Başlangıçta sıradan bir gündü benim için. Sıradan olmayan tek şey sabah kahvaltısını yaptığımız yalı da değildi! Zira, daha önce, aynı güzergâhta bir yalıda oturan rahmetli dostum Lizi Behmoaras’la uzun uzun sohbetlerimiz olmuştu.

Bu sıradan günü sıradışı kılan şey kuşkusuz beni kahvaltıya davet eden Ali Rıza Bozkurt’un o gün anlattıklarıydı.

Şu an, o gün günlüğüme neler yazdığımı ben de merak ettim. “Günü Gününe” defterimden uzağım. Ama size hatırladıklarımdan bir kesit sunacağım. Kime dair? Kemal Kılıçdaroğlu’na elbette!

İhtimal kendisine şimdi sorsalar, “Tanımıyorum, hiç yan yana gelmedim” diyecektir. Bu soru, onunla aynı telde cambazlık yaptığı birkaç kişiye de sorulsa benzer yanıt alınır eminim!

Bozkurt, ilginç bir insandı. Benimle yan yana gelme gerekçesini yazayım da yanlış anlama olmasın.

O günlerde kardeşim, Bozkurt’un Vatikan’da açacağı kristal minyatürler koleksiyonu sergisi için bir çalışma yapıyordu. Benim Yaşar Kemal kitabımı okuyan Bozkurt, tanışıp söyleşmek için kahvaltıya davet etmişti. Adını sanını bildiğim bir iş insanıydı. Akademisyen Prof. Dr. Fuat Bozkurt’un da akrabasıydı. Yalıdaki sohbetimiz ilkin edebiyatla dille başladı, zekâ oyunlarına ve oradan “kahramanın yolculuğu”na uzandı. Söz gelip o günlerde pek gündemde olan “yeni anayasa”ya dayanınca Bozkurt bu kez, oturduğumuz salonda duvarlardaki çepeçevre fotoğraflara bakıp sorduğum “Bu Baba Bush değil mi” sorum üzerine; Amerika’yla, dolayısıyla siyasetle ilişkisinden söz etmeye başladı. Zira tam da o günlerde ülkemizde “Ekmeleddin İhsanoğlu vakası” yaşanıyordu. Bir ara demesin mi: “İhsanoğlu’nu ben aday gösterdim, o ‘bir ekmek bir oy’ sloganını da ben yazıp verdim eline.”

Sıradan bir günün çok sıradan bir sorusuydu benimkisi. İhsanoğlu sıradan görünen biri olarak topluma, dahası bugünün deyimiyle MHP aparatlığı ve Kılıçdaroğlu işbirliğiyle yol/yön şaşırtıcısı olarak sunulmuştu.

Bütün bunları kardeşim de dinlemişti tabii ki. Oradan ayrıldığımızda anlattığı bir şey, Bozkurt’un tüm anlattıklarıyla örtüşüyordu.

O günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’le yakınlığı olan kardeşim, onunla makam odasında sohbet ederken telefonu çalıyor. Arayan Ali Rıza Bozkurt. Vatikan işini konuşuyorlar. Büyükerşen merakla soruyor “kim” diye. O da adını ünleyince “Ben de bir konuşayım” diyor. Bozkurt-Büyükerşen konuşması sonrasında şunu anlatıyor Büyükerşen: “Kılıçdaroğlu ekibi bana geldiler, ‘Bizim cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz’ dediler. Mutabakata vardık...”

Döndüklerinden bir hafta sonra şapkadan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkar. Uzanan el ise Ali Rıza Bozkurt’tur! Yani ABD’nin işbilir işadamı... Baba Bush’un seçim kampanyasını desteklediğini söyleyen Bozkurt, bir iyilik de ABD adına bize yapıyordu demek.

