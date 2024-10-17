Burak Özçivit ile St. Petersburg'da duygusal anlar

17 Ekim 2024 Perşembe

Burak Özçivit ile St. Petersburg’daydım.

Ünlü sanatçı Burak Özçivit Rusya’da 1 sene içinde 4. programını yaptı.

Moskova ile başlayan ardından St. Petersburg, Soçi ile devam eden programı bu yıl için St. Petersburg ile son buldu.

Burak Özçivit’in bundan sonraki programının müjdesini de buradan vereyim.

Burak Özçivit 10 Şubat’ta Moskova’nın en ünlü sahnelerinden Kremlin Palace'ta sevenleriyle buluşacak.

İlk defa bir Türk sanatçı Kremlin Palace'ta böyle bir organizasyona imza atacak.

Hazırlıkları aylar öncesinden başladı.

5 bin 700 kişilik salonda Burak Özçivit hayranlarıyla buluşacak.

Sahnede senfoni orkestrası eşliğinde Burak Özçivit’in oynadığı dizilerin müzikleri çalınacak.

Burak Özçivit de hayranlarına 20 yıllık sanat hayatını anlatacak.

NİKAS SAFRONOV’TAN BURAK ÖZÇİVİT PORTRESİ

Nikas Safronov, Sovyet ve Rus bir sanatçı. Rusya Federasyonu tarafından Onur Sanatçısı unvanına sahip. Eserleri tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

Nikas Safronov, St. Petersburg’a Burak Özçivit’in geleceğini öğrenince temasa geçiyor.

Nikas Safronov, Burak Özçivit’i sergisine davet ediyor.

Burak Özçivit nazik bir şekilde daveti kabul ettiğini bildiriyor.

68 yaşındaki usta sanatçının 100’e yakın tuvali, Peter ve Paul Kalesi’nde Tarih Müzesi’nde “Petersburg’a Büyük Aşk” adıyla sergileniyor.

KAPIDA KARŞILADILAR

Bu gezide Safronov Burak Özçivit’i Peter ve Paul Kalesi’nin içinde yer alan sergi salonunun kapısında karşıladı ve sanatçı Özçivit’e hayran olduğunu bütün dizilerini izlediğini belirtti.

İkili birlikte sergiyi gezerken Nikas Safronov, eserlerinin hikâyesini Burak Özçivit’e anlatmayı da unutmadı. Aralarında sanat üzerine tatlı bir sohbet geçti.

Burak Özçivit’in üniversitede fotoğrafçılık üzerine eğitim gördüğünü bilen Nikas Safronov, kendisine bir de bomba teklifte bulundu.

Safronov, Burak Özçivit’e beraber sergi açmayı teklif etti.

Burak Özçivit ise böyle bir teklif karşısında çok onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Serginin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen Nikas Safronov, Burak Özçivit’e çok güzel bir jest yaptı.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Özçivit’in portresini yapan Nikas Safronov, eserlerini Burak Özçivit’e takdim etti.

Duygusal anların yaşandığı basın toplantısında Burak Özçivit, portreleri çok beğendiğini ve evinin baş köşesinde yer alacağını Nikas Safronov’a söyledi.

Türk bir sanatçının başka bir ülkede bu kadar çok sevilmesi ve onurlandırılması görülmeye değerdi.