28 Ocak 2023 Cumartesi

Gazetemizin kültür sanat sayfasının sorumlusu, köşe yazarı Yazgülü Aldoğan’la zaman zaman mesajlaşıyoruz. Önceki gün, “Yetim çocukların gözyaşlarını dindirin” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Babamla ilişkimi ele alarak siyasi nedenlerle öldürülen gazeteci, aydın ve yazarların çocuklarının adalet arayışını destekleyen, her defasında “Bir daha yaşanmasın, yeter!” dediğimiz cinayetlerin gözümüzün önünde tekrarlanmasına, bu defa Sinan Ateş’in evlatları üzerinden “Hayır!” diyen bir yazıydı bu. Ne yazık ki taşı toprağı altın ülkemizin neredeyse her gününe bir siyasi cinayet anması düşüyor. Buna rağmen bazı gözlerin açılmasını sağlama görevi yine bize düştü:

Ne yazık ki ölenin öldüğüyle kaldığı bir süreç yıllardır yaşanıyor. Toplumsal belleksizlik, dahası öldürümlere dair kuşaklar arası bir aktarımın olmayışı pek çok ismin sistemli bir biçimde unutturulmasına yol açıyor. Bugün üniversite öğrencileri arasında yapılacak bir ankette, Ümit Doğanay, Bedri Karafakioğlu, Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert, Orhan Yavuz gibi öldürülen üniversite hocaları sorulsa verilecek yanıtı aşağı yukarı hepimiz tahmin edebiliyoruz. Dahası aydınlarımızın cenaze törenlerine binlerce kişinin katıldığını düşünürsek, etkin sistemli unutturulmanın etkisi daha net ortaya çıkıyor. Bu durumun bir politika olduğunu ise anlamamız, her defasında unutturma çabasına karşı direnç göstermemiz şart.

***

Geçtiğimiz günlerde öldürülüşünün üzerinden otuz yıl geçen gazeteciliğin yüz akı Uğur Mumcu özelinde ama neredeyse bütün siyasi cinayetlerde karşımıza çıkarılan, cezasızlık olgusu yeni cinayetlerin işlenmesine kapı aralıyor. Adalet mekanizmasının çalışmaması, yeni tetikçilerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Mumcu cinayeti çözülseydi Tahir Elçi öldürülmezdi. Üstelik Mumcu cinayeti sonrasında olayı aydınlatmaya çabalayan savcı Kemal Ayhan’ın evinde ölü bulunması, soruşturmanın 99 yılında bir Hizbullah evinde çıkan disketteki olay mahalliyle örtüşmesi küçük ipuçları verse de hiçbir zaman toz bulutu ortadan kalkmadı. Bu dönemde Meclis Araştırma Komisyonu’ndan çıkan umut operasyonu ve umut davasıyla yaşananlar çok katmanlı uluslararası bir noktaya dönüştü. Dolayısyla Meclis Araştırma Komisyonları’nın etkinliği bizim için tartışmasız.

***

Siyasi saikle öldürülen simge isimlerin ailelerinin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, 2011 yılında TBMM’ye gittiğinde iki haklı talepte bulundu: İlki, geriye dönük suçlarla ilgili zamanaşımı olgusu, hukuk çevrelerince zaman zaman sıkıntılı olarak tarif edilse de, insanlığa karşı işlenen suçlarda ve siyasi cinayetlerde zamanaşımının etkin kılınmasıydı; ikincisi de Meclis Araştırma Komisyonu’na işlerlik kazandırılmasıydı. Meclis Araştırma Komisyonları’nın dar bir zamanda çalışıyor olması, dahası diğer birimlerce sistematik bir bağlantısının kurulmaması etkin çalışma alanlarını her şeyden önce daraltıyor; İtalya’da olduğu gibi bir temiz eller operasyonu gerçekleşmediğinden hiçbir şekilde kapı aralanamıyor. Ancak Meclis Araştırma Komisyonu Raporlarından oluşan İsmail Saymaz’ın “Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim” kitabında görüldüğü gibi kimi isimlerin aslında nasıl öldürüldüğü bilgisi aslında mevcut. Ne yazık ki bununla ilgili devletin başkaca kurumlarıyla ortak bir planlama gerçekleşemiyor yahut gerçekleşmesi istenmiyor.

***

Uğur Mumcu öldürümü benim de dahil olduğum 80 kuşağı için bambaşka anlamlar içeriyor. İlk defa gazeteci, aydın katliamının ardından, yıllar sonra da olsa, geniş kitlelerin eylemliliğine tanık olduk. Ancak bunun bir bilince dönüşmediğini, o günden bu yana muhafazakârlaşmanın arttığını düşündüğümüzde ortada siyasi olarak yönlendirilememiş boşluğu görüyoruz.

***

Ayrıca öldürülenlerden sonra, kültür sanat dünyamızdaki büyük çölleşmenin gerekçesi ortaya çıkıyor. Metin Altıok, Onat Kutlar ve Behçet Aysan’ın yeni şiirlerinin dergilerde görünmediği, Uğur Mumcu’nun kitaplarının tiyatro oyunlarına dönüşmediği, Sabahattin Ali’nin bize yepyeni romanlar, çeviriler vermediği bir dünyada daha eksiğiz artık!

***

Son olarak, siyasi cinayetlerde babasını kaybedenlerden biri olarak şunu belirtip, bu faslı kapatayım: Her sesleniş geniş olarak nitelendirdiğimiz ailemiz daha da büyümesin diye. En azından başka çocukların gözlerinden yaş süzülmesin! Çünkü zalimi keşfeden mazlumdur. Ve ne yazık ki hesaplaşamamanın en şiddetli haline bir isim verilemedi henüz.