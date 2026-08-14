Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tekinsiz bir dilin çağrısı
Feridun Andaç
Son Köşe Yazıları

Tekinsiz bir dilin çağrısı

14.08.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Slavoj Žižek okumalarımda sıklıkla sorduğum soru şudur: Dünyanın seyri nereye gidiyor; bu gidişatı nasıl okumalıyız? Onun da sorduğu ve sorguladığı sorulara eşlik eden kendi sorularım da ister istemez yeni bir dilin çağrısını getirip önümüze koyuyor.

Žižek bir yerde şunu söyler: “İlk terk etmemiz gereken şey, insanların küresel ve doğrusal bir ilerleme içinde olduğu fikridir.”* Gelişim denen şey, çoğu zaman böyle bir ilerleme algısına ve bakışına dayanır. Doğrusallık her zaman onaylanabilecek bir şey değildir.

Cumhuriyetin asıl kırılma noktası, Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara geliş sürecinde başlar. Yani çok partili yaşama geçiş, toplumu bir anda dönüştüremediği gibi, Cumhuriyet idealleri yeksenak olurken; toplumun buna hazır olamadığı çok partili siyaset ayrışmayı ve toplumsal çözülmeyi hızlandırdı.

“Gelecek Cumhuriyettir” diye adlandırabileceğimiz ideolojik ve iktisadi yapılanmanın çok uzağına düşülmüş, “doğrusal demokrasi” safsatası da rafa kaldırılmıştır.

Batı merkezli değil, giderek ABD merkezli bir siyasetin adım adım inşa sürecine girilmiştir. DP dönemi, tarikat ve cemaatlerin yeniden gün yüzüne çıkmalarına olanak sağlamıştır.

“Soğuk Savaş” politikalarının uygulayıcısı ülkeler arasında yer alan Türkiye, “komünizm”i bir tehlike gibi göstererek her türlü baskı ve korku ikliminin yaratılabileceği bir zemini hazırlamıştır.

Bu aslında DP’ye verilen bir görevdir. Tıpkı bugün AKP’ye verilen görev gibi.

DP’nin iktidar edilmesi, Cumhuriyeti kesintiye uğratma hamlesiydi. AKP ise bu halkayı tamamlayan siyasi bir projedir.

İlkten siyasi barbarlığı gösteren bir süreç yaşatıldı ülkede. 1960’lardan 1980’lere uzanan süreç bunun bir “prova”sıdır.

1980 ve 2000’lerin başı ise projenin hem siyasi hem de ekonomik inşa dönemini oluşturur.

Bugünün Türkiye’sinde yaşananlar, işte o “siyasi barbarlık”ların sonucudur.

Günümüz dünyasının gidişatına baktığımızda, Žižek’in şu tespitine katılmamak mümkün değildir: “Rusya ve Çin, tüm yaşam biçimlerinin eşit şekilde bir arada var olacağı ve Batı’nın sömürgeci ekonomik ve ideolojik egemenliğinden nihayet kurtulacağımız yeni çok merkezli bir dünya düzeninin savunucuları olarak kendilerini takdim etmeye bayılıyor.”

ABD ve Batı karşısında Rusya ile Çin’i başka bir merkeze oturtmak çok da doğru gelmiyor.

Şu bir gerçek ki her alanda “kutsal ittifak” çağı geride kaldı.

ABD ve İsrail saldırıları karşısında İran’ın savunma gücü ve siyasi duruşu Ortadoğu’da dengeleri değiştirebileceği gibi; Türkiye’nin de bu “yeni merkez” içinde nerede duracağını da belirleyecektir.

İşte bu dönemeçte Žižek’i, öncelikle bu kitabı yeniden okumak, ilerlemenin “Neresindeyiz” sorusuna yeni yanıtlar aramamız için bir kılavuz niteliğindedir.

“Biz” ve “öteki” ayrımını egemen kılarak inşa edilen siyasal ve küresel salgının bir parçası. Ülkeler adeta bu paradigmaya göre yeniden inşa ediliyor.

“Arap Baharı” safsatası böyle başladı. Hedeflenen yeni ülkenin başına gelenler ortada.

Bir yanda ulusal kimlikler zayıflatılırken öte yanda etnik ve din savaşları körükleniyor. Ortak müşterekler yok ediliyor. Ama İran gerçeğinde, hegemonik güçlerin stratejik ortaklıkları yerle bir olurken beklenmeyen bir “güç”ün varlığıyla karşılaşmaları, dünyanın bundan böyle kaç kutuplu olabileceği üzerine kafa yormaya başlayacakları bir süreci başlattı.

“Yeni sömürgecilik” zihniyeti, yeni ittifaklara gitmek yerine kendi düşüşlerini önleyebilecek stratejilerin peşindeler artık.

ABD’nin Çin’le dansı, Rusya’nın pusuda beklemesi, Hindistan’ın ikiyüzlü politikası ve Japonya’nın pastadan pay alma derdi.

Ve Türkiye’nin kendi içindeki açmazı. Mevcut iktidarın, Cumhuriyetle savaşı kendi yıkımını getireceği gibi, stratejik ortaklarını da hayal kırıklığına uğratacaktır.

ABD ve İsrail’le alışveriş içinde olan mevcut iktidar; önündeki engelleri kaldırabilmek için elindeki devlet erkinin bütün olanaklarını kullanarak siyasi vandallıklarını sürdürmekte.

“Mutlak butlan” davası bunun yalnızca görünen bir yüzüdür.

AKP iktidarı, devlet aygıtlarını kendi siyasi ikbali için araçsallaştırarak yalnızca siyaseti yozlaştırmıyor; toplumu da ayrıştırıyor. Yaşattığı bu “derin süreç”i de “demokrasi” diye yutturuyor.

Siyasi yozlaşma ve çürümenin yaşandığı bu ortamda toplumsal huzursuzluk, ekonomik çöküşle birlikte daha da artmaktadır. O sessiz yığınların öfkesi, ilerleme ve gelişme vaatlerine artık inanmama sınırına dayanmıştır.

Mevcut iktidar, “utanç”ını balçıkla sıvamakta, birtakım bilançolarla; halkı aldatmaya devam etmektedir.

Sonuçta Žižek’in şu sözleri üzerine bir kez daha düşünmekte yarar var sevgili okurum:

 

“Dikkatimizi kapitalist yozlaşmadan ve otoriter iktidardan uzaklaştıran sahte canlı kuşa alkış tutarken, sandıklara gizlenmiş ezilmiş kuşların sayısını azaltmaya ihtiyacımız var.”

ABD ve Batı’nın ikiyüzlü siyaseti karşısında, Türkiye’nin İran’la ittifak kurması gerekirken ABD ve İsrail’in değirmenine su taşıması DP döneminden beri inşa edilen bir siyasetin sonucudur.

“Yeni sömürge” zihniyeti bunu istiyor: Kendisine uydu kıldığı ülkelerden, daha doğrusu kendisine “taşeron ülke” arayan ABD ve ittifakları, bu egemenliğe karşı direnen ülkelerden bir gün elbette derslerini alacaklardır.

“Örtülü demokrasi”nin ne tür safsatalar ürettiğini, muhalefetsiz bir Türkiye gerçeğinde günbegün yaşayarak görüyoruz.

Üstüne üstlük kendisine “muhafazakârlık” “Yeni Osmanlıcılık” kisvesi biçen mevcut iktidar; küresel güçlerin ellerine verdiği reçeteyle ülkenin kadim geleneklerini, tarihini, ve kültürel değerlerini adım adım yok etmektedir.

“Gerçek Cumhuriyet AKP’yle geldi” diyenlerin, ülkemizin son yirmi beş yıllık yakın tarihini iyi okumalarını dilerim.

Cumhuriyet devrimi 1923’te başladı; 1933’te, ilk dönemecinde neler yapabildiğini gösterdi. Ama “kökten bir devrim” yapabilecek kadroları da işte o süreçte yetiştirmeye başlamışken, bir anda kesintiye uğratıldı.

İşte bu noktada dönüp Slavoj Žižek okumasının neden gerekli olduğunu da burada hatırlatmak isterim. Özellikle de “İlerlemeye Karşı” tam da bugünün kitabıdır demek isterim.

-

* İlerlemeye Karşı, Slavoj Žižek; Çev.: Barış Gönülşen, 2026, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 110 s. 

İlgili Konular: #Cumhuriyet #ABD #Demokrat Parti

Yazarın Son Yazıları

Tekinsiz bir dilin çağrısı

Slavoj Žižek okumalarımda sıklıkla sorduğum soru şudur

Devamını Oku
14.08.2026
İkbalperest görevliler!

Başlangıçta sıradan bir gündü benim için.

Devamını Oku
31.07.2026
Hikâyesi olan kent: Eskişehir

Kentler insanlara benzer, insanlar da kentlere.

Devamını Oku
17.07.2026
Çanakkale’ye bir edebiyat müzesi gerek

Dostum, ağabeyim Güney Dal’ı ziyaret etmek için yola çıktığımızda Gelibolu’ya Yolculuk romanını yanıma almıştım.

Devamını Oku
03.07.2026
Yeniden hatırlamak için...

Sıradanlığın ölçüsü nedir derseniz, kısaca vasatlık diyebilirim.

Devamını Oku
19.06.2026
Geçitteki söz

Bir yıkım nasıl tanımlanır?

Devamını Oku
05.06.2026
Umutlanmak istiyorsanız eğer...

Ankara’yı hiç böyle görmemiştim.

Devamını Oku
22.05.2026
Sait Maden’i hatırlamak...

Yaratıcı düşünceyi besleyenin ne olduğu, Sait Maden’le konuşmalarımızda sıklıkla öne çıkan bir konudur.

Devamını Oku
08.05.2026
Doğudaki Doğu

Doğu uzaktır her zaman.

Devamını Oku
24.04.2026
Petrol ve onur

Bugün Ortadoğu’da olanları anlamak için zamanında Musaddık’ın İran’da yazdığı hikâyeyi bilmek önemlidir.

Devamını Oku
10.04.2026
Yeryüzü kaygısı

“Ve yeryüzünü unutmanın, aslında zamanı ve mekânı unutmak olduğu hiç aklımıza gelmedi.”

Devamını Oku
27.03.2026
Ortadoğu’da yeni yüzyılın ‘oyuncu’su kim?

Şah yönetimiyle birlikte bu süreç hızlandırılmış ve böylece Türkiye-Irak-Fransa desteğiyle Humeyni; 21. yüzyıla taşınacak radikal İslamın baş oyuncusu olarak sahneye çıkarılmıştır.

Devamını Oku
13.03.2026
Haritasız yolcu gibi...

Bugün daha da güçlü, ya da yalan, bu yürek erir gibiyse de neşeli anılarla ve korkunç. Acılı ruhu geçmişin ve sen beni çağıran yeni istem, sizleri birleştirme zamanı belki dingin bir limanında bilgeliğin. ve çağrılması olacak bir gün bu altın sesin, yılmayan kuruntuların, ey artık hiç bölünmez ruhum. Düşün: ilahiye dönüştürmek ağıtı; eski duruma ermek; yok olmamak artık.” (Eugenio Montale)

Devamını Oku
27.02.2026
Zamanın ruhu

Arayışın sonu yok. Gene de bir yerde durmalı insan. Durmalı ve bakmalı gökyüzüne, ağaçlara, dağlara, ovalara... Bulutların rengine dönüşünceye dek gözlerini ayırmamalı, her birine verebileceği anlamı düşünmeli sonra. Devam edecekse de yoluna öyle yol almalı, gitmeli.

Devamını Oku
13.02.2026
Hangi Kürtler?

Dünya Savaşı’na katılmak zorunda olduğu gibi, gene onlarla ittifak kurarak bu “tehcir” kararını çıkarmak zorunda kaldı. Hızla çöküşe giden imparatorluk komitacılık zihniyetiyle bile olsa, kurtulamadı. Kuşkusuz Dr. Bahaeddin Şakir önemli bir siyasi figürdü. Akıbeti bunun da bir göstergesi...

Devamını Oku
30.01.2026
Kemal Tahir’i bugün okurken...

Bir dostum, kendisiyle Beş Romancı Tartışıyor’un yeni basımı* üzerine konuşurken şunu sormuştu bana...

Devamını Oku
16.01.2026
Kendi sesinde yolcu...

Öyledir zaman.

Devamını Oku
02.01.2026
Türkiye’nin Doğu sorunu: ‘Sorun’un öte yanı

Yabancı devletler, bugünkü dolaylı müdahaleyle Türkiye’yi kıskaç altına almaktadır.

Devamını Oku
19.12.2025
Türkiye’nin Doğu sorunu: Bu bir ‘Kürt reformu’ mu?

Yıllardır “sorun” olarak, temcit pilavı gibi ısıtılıp duran Kürt realitesi palyatif öneriler, siyasi manevralarla bugüne kadar taşındı.

Devamını Oku
05.12.2025
Kendi sesini bulmak

- Bu yazıyı bekleyen okuryazara

Devamını Oku
21.11.2025
Farkında olmak da erdemdir!

Bir çıyanı kınayamam.

Devamını Oku
07.11.2025
‘Labirent’ neyi anlatır?

Amin Maalouf, bir dünya romancısı.

Devamını Oku
24.10.2025
Suçlar, suçlular, müritler

Baştan başlayalım dilerseniz.

Devamını Oku
10.10.2025
Yazı yordamı

Her şey bir şeydir, belki de!

Devamını Oku
26.09.2025
Karanlığınız kadarsınız!

Borges, kendi körlüğünden söz ederken şunu diyordu...

Devamını Oku
12.09.2025
‘Ah, bu sessizliği anlat!’

'Nefes almak isteyen okur için...'

Devamını Oku
29.08.2025
Çürümenin göstergeleri

Türkiye’nin bugünkü gerçeği birçok açıdan irdelenmeye değer.

Devamını Oku
15.08.2025
Türkiye’den çürüme manzaraları: (1) Sayın dolandırıcı!

Size hanımefendi ya da beyefendi demeyeceğim çünkü siz bir hırsız, bir dolandırıcısınız!

Devamını Oku
01.08.2025
İroni değil, gerçek!

Bugün size, Anadoluhisarı’ndaki Şeyhülislam Yasincizâde Abdülvehhap Bey Yalısı’nda bir sabah kahvaltısında buluştuğum Ali Rıza Bozkurt ile yaptığımız uzun sohbetten söz etmek istiyorum.

Devamını Oku
18.07.2025
Cicero’nun cesareti var mı?

Lucius Cornelius Sulla dönemi; Roma’nın yozlaşmaya, siyasal erkin de çürümeye başladığı bir dönemdir.

Devamını Oku
04.07.2025
Geleceği kurmak için: Kütüphane

Şunu hemen söyleyeyim ki kütüphanem ile oldukça özel belgeler barındıran arşivimin bazı “açgözlü sahaflar”ın eline düşebileceği düşüncesinden dolayı endişeliyim!

Devamını Oku
20.06.2025
Aydınlanma nerede başladı, değişim nereye kadar?

Köy Enstitüleri bir uyanış hareketiydi. Tarım toplumu olan Türkiye’nin kırsal kalkınmasıyla değişim dönüşüme uğrayabileceğinin ilk hamlelerindendi.

Devamını Oku
06.06.2025
Kendimizi unutmamak için

Annem öldü.

Devamını Oku
23.05.2025
Benim İstanbul çağım

Benim İstanbul çağım

Devamını Oku
09.05.2025
‘Çıkar oyunu’ mu, ‘uzlaşma’ mı?

‘Çıkar oyunu’ mu, ‘uzlaşma’ mı?

Devamını Oku
25.04.2025
Hayal değil, gerçek!

Hayal değil, gerçek!

Devamını Oku
11.04.2025
Sen beni dönüştür

Sen beni dönüştür

Devamını Oku
28.03.2025
‘Milliyetçi Türkiye mi?’ MHP nerede duruyor?

‘Milliyetçi Türkiye mi?’ MHP nerede duruyor?

Devamını Oku
14.03.2025
Görebilseniz eğer...*

Görebilseniz eğer...*

Devamını Oku
25.02.2025
Bir Naomi Klein bakışı: Yeni dünya düzeni ve ikizleşme

Bir Naomi Klein bakışı: Yeni dünya düzeni ve ikizleşme

Devamını Oku
11.02.2025