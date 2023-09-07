Kaan Urgancıoğlu mahkemelik oldu
Kiracılar ev sahiplerinden, ev sahipleri kiracılarından dertli.
Hükümetin kiralarda yüzde 25 sınırı getirmesi eski kiracılara yaradı.
Yeni kiraya çıkanların da ev sahiplerinin yüksek kira istemesiyle belleri bükülmüş durumda.
Ama Türk insanının girişimcilik ruhu da bitmek bilmiyor.
Artık oturduğu evini airbnb vasıtasıyla kiraya verip daha ucuza eve taşınanlar, evini dizi setlerine kiraya verenler, evlenip yeni eve çıkıp ucuza oturduğu evi başkasına kiralayanlar çoğaldı.
Mahkemeler ev sahibi - kiracı davalarıyla dolu.
Ev kiralarının altılı rakamlara ulaştığı Zekeriyaköy’de kiracılar, ev kiralarını denkleştirmek için evlerini dizi setlerine kiraya vermeye başladılar.
Bu işi yapanların bir kısmı ev sahiplerine duyurmadan yapıyorlar bir kısmı da ev sahipleri ile konuşup dizilerden aldıkları ücreti yarı yarıya paylaşıyorlar.
Ama bu işte de her şey toz pembe değil.
Ev sahiplerinin tek istediği ucuza kirada oturan kiracıların bir an önce evden çıkması.
YARGI'DA SAVCI, GERÇEK HAYATTA DAVALI
En çok izlenen dizilerden Yargı'nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun da başı ev sahibiyle dertli.
Bekarken Cihangir’de oturan Kaan Urgancıoğlu’nu ev sahibi mahkemeye verdi.
Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile 21 Haziran’da Atina Pire’de evlendi.
Kaan Urgancıoğlu, evlenmeden önce Cihangir’deki bekar evini eşyalarıyla bırakıp kız arkadaşının evine yerleşmişti.
Kaan Bey ucuza oturduğu Cihangir’deki evini de öylece boş kalmasını içine sindirememiş olacak ki Cihangir’deki evini başkasına daha yüksek fiyattan kiraya vermiş.
Yargı dizisinin sezon finali yapmasıyla ek gelir getirmesi amacıyla kiralık tuttuğu evini başkasına kiraya veren Kaan Bey'in, başı bu sefer ev sahibiyle derde girdi.
Evinin başkalarına kiraya verildiğini öğrenen ev sahibi hemen asli kiracısı Kaan Urgancıoğlu’nu uyarıp evini boşaltmasını istedi.
Kaan Bey ev sahibine evinin kirasını ödediğini ve istediği gibi kullanacağını söyleyerek evden çıkmayacağını belirtti.
Bu durumu öğrenen ev sahibi, Kaan Bey'le bu konuda anlaşamayınca konuyu yargıya taşımaya karar verdi.
Ev sahibi ilk iş olarak avukatına talimat verip yargı sürecini başlatmış oldu.
Oynadığı Yargı dizisinin savcısı Kaan Urgancıoğlu bakalım kendini nasıl savunacak?
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Türkiye 11 yaşındaki çocuğa ‘yaşatılanları’ konuşuyor
- Halkın ‘Orta Vadeli Programı’ ne olacak?
- Gazeteci-Hukukçu ve Bankacı Tunga Ungun Cumhuriyet TV'de
- Ücretsiz yemek için 'Mevlüt Bulma Grubu' kurdular
- Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı
- Boş yakıt tankı otoparktaki araçların üzerine düştü!
- Çocuğa sahte oksijen maskesi takıp dilendi
- Su maymunlarına konuşan adam görenleri şaşkına çevirdi
- ‘Kopya plakayı' değiştirdi, garajdaki aracına yine ceza
- Mustafa Kemal Atatürk ile fotoğraf çekildi...
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- Menzil'de yangın çıktı
- Tek yumrukla canından oldu!
- Teknik serviste çeteleşme!
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi