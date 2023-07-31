İstanbul'da taksi ücretleri neden ucuz?

31 Temmuz 2023 Pazartesi

İstanbul’un taksi sorunu bitmek bilmiyor.

Dikkat edin taksi sorunu sözünü bir tek İstanbul için kullanıyoruz.

Güzel ülkemizde taksi sorunu bir tek İstanbul’da yaşanıyor. Peki niye diye hiç kendinize sordunuz mu?

Ankara'da İzmir'de Antalya'da veya tatil yörelerimizde taksi sorunu var mı?

Türkiye’nin en ücra köşelerinde bile taksi eylemlerine hiç şahit oldunuz mu?

Olamazsınız çünkü yok. Herkes halinden memnun.

Peki İstanbul’da bu taksi sorunu niye çözülemiyor?

Kim ne derse dersin İstanbul’da taksi ücretleri ucuz.

Başka şehirlerimizde taksi sorunu olmamasının temel sebebi bu.

Taksi ücretleri İstanbul dışında neredeyse her yerde 2 katı.

İstanbul için dünyanın en iyi şehirlerinden birisi diyoruz, otellerimizde Avrupa ile aynı fiyata kalıyoruz, restoranlarımızda Avrupa ile aynı fiyattan yemek ve kafelerimizde Avrupa ile aynı fiyattan kahve içip tatlımızı yiyiyoruz.

Ama taksi ücretlerine gelince Avrupalıyı unutup Ortadoğulu muamelesi yapıp ona göre ücret talep ediyoruz.

Ondan sonra da diyoruz ki İstanbul’da taksiler kötü, taksi şöförleri kötü.

İstanbul taksi ücretleri konusunda Avrupa’nın en ucuzu.

Bu fiyatlarla taksi sorununda yol alınabilmesini beklememiz çok yanlış.

Boğaz’da en lüks lokantada karınla yemeğini yiyorsun. 5 bin TL hesap ödüyorsun. Dolara çevirirsen 185 dolar. 500 TL bahşiş bırakıyorsun.

Ulus’taki 1 milyon dolarlık evine gitmek için taksiye biniyorsun. Arabanla gelsen vale ücreti 400 lira. Taksiyle geldiğinde zamlarla belki 75 TL bile tutmayacak. Sen cebinden çıkarıp taksiciye 100 TL verip üstü kalsın diyeceksin. Dolara çevirirsek 4 dolar bile değil.

Ondan sonra da bu taksilerden hizmet bekliyorsun.

Sonra da söyleniyorsun, şöför kokuyor, taksinin içi pis, hizmet yok diye.

İstanbul’un taksi sorununu böyle çözemezsiniz.

KAHVEDEN UCUZA ÖZEL ŞOFÖR!

Taksi tıpkı bir mülk gibi menkul değerdir, alım satımı noterde yapılır, yüzde yüz vergiye tabidir.

Eğer bir taksi plakasını başka bir kişiye satacaksan da 80 bin lira notere alım satım vergisi ödersin.

Taksi fiyatını noterde alım satım yaparken düşük gösteremezsin.

Taksi plakasının bugünkü değeri 7 milyon TL’dir. Her zaman bir menkul değer gibi alınıp satılabilir.

Taksicinin sabıka kaydı alınır ve 6 ayda bir uyuşturu kullanıp kullanmadığına dair test yaptırma zorunluluğu bulunur.

Bir taksinin aylık kirası 25.000 TL'dir.

Denetimsizliğin yanında taksinin en büyük sorunu ucuzluğudur.

Bu yüzden de taksilerde en ucuz, en niteliksiz eleman çalıştırılıyor.

Kahve içemediğin paraya taksiden Taksim’den Beşiktaş’a götürmesini istiyorsun ve bir de üstüne üstlük kullanana özel şöförün muamelesi yapıyorsun.

New York’ta da, Paris’te de, Londra’da da, Milano’da da, Moskova’da da müşteriye iyi davranmayan şoförler var.

Oradaki taksi şoförlerinin İstanbul’daki taksi şoförlerinden bir tık daha iyi olmasının sebebi gelirlerinin bizim şoförlerden daha fazla olması.

İstanbul'da ev fiyatları New York, Londra, Paris, Milano’yu geçti.

Keza İstanbul’da restoran fiyatları da New York, Londra, Paris, Milano fiyatlarının çok üstünde.

Kafelerde kahveyi New York’tan, Londra’dan, Paris’ten, Milano’dan daha pahalıya içiyoruz. Ama bizdeki taksi fiyatları savaştaki Suriye fiyatından bile daha ucuz.

Beşiktaş’tan Bebek’e bir kahve fiyatından daha ucuza taksiyle seyahat ediyoruz.

Bu kadar taksinin ucuz olduğu bir yerde kaliteli hizmet bekleyemezsin, kaliteli şöför bekleyemezsin.

Bu şöförler hepimizin akrabası, kardeşi, arkadaşı, eşi, dostu, komşusu. Bunlar bizim toplumumuzun insanları. Bu insanları dışlamayı, kötülemeyi bırakmalıyız.

Bu insanların en büyük problemi geçinememek.

DÜNYADA PUAN SİSTEMİ

Dünya bu işi bir tek yolla çözdü. Telefon uygulaması.

Kullandığın taksiciye her kullandığında puan veriyorsun. Taksiciler bu aldıkları puanlara göre tercih edilirler. Düşük yıldız verdiğiniz zaman uygulama hemen sorar neden memnun kalmadın diye. Birkaç defa böyle düşük yıldız aldığında taksi ruhsatın elinden alınır. Yüksek yıldız aldığında da primini ona göre daha fazla alırsın.

Bizler nasıl bir otele, restorana giderken uygulamadaki yıldızlara ve yorumlara bakıyorsak yurtdışında uygulamadan taksi çağıranlar da bu puanlara bakıyor.

En iyi puanı almış taksiyi çağırıyor. Taksiler de bu yüzden her daim kendilerini müşterilerine en iyi şekilde lanse ediyor.

Biz de bir an önce taksi fiyatlarını makul bir seviyeye çekmeliyiz. Ve bir an önce taksi uygulamalarını zorunlu hale getirmeliyiz.

Unutmayalım ki bu kötülediğimiz, dışladığımız, canavar gibi gösterdiğimiz taksilerimize anamızı, babamızı, karımızı, çocuğumuzu emanet ediyoruz.