Kaan Urgancıoğlu mahkemelik oldu

07 Eylül 2023 Perşembe

Kiracılar ev sahiplerinden, ev sahipleri kiracılarından dertli.

Hükümetin kiralarda yüzde 25 sınırı getirmesi eski kiracılara yaradı.

Yeni kiraya çıkanların da ev sahiplerinin yüksek kira istemesiyle belleri bükülmüş durumda.

Ama Türk insanının girişimcilik ruhu da bitmek bilmiyor.

Artık oturduğu evini airbnb vasıtasıyla kiraya verip daha ucuza eve taşınanlar, evini dizi setlerine kiraya verenler, evlenip yeni eve çıkıp ucuza oturduğu evi başkasına kiralayanlar çoğaldı.

Mahkemeler ev sahibi - kiracı davalarıyla dolu.

Ev kiralarının altılı rakamlara ulaştığı Zekeriyaköy’de kiracılar, ev kiralarını denkleştirmek için evlerini dizi setlerine kiraya vermeye başladılar.

Bu işi yapanların bir kısmı ev sahiplerine duyurmadan yapıyorlar bir kısmı da ev sahipleri ile konuşup dizilerden aldıkları ücreti yarı yarıya paylaşıyorlar.

Ama bu işte de her şey toz pembe değil.

Ev sahiplerinin tek istediği ucuza kirada oturan kiracıların bir an önce evden çıkması.

YARGI'DA SAVCI, GERÇEK HAYATTA DAVALI

En çok izlenen dizilerden Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun da başı ev sahibiyle dertli.

Bekarken Cihangir’de oturan Kaan Urgancıoğlu’nu ev sahibi mahkemeye verdi.

Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile 21 Haziran’da Atina Pire’de evlendi.

Kaan Urgancıoğlu, evlenmeden önce Cihangir’deki bekar evini eşyalarıyla bırakıp kız arkadaşının evine yerleşmişti.

Kaan Bey ucuza oturduğu Cihangir’deki evini de öylece boş kalmasını içine sindirememiş olacak ki Cihangir’deki evini başkasına daha yüksek fiyattan kiraya vermiş.

Yargı dizisinin sezon finali yapmasıyla ek gelir getirmesi amacıyla kiralık tuttuğu evini başkasına kiraya veren Kaan Bey'in, başı bu sefer ev sahibiyle derde girdi.

Evinin başkalarına kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi hemen asli kiracısı Kaan Urgancıoğlu’nu uyarıp evini boşaltmasını istedi.

Kaan Bey ev sahibine evinin kirasını ödediğini ve istediği gibi kullanacağını söyleyerek evden çıkmayacağını belirtti.

Bu durumu öğrenen ev sahibi, Kaan Bey'le bu konuda anlaşamayınca konuyu yargıya taşımaya karar verdi.

Ev sahibi ilk iş olarak avukatına talimat verip yargı sürecini başlatmış oldu.

Oynadığı Yargı dizisinin savcısı Kaan Urgancıoğlu bakalım kendini nasıl savunacak?