Kural değişiklikleriyle, çok hareketli transfer dönemiyle yeni bir sezon açılıyor. İlk önce kural değişikliklerine değinmek istiyorum. Anladığımız kadarıyla işleri daha basitleştirmek için bazı değişikliklere gidilmiş. Ama ucu açık bazı tuhaf değişiklikler var. Sportmenlik dışı ve teknik faullerin her birinin kendi içinde 2 kategoriye ayrılması işleri kolaylaştırmak bir yana iyice zorlaştıracak. Hakemlere ve hakem masasına kolaylıklar olsun. Bilindiği gibi Euroleague, FIBA’dan ayrı bir yapı. İkisinin de oyun kuralları farklılık gösteriyor. Hele bir de önümüzdeki yıllarda NBA Europe kendine has yapısıyla işin içine girerse iyice tepe sersemine döneriz herhâlde! Aynı oyun ve 3 farklı yapı. İçinden çık çıkabilirsen.

F.BAHÇE 4’LÜ FİNAL ADAYI

Gelelim Euroleague’deki takımlarımıza; Fenerbahçe 4’lü final adaylarının başında geliyor. Ana çekirdeği koruyan Sarı-Laciverliler Baldwin, Tucker ve Melli ile devam ediyor. Artı üstüne takviyeler de geldi. Larkin, Shields, Clayburn ve Key... Bence Key çok faydalı bir takım oyuncusu, iyi savunmacı. Burada koç Saras’ın en büyük sorunu, çok fazla generalin olduğu bir ordusu var! Süre paylaşımı çok önemli. Ferdi olarak herkesi tatmin etmek zor. Böyle bir kadroda takımın ahengini ve kimyasını korumak onun ve teknik ekibinin başlıca konusu olmalı.

EFES’TE MIKE JAMES FAKTÖRÜ

Anadolu Efes radikal bir kararla yeni bir sayfa açtı. Transfer döneminin başında bizlere “Eyvah” dedirtecek bazı yardımcı aktörler (backup) kadroya katıldı. Ama sonunda Mike James transferiyle yüreğimize su serpildi. Saha içinde ve dışında kontrol edilmesi zor ama “dikensiz gül bahçesi olmaz” misali takımın en önemli parçası olacak. Şartları bilmesem de keşke Alpha Diallo da alınabilseydi diyorum. O zaman 4’lü final adayı bir takımımız daha olabilirdi.

BEŞİKTAŞ’IN GÜCÜ ALIMPIJEVİC

Beşiktaş, kadro açısından biraz daha mütevazı bir takım olarak görünüyor. Son Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını saymazsak, kuvvetli takımlarlarla hazırlık turnuvaları oynamadılar. Biraz kapalı kutu durumundalar. En büyük silahları koç Alimpijevic’in varlığı. Onun hırsı, takımına olan hâkimiyeti, savaşçı karakteri geçmiş yıllarda olduğu gibi en önemli pozitif faktörleri olacaktır. Son maçta Nowell’i beğendim. Bu sezonun flaş oyuncularından biri olabilir. Transfer arayışı içinde olduklarını duyuyorum ki doğru yapıyorlar. İlk etapta bir 5 numara şart. Sonuç olarak uzun bir maraton başlıyor. Uzun bir süre sonra Euroleague’de 3 takımla birden temsil ediliyoruz. Herkese başarılar.