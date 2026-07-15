2026 Dünya Kupası futbolun küresel bir ‘nasiplenme ekonomisi!’ yarattığını dünyaya bir kez daha gösterdi. Hangi ucundan ve ne amaçla tutulduğuna bağlı olarak Kupa’da birbirinden bağımsız ve farklı çok sayıda sebeplenme oldu. FIFA’nın patronu Infantino’yu saymıyoruz bile; o, turpun büyüğünü değil turp bahçesini toptan satın almıştı! Eleştiriden sıyrılmak için maç naklen yayınında Arsene Wenger’i FIFA’nın TV yüzü yapıp, Collina gibi saygın birini de hakem komitesinin başına getirerek yoluna devam etti.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile giriştiği İran saldırısındaki haksızlığını örtmek için Dünya Kupası’nı en görkemli şekliyle kullandı. İran’ın dinci rejimi ha keza, turnuva sırasında uğradıkları mağduriyete rağmen ABD’de elde ettikleri görece başarı için futbol takımlarını kutsadı. Askeri vesayetin kurduğu otoriter bir rejim olarak anılan Mısır’da futbolcular devlet protokolü eşliğinde onurlandırıldılar. En içten karşılama Yeşil Burun Adaları’nda oldu; halk yollara dökülüp futbolcuları bağrına bastı. ‘Bir Norveçli Dünyaya Bedeldir!’ temalı çok hoş Viking görselleriyle Kupa’ya hazırlanan Norveç yine aynı şirinlikte kapanış yaptı; veliaht kral davul çalarak kürek şovunda takıma önderlik etti.

Vakıa taşlananlar da olmadı değil… Uruguay takımı sporcuları, elendikten sonra özel uçakları iptal edildiği için ekonomi sınıfıyla ülkelerine döndüler. Güney Kore’deki sporcu, yönetici ve medyanın da içinde olduğu çok taraflı kavga hâlâ sürüyor. Japonya’nın antrenörü Brezilya’ya yenildikten sonra 68 bin kişi önünde harakiri yapayazdı! Elinden intihar bıçağı ‘Tantō’ yu zor aldılar! Almanya tam bir Alman gibi davrandı; sessiz sedasız, takım döndükten bir gün sonra dünyanın en iyi antrenörlerinden Jürgen Kloop’u takımın başına geçiriverdi. Bizim ülkemizde ise İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella “Nasip değilmiş!” dedi. O kadar…

Sözü şuraya getiriyorum; Dünya Kupası, gittikçe faşizan eğilimli siyasi iktidarlarla yönetilen bir çağda ulusların gösteri alanına dönüşüyor. Şekil verilen bıyıklar, gol sonrası çıkarılan haçlar, varılan secdeler, tanklı toplu marşlar, tribünlere gönderilen gizli işaretler güzelim futbol oyununu bozuyor. Oysa futbolun dahi çocuğu Lamine Yamal’ın maç sonrasındaki, küçük kardeşiyle ekran aracılığıyla giriştiği sevgi gösterisi başka bir şeyi gösteriyor. İspanya’nın gururu olmaktan da öte asıl amacı rakibini yenerek kardeşini sevindirmek olan Yamal’ın çocuksu coşkusu, diğer taraftan bir serbest atış sırasında Norveçli Haaland’ın poposunu çimdikleyen İngiliz Jude Bellingham’ın maç sırası ve sonrasındaki ‘bozulmayan neşeleri’ futbolun kurtarıcıları gibi görülüyor. Sırf o şirin çocuğun neşesinin ilham yaratması için bile, ‘İspanyalar!’ın hep yenen takım olması gerekiyor!