Bozkurt’un diğer anlattıklarına değinmeyeceğim. Sanırım gene o günlerdeydi. Bir “koltuk sevdası” tartışılıyordu. Aydınlık gazetesindeki köşemde bir yazı yazmıştım. Bunu yeniden sizinle paylaşmak isterim. Bugün gelinen yerdeki “Kılıçdaroğlu vakası”nın bilinmeyen bir yüzünü de bir başka yazıma bırakıyorum:

‘KOLTUK SEVDASI’ VE CHP’NİN AÇMAZI

İkbal peşinde olanlar aşinadır. Bunun ne menem bir hastalık olduğunu da gayet iyi bilirler.

Mark Twain’in şu sözünü okuyunca bir an bunlar geldi aklıma: “Siyasetçiler bebeklerin alt bezi gibidirler; aynı sebepten ötürü sık sık değiştirilmeleri gerekir.”

Doğrusu bu koltuk sevdası artık siyasetle özdeşleştiği için bu benzetmeye hak vermemek ne mümkün!

1970’lerin başıydı. Ama biz daha çok 1966-69 arası, Erzurumlu sendikacı Canip Öztürk’ün çevresindeki gençler olarak CHP’nin kentteki varlığının heyecanlı grubuyduk.

Bülent Ecevit’i 14 Mayıs 1972’de partinin genel başkanlığına taşıyacak olan “ortanın solu” hareketinin savunucusu Öztürk’ün varlığı CHP için doğuda bir güçtü aslında.

Biz sosyalist eğilimli gençlere sosyal demokrasiyi ve solu anlatıyordu Canip Öztürk. Bu ülkede gerçek anlamda sosyal demokrat bir partinin varlığının ancak Türkiye soluna nefes aldırıp sosyalizmi filizlendirebileceğini dillendirirdi sürekli.

Halkevleri henüz işlevini yitirmemişti. Gençliğin enerjisi aydınlık ülkeden yana bir şeyler yapmaya dönüktü. Kimse ne ikbal ne koltuk sevdasındaydı.

Sanırım o inanç sosyal demokrasiyi kurmayı vaat eden CHP’yi o günlerde iktidara taşımıştı.

Ecevit’in halkçı söylemi ülkenin sosyo-ekonomik koşullarında kitlelerde karşılığını bulmuştu. Ama karşıtı güçler, buna fırsat vermeyerek ülkenin bugünkü siyasetinin mayasını oluşturacak karmaşaya ve iç çatışma ortamına zemin hazırlayacak olayları ardı ardına hayata geçirdi.

Özellikle 1974 sonrası süreç, 1980 askeri darbesinin hazırlığıdır. “12 Mart”ta eksik bırakılanı tamamlamadır adeta! Siyasetteki başarısızlık sizi hâlâ yerinizde tutuyorsa bunun adı, koltuk sevdasıdır.

Bugün CHP’de “fırsat siyaseti” egemendir. Bu nedenle “erdem”den söz edilemez bu tarz siyasette.

Kadınların, gençlerin önünü açamayan; ülkesinin gündemdeki en temel sorunlarına aymaz kalan bir siyasi anlayış her dem kaybetmeye mahkûm.

Bülent Ecevit “ortanın solu” hareketinde yürürken kadınları, gençleri ve sendikacıları almıştı yanına.

BUGÜNKÜ CHP NE YAPIYOR?

Toplumsal duyarlığı olabilecek bir sosyal-demokrat parti yaratmak düşüncesinin ideolojik yanını ıskalayan bir CHP, sanırım bu “koltuk sevdası”nı daha çok kavgaya da dönüştürecektir. “Hizipçiliği” Türkiye siyasetine yerleştiren CHP ne olmak, ne yapmak istediğine atananlarla karar veremez. Çünkü derdi ülkeyi çağdaş dünyada bir yere taşımak değil güdük siyasi manevralarla gününü gün etmektir.

(*) Feridun Andaç, “Koltuk Sevdası” ve CHP’nin Açmazı, Aydınlık gazetesi, 30 Temmuz 2018