Fransa son günlerde basketbol açısından büyük sarsıntı geçiriyor. Ya biz ne yapacağız demeyin! Ona da bir sonraki yazımda değineceğim. Önce Monaco’dan başlayalım. Geçen sezondan oyunculara yüksek miktarda borçları var. Sezon içinde ödemelerde aksaklık nedeniyle başta koç Spanoulis olmak üzere ayrılıklar oldu. Maçlara çıkmayan oyuncular cabası. İşin tuhaf tarafı, Fransa için çok güçlü bir kadroya sahip olduklarından dolayı lig şampiyonu oldular. Sonra ne oldu dersiniz? Lig kurulu 2 küme birden Monaco’yu düşürdü. Kısacası önümüzdeki sezon 3. ligde mücadele edecekler. Bir nevi mahalli lig oluyor. Bir üst mahkeme müracaatları da reddedildi. Yollar tıkandı.

Bir diğer konu Avrupa kupaları (ULEB). Dün düşen haberlere göre oradan da çıkarılmışlar. Yıllar önce futbolda o zaman ki adıyla Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan St. Etienne kulubü mahalli kümeye düşürülmüştü, bana onu hatırlatıyor. Fransa’da zaten Monaco’ya ülke olarak ayrı vergi sistemi uyguladığı için büyük tepki vardı. Sonunda kuralların arkasından dolanan Monaco cezalandırıldı.

Diğer bir skandal Asvel. Bütçesini 56 milyon Avro açıklayan (oyuncu parası 1/3 olacak) kulüp, bunu 24 milyona revize etti. Kulübün sahibi Tony Parker bu kez “Ben başantrenör olacağım” dedi ve oldu da! Acaba başarısızlıkta başantrenör kime hesap verecek (kendine)? Tam bir hokkabazlık! İmzalayan oyuncular birer birer gidiyorlar. “Altyapı milli takımlarına antrenör olacağım” dedi, yaptılar. Son şampiyonada maşallah “büst” gibiydi! Nando’nun Asvel ile ilgili açıklamalarını okudum, şaşırmadım. Kibarlık etmiş. Sözlerinde durmayan, sürekli ön plana çıkmaya çalışan biri için “Hokkabaz” lafı hafif kalır. Oyunculuğuna lafımız olamaz. Ama önce kulübün patronu olması ve “Bu yıl da biraz koçluk yapayım nasılsa parayı ben buluyorum” demesi çok ayıp oldu. Buradan ülkemize döneceğiz. Bizdeki durum farklı açılardan çok iç açıcı değil. Antrenör eğitimi ve Basketbol Süper Ligi takımlarını mercek altına yatıracağız!