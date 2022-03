Aklımız Kiev’de

02 Mart 2022 Çarşamba

Bugünlerde aklımız ve gönlümüz Ukrayna’da. İki kez Kiev’e gitmiş, mimarisine, tarihine, sanatına ve özellikle müzik dünyasına hayran kalmıştım. O zamanlar büyükelçi Robert Kolej’den sınıf arkadaşımız, Bilge Cankorel’di. Piyanist eşi İclal Cankorel kentin müzik çevresini çok iyi tanıyordu. Kiev Konservatuvarı’nda yaptığım bir konuşmada çağdaş Türk müziğinin köklerini ve bugünkü bestecilerini anlatmıştım. Müzikoloji profesörleri, çaldığım örnekler arasında en çok makamsal ve folklorik müziğimizle ilgilenmişlerdi. İkinci gidişimde Cihat Aşkın ve Tahir Aydoğdu da benimle birlikteydi. Mykola Djadjura yönetimindeki Ukrayna Nasyonal Filarmoni Orkestrası ile Cihat, Beethoven’in keman konçertosunu, Tahir ise Hasan Ferit Alnar’ın kanun konçertosunu çaldı; ben de konser öncesi bir konuşma yapmıştım. Konsere giderken de dönerken de salona yürümek zorunda kalmıştık, çünkü o sırada Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı, yollar kapalıydı. Yürürken ayağımızın altındaki buzlar çıtır çıtır kayıyordu, gökteki kocaman ay ışığında o güzelim kenti bir kez daha izliyorduk. Hemen ertesi yıl ben de o orkestrayı Boğaziçi Albert Long Hall konserlerimize davet ettim. Rengârenk dinletileri uzun süre kulağımızda kaldı.

Şu anda güzelim Kiev bombalanırken o sevgili müzisyen dostlarımız acaba hangi sığınaktalar?

NİL VENDITTI VE JAMAL ALIYEV’İN İDSO İLE DİNAMIK KONSERİ

AKM’nin Tiyatro Salonu’nda ilk kez bir konser dinledim. Salona varmak için yüksek tavanlı kocaman koridorları aşıyorsunuz, sonunda yıllardır göçebe yaşayan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na kavuşuyorsunuz. Büyük salon, onarımı henüz tamamlanmadığı için şimdilik kapalı. Oranın akustik akordu tamamlanarak tekrar açılması halinde AKM’de müzik daha nitelikli tınlayacak. Tiyatro Salonu’ndaki akustik çok kuru. Bunca yeni orkestra var ama biz yaştakiler için İDSO’yu dinlemek adeta bir nostalji. Gençliğini bildiğimiz çoğu üye artık emekli. Geçen günlerde değerli bir emekli üyenin, obuacı Celal Akatlar’ın da yaşamını yitirdiğini öğrenmiştik.

Geçen haftaki konserde İDSO’nun şefi 27 yaşındaki Nil Venditti, solisti ise çellist Jamal Aliyev’di. Nil Venditti, Türk anne ve İtalyan babadan doğma. Şimdiden geleceğin parlak şeflerinden biri olmaya aday. Yönetirken heyecan verici buluşları var. İtalya’da Claudio Abbado Şeflik Ödülü’nü kazanmış. Son derece sade giyimli, esprilerle donatılmış konuşmalar yapıyor, izleyiciyi avucuna alıyor; açık ve net vuruşlarıyla güzel bir gelecek muştuluyor. Bir söyleşisinde şöyle demiş: “Şef podyuma çıktığında kendisine, ‘Ben önce bir orkestra şefiyim’, demeli. Kadın ya da erkek olmamın bir önemi yok! Amacım, çalanlarla ve dinleyenlerle müziği paylaşmak. O an sahnede sadece müzik var. Gerçek müzik dürüsttür. Ben dünyanın en iyi şefi olacağım diye yola çıkarsanız ve işinizi müzik aşkı için yaparsanız başarırsınız. Platforma çıkınca zaman kavramını yitiriyorum. Sadece eseri başlattığım an ve bitirdiğim an kalıyor aklımda. Konser sırasında orkestra üyeleriyle direkt olarak iletişime geçiyorum. Eğer müzik agresifse onu aktarabilmek için o an ben de agresif oluyorum.”

Çellist Jamal Aliyev, 1993 Bakû doğumlu. Türkiye’de yetişmiş, beş yaşında çello çalmaya başlamış. Bilkent Sahne sanatları Fakültesi’nden sonra, Yehudi Menuhin Okulu’nda, Royal College of Music’de devam etmiş. 2017 BBC Proms’ta Londra Royal Albert Hall’da, BBC Konser Orkestrası ile BBC radyo ve TV’de ünlü film müziği bestecisi John Williams’ın 85. doğum günü için verdiği canlı resital ile dikkatleri çekmiş. İlk CD’sini piyanist Anna Fedorova ile hazırlamış. Haydn’ın 1. Çello Konçertosu’nda şef Vendetti ile uyumu, orkestra ile söyleşisi çok başarılıydı. Harika tınısı olan bir Guarneri yapımı çellosu da dikkat çekti.

Bartok’un yaylı sazlar orkestrası için Divertimento’sunu yönetirken şefin ses dinamiklerine büyük özeni yine dikkat çekiyordu.

Denizbank’ın yıllardır İDSO’ya verdiği desteği sürdürmesi, sponsorluk kurumuna örnek gösterilecek, alkışlanacak ve övünülecek bir olay.