Final Four'un anahtarı

24 Nisan 2024 Çarşamba

Turkish Airlines Euroleague’de play- off zamanı geldi çattı. Fenerbahçe Beko, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bileti kaptı. Anadolu Efes ise ne yazık ki, play-in mücadelesinden çıkamadı. Kadınlarda üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu kazanan, erkeklerde de istikrarlı grafiğini koruyan Fenerbahçe, tartışmasız basketbolumuzun lokomotifi... Sanırım Anadolu Efes için önümüzdeki günler, Avrupa şampiyonluklarından sonra gelen iki başarısız sezonun bilançosunu yapmakla geçecek. Fenerbahçe play-off’a bu akşam Monaco’da başlıyor. Avrupa’nın en önemli organizasyonunda Fransa’yı temsil eden Monaco, sezon ortasında parasal sorunlar yaşadı. Kulübün Rus patronu Fedorychev’in banka hesapları dondurulduğu için ödemeler aksadı. Ancak bir şekilde kafayı suyun üzerinde tutup soruna çözüm buldular ve normal sezonu üçüncü bitirmeyi başardılar. Şimdi seride saha avantajları var ama rakip üzerinde baskı kurabildikleri söylenemez. Son derece şık hanım ve beylerle, daha çok tiyatro veya operaya gelmiş gibi görünen bir izleyici kitlesine sahipler. Tribünleri coşturmaya çalışan bir davulcu var ama onun da kondisyonu yetersiz galiba; sonlara doğru temposu iyice düşüyor!

Monaco’nun Fenerbahçe’ye tek üstünlüğü, atletik oyuncularının fazlalığı bence...

Takımın skoreri Mike James, zaman zaman tek başına maç alabilen tehlikeli bir oyuncu.?Burada kararı Fenerbahçe kenar yönetimi verecek.??James ne atarsa atsın ama takım arkadaşlarına pozisyon yaratmasın mı? Yoksa onun savunmasına yardım getirelim, topu elinden çıkarmasını sağlayalım, diğerleri ne atarsa?atsın mı? Bir de üçüncü yol var: Takım savunmasına ağırlık verelim ve sezon boyu ?uygulanan prensiplere sadık ?kalalım. Bence oyuncuların ?kafasını fazla karıştırmayacağı için üçüncü şık en doğrusu. Avantajlarının atletik özellikler olduğunu söyledik. Bunu öne çıkarmamaları için temas yoğunluğu yüksek bir oyun ve sert savunma anahtar olacak. Sakatlığı nedeniyle bu akşam ne kadar hazır olacağını bilemediğimiz Motley’in boyalı bölgedeki hareketli oyununa ve faul probleminden uzak durmasına ihtiyacımız var. Deplasmanda oynanacak iki maçtan bir galibiyetle dönmek ve Ülker Arena’da taraftarın desteğiyle Monaco’yu şaşkına çevirmek, Fenerbahçe’ye Final Four kapısını açar. Ancak geçen yılki Olympiakos serisini unutmayalım. Deplasmanda avantaj elde ettikten sonra, İstanbul’daki iki maçın her saniyesini aynı ciddiyet ve yoğun konsantrasyonla oynamak şart.