan Türkiye hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin harekete geçtiği haberi medyaya yansıdı:

“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’nin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle salıverilmelerini istediği eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Türkiye’yi denetleme kararları aldı.

Bakanlar Komitesi’nde Kavala için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na mektup yollanması kararlaştırılırken, Demirtaş için verilen AİHM kararıyla ilgili denetim süreci başlatıldı.”

***



Aynı gün İnsan Hakları ve siyasetle ile ilgili bir başka olay daha medyaya yansıdı:

CHP Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel ile yakınlarına ait dört ayrı konuta, gece 02.30’da, Özel Harekât polislerince baskın yapıldı.

İncel, “Sadece bir ev için arama kararı varken dört eve girildi. Kapılar çalınmadan koçbaşı ile kırıldı. Kadınlar ve çocuklara kötü muamelede bulunuldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise “İnsan Hakları Eylem Planı açıklandığı günlerde yapılan bu muamele, iktidarın muhalefete bakışını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

***



Öyle görünüyor ki iktidar, “İnsan Hakları Eylem Planı”nı, en geniş kapsamıyla ve büyük bir hızla uygulamaya koymaya kararlı!

***



Bugün 14 Mart Tıp Bayramı:

Bizim sağlığımız için hayatlarını tehlikeye atan ve bir bölümü de şehit olan tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyorum.

Bugün onların anısına bir anıt açan Bakırköy Belediye Bakanı Bülent Kerimoğlu’nu kutlarım.