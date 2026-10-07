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İoanna Kuçuradi bir derya idi
Evin İlyasoğlu
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İoanna Kuçuradi bir derya idi

07.10.2026 04:00
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Ben Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nin 4 yıllık lisesini bitirdikten sonra, özellikle isteyerek kazandığım İÜ Felsefe Bölümü’ne devam etmiştim. Hocalarımın arasında İoanna Kuçuradi, Macit Gökberk, Berna Moran ve Nermi Uygur da vardı.

Bir yıl sonra eşimle Amerika’ya gittiğimiz ve dönünce de zor günler yaşadığımız için bir daha ne yazık ki devam edemedim. Bir süre sonra Prof. Dr. Ateş Vuran benden Marmara Üniversitesi’nde estetik ve felsefe derslerini vermemi istedi. İşte o zaman sevgili İoanna Kuçuradi’nin kitapları da elimdeydi: Kuçuradi “Nietzsche ve İnsan”, “Schopenhauer ve İnsan”, “İnsan ve Değerleri: Değer Problemi”, “Sanata Felsefeyle Bakmak” ve “Çağın Olayları Arasında” gibi çok sayıda yapıta imza atmıştı.

2015’te Ortadoğu Üniversitesi’nde Kuçuradi ile bir ödül töreni için gittiğimiz Ankara’da tanıştık. Ben ODTÜ Senatosu takdir ödülünü almıştım, Kuçuradi ise “senato özel ödülü”nü almıştı. Mayıs sonunda Ankara’ya gidip rektör Prof. Dr. Ahmet Acar’ın elinden ödüllerimizi aldık.

Orada kaldığım günlerde Kuçuradi ile yeniden buluşmak çok güzel oldu. Bu harika insanla bahçede yürüyüşler yaptık, anlattıklarının tek kelimesini kaçırmamaya çalıştım. Beni herkese “öğrencim” diye tanıştırdı. İonna Kuçuradi’nin ölümüyle, bu âleme ender gelen harika insanlardan birini daha yitirmiş olduk.

YENİ KONSERLERE MERHABA

İDSO’nun (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) 9 Kasım’da AKM’deki açılış konserinde genç bir kadro var: İngiliz şef Duncan Ward yönetiminde ve Kanadalı piyanist Jan Lisiecki solistliğinde Grieg’in piyano konçertosu ve Prokofiyef’in 5. Senfonisi çalınacak.

Borusan-5 Kasım’da Gürer Aykal yönetimindeki BİFO İşSanat’ta Ferit Alnar’dan “Prelüd ve İki Dans” ile başlayacağı konserde dünyanın en ünlü kemancılarından Victoria Mullova’yı ağırlıyor. Beethoven’ın Keman konçertosu ve Çaykovski’nin 5. Senfonisi’ni seslendirilecek.

Cemal Reşit Rey Salonu-Bu arada bir buçuk yıldır onarım nedeniyle kapalı olan Cemal Reşit Rey Salonu’nun yeniden açılması çok güzel bir müjde oldu. Kentin en güzel akustiğinden birisine sahip bu salonun eksikliği uzun zamandır hissediliyordu.

Not: 10 Ekim Cumartesi günü Zorlu AVM’de 15-17 arasında Ali Darmar için yazdığım “İki Âlem Arasında” başlıklı kitabı Ali ile birlikte imzalayacağız. Okurlarımızı bekleriz.

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