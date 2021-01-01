Vallahi böyle söylediler…

01 Ocak 2021 Cuma





Artık klasikleşti. Yıl boyunca, en hafifinden “tuhaf” diye nitelediğim başlıkları günlüğüme kaydediyorum. Bunların art arda sıralanmasıyla insanı, “Yok canım!” dedirtecek kadar ilginç bir yılsonu değerlendirmesi oluşuyor. Ülke gerçeklerinin ağızdan çıkan sözlerle somutlaştığı bu gündemi, lütfen arkanıza yaslanarak bir çırpıda okumaya çalışınız…

3 Ocak- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu ve Babacan’a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99… (Davutoğlu ise daha sonra, 22 Nisan’da katıldığı bir TV programında, “Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti” diyecekti!

14 Ocak- MHP’nin Düzce, Kaynaşlı Belediye Başkanı Kadın Milli Voleybol Takımı’nı hedef alarak, “Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz” dedikten sonra, tebliğ vazifesi yerine getirdiğini söyledi.

18 Ocak- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP samanlıkta iğne aramaz. Çalı gibi taşlamaz, harmanda demet saymaz. Duldalda çetele tutmaz, karambole atış yapmaz. Çölde deve izi saymaz, zillete meydan bırakmaz. Ne yapacaksak açıkça, mertçe yaparız.

22 Ocak- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Davos’ta konuştu: Rusya ile Suriye konusunda başta farklı düşünüyorduk. Hatta Rus uçağını bile düşürdük.

24 Ocak- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Üniversite sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Herkes üniversite okumak zorunda değil. “Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa” durumu var.

24 Ocak- AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir.

25 Ocak- Malatya depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu konuda Müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini verdik.

27 Ocak- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme karşı yapılanları anlatırken: İmamlar gönderdik. Halka şükür etmelerini, depremin bir sınav olduğunu söyleyecekler.

31 Ocak- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem kıyametin alıştırmasıdır.

ŞUBAT

6 Şubat- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost olduğumuz günlerden bilirim… Kürtlere pasaport dahi vermezdi. Kimlik vermezdi bu Esed. Ben kendisine aksini söylerdim, o vermezdi.

6 Şubat- İsrail Başbakanı Netanyahu: Erdoğan bana Hitler dedikçe ticaretimiz büyüyor.

12 Şubat- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlilik dışı ilişkileri yok edeceğiz.

27 Şubat- İçişleri Bakanı Soylu: PKK bir kadın örgütüdür.

27 Şubat- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu koltuğa oturdum, bir daha bu koltuktan kalkmayacağım; yok öyle bir şey.

29 Şubat- Şehit cenazesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmazsa ancak arazi olur.

MART

2 Mart- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan COVID-19 ile ilgili ilk açıklama: Görülmesi felaket anlamını taşımıyor.

4 Mart- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Biber gazı sıkan ülke ahlaktan bahsedemez.

9 Mart- İçişleri Bakanı Soylu: Muhabirlere “depremde ne söylemek lazım, nasıl haber yapılması gerekir” eğitimi vereceğiz.

12 Mart- Fatih Erbakan: Elimizde kesin bir delil yok ama koronavirüs’ün arkasında Siyonizm olabilir.

23 Mart- Diyanet İşleri Başkanı: Yarından itibaren koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edilecek.

25 Mart- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elimizde virüse karşı büyük bir koz var: Yakalanmamak!

NİSAN

1 Nisan- Diyanet’ten “yardımı belediyeye yapmayın” fetvası: Zekâtların ulusal düzeyde kampanyaya bağışı caizdir.

3 Nisan- İlahiyatçı Nahit Hatipoğlu: Bulaşıcı hastalıktan vefat eden Müslüman, şehit sevaplarından bir kısmını kazanır.

8 Nisan- Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs’ten ölenler hükmen şehit sayılır.

15 Nisan- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek Mitomani hastalığıdır.

14 Nisan- AKP’li Mahir Ünal, ekmek dağıtmak isteyen CHP’li belediyeleri suçlarken: Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır.

20 Nisan- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu.

21 Nisan- MHP Genel Başkan Yrd. Yaşar Yıldırım: CHP’nin hedefi tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek. Buna müsaade etmememiz gerekir!

21 Nisan- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan’dan sonra hayat normale dönecek. Dünyanın yeniden yapılanma sürecinin merkezinde olacağız.

MAYIS

21 Mayıs- Ahmet Davutoğlu: Beni kukla başbakan yapmak istediler.

22 Mayıs- Berat Albayrak: Türkiye salgına güçlü bir ekonomi döneminde yakalandı.

28 Mayıs- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 29 Mayıs’ta Cuma namazını Sultanahmet Meydanı’nda kılacağız, camilerin fethini gerçekleştireceğiz.

29 Mayıs- ABD’de George Floyd’un öldürülmesini kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konunun takipçisi olacağız. George Floyd’u saygıyla anıyor, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

31 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para kazanma hırsının insani değerlerin, hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

HAZİRAN

1 Haziran- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil.

8 Haziran- Devlet Bahçeli: İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının bir gereğidir.

9 Haziran- Cumhurbaşkanı Erdoğan turizmin önemli bir görev ve çekim alanı olduğunu belirterek Putin ve Johnson’a “artık gelsinler” dediğini söyledi. Merkel’e de söyleyeceğini ekledi.

12 Haziran- Adalet Bakanı Yardımcısı: Cezaevlerinde Covid-19’dan ölen olduğunu söylemiyoruz; hiç olmadığını da söylemiyoruz.

12 Haziran- Bakan Varank: Koronavirüs’e karşı yerli ve milli ilaç ürettik!

15 Haziran- Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Batı için tarihin sonu gelmiştir. Türkiye’nin yeni yükseliş çağı başladı.

25 Haziran- Bülent Arınç: FETÖ konusunda hiçbirimiz masum değiliz; eğer bizi aldatmışlarsa bu suç bizim değil.

27 Haziran- Ahmet Davutoğlu: “Devrimciyim” diyebilirim. Kesinlikle statükocu değilim. Tabii Maocu olmamak kaydıyla.

TEMMUZ

3 Temmuz- Sosyal medya yasağına destek veren Doğu Perinçek: Milli devlet diktatörlük uygulamalı.

10 Temmuz- Sağlık Bakanlığı’ndan yeni önlemler: Berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar konuşmayacak!

15 Temmuz- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan, istismar ve gerilim siyasetini kapımıza asla yaklaştırmadık, yaklaştırmıyoruz ve yaklaştırmayacağız.

21 Temmuz- Diyanet’ten kadınlara: Kocanız vurmaya kalkarsa yemekten sonra çayın yanında uygun dille nedenini sorun!

21 Temmuz- Devlet Bahçeli: Akşemsettin ve Fatih, Ayasofya’nın açılışında olacak!

22 Temmuz- AKP Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan’a yardımcı olabilir.

28 Temmuz- Abdülkadir Selvi: AKP 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Demokratik rejimi ortadan kaldırmaya yönelik ya da Atatürk’e ilişkin bir saygısızlık duydunuz mu?

31 Temmuz- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım!

AĞUSTOS

10 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin refah düzeyi arttı. Faizler daha da düşecek. (Oysa düşmeyecek, yılsonu biterken ortalama ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 20’leri bulacaktı!)

12 Ağustos- Bahçeli’den Yunanistan’a: Sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuş!

13 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseye kin beslemiyoruz ama 2002 Kasım’dan itibaren milletimize kurulan hiçbir pusuyu unutmayacağız!

13 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece yatırımlarda değil, özgürlüklüklerde de Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik.

19 Ağustos- Müteahhit Mustafa Cengiz: Gerektiğinde kafamıza kurşun sıkarak gitmesini de biliriz.

19 Ağustos- Bakan Koca: Tarihte son bulmamış salgın yoktur!

19 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti CHP’sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak biz çekiyoruz.

21 Ağustos- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP’nin sağa kaydığı eleştirisini yanıtlarken, “Sağ sol kavramları 18. yüzyıla ait. Onlarla 21. yüzyılın sorunları çözülmez. Demokratik yollarla o beyefendiyi oradan indireceğim”.

24 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın borç batağında olduğu bir dönemde Türkiye, kendi dengeleri üzerinde yoluna devam ediyor.

25 Ağustos- Diyanet İşleri Başkanı sel felaketi sonrası Giresun’da: Allah’tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir, dua etmeliyiz.

29 Ağustos- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitimde asıl yük öğretmen maaşı ile ilgilidir. Öğretmen maaşlarından dolayı yatırıma fırsat kalmıyor.

30 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız.

EYLÜL

15 Eylül- Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Ümraniyespor’da bazı koronavirüsler tesbit edildi ama ‘Lütfen maça çıkın, daha ilk haftadan sorun yaşamayalım’ dedim. Onlar da sağ olsunlar maça çıktılar!

17 Eylül- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Verileri gizlesek nereden bileceksiniz?

17 Eylül- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böylesine samimi bir demokrasiyi başka yerde bulamazsınız.

18 Eylül- Abdülkadir Selvi: AKP ile Türkiye yasaklar ülkesi olmaktan çıktı.

18 Eylül- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Uzayda dünyanın gıpta ile baktığı projeler yürütüyoruz.

18 Eylül- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimde Türkiye’yi bütün ülkelerden daha iyi duruma getirmeyi başardık.

24 Eylül- Rasim Ozