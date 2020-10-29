Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar

29 Ekim 2020 Perşembe

Dolar dün 8.3 TL’yi geçti, piyasalar panikte ama ekonomi yöneticilerimiz hâlâ işin ciddiyetini kavrayamadıklarını gösteren açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamaların piyasalardaki paniği daha büyüttüğünü de göremiyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın yabancılarla yaptığı telekonferansta ekonomik durumun iyi olduğunu anlatıp “Türkiye’ye yeni bir yatırım dalgası geliyor” sözlerinin ardından 8 TL’yi aşan dolar kuru, dün de Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamasından sonra 8.3 TL’yi geçti. Ekonomi için iki önemli otoritenin açıklamalarının hemen ardından piyasalarda yeni bir bozulma dalgası yaşanmasına rağmen, açıklamaların devam etmesi ise önümüzdeki dönem için ekonomik istikrar açısından iyice korkutucu oluyor.

Çünkü yapılan açıklamalar, piyasalardaki paniği küçümseyici “aslında durumumuz çok iyi” demeye getiren açıklamalar. Hazine ve Maliye Bakanı, önceki günkü açıklamasında, Türkiye’nin, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunduğunu belirtip “Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi” dedi.

Bakan, bu açıklamaları yaparken piyasalarda ekonomi yönetiminin işin ciddiyetini kavramadığını gösterdiği, faizlerin mutlaka yüksek miktarda artması gerektiği, bunun için olağanüstü toplantı yapılabileceği tartışmalarına, aksi takdirde reel sektörde önümüzdeki dönem önemli batışların yaşanacağı, bankaların kredi batıklarının önümüzdeki yılın başından itibaren büyük rakamlara ulaşıp mali durumlarının hızla kötüleştirme ihtimali bulunduğu gibi konular eklenmeye başlamıştı.

Dün ise 3 ay önceki 2020 yılsonu enflasyon hedefini yüzde 30 sapmayla yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e çıkaran Merkez Bankası Başkanı konuştu. Başkan, kurlardaki seyir sorulduğunda kurların birçok faktörden etkilendiğini, Merkez Bankası’nın finansal istikrar ve fiyat istikrarı açsından konuya yaklaştığını, döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedeflerinin olmadığını söylemiş. Madem öyle, 120 milyar dolarlık rezervi niçin erittiniz? Enflasyonun kurlar ve gıda fiyatları nedeniyle arttığından, yüzde 20 kur geçişkenliğinden söz eden de aynı kişi. İletişim politikalarıyla ilgili hataları olabileceğini ama olağanüstü koşullardan geçilen bugünlerde “hakkaniyetli” davranılmasını da istemiş. İyi de başkan olağanüstü durumu kendilerinin yarattığını, ekonomiyi bu hale getirenlere gerçekten hakkaniyetli davranılsa çağdaş bir ülkede yerlerinde kalamayacaklarını da mı bilmiyor?

Gerçekten şaka gibi; hem TL’nin değerini yaptığınız bariz yanlışlarla bu kadar eritip hem de sanki bir şey olmamış gibi davranmaya nasıl devam edilir?

HER AÇIDAN ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇEN CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ, HERKESE KUTLU OLSUN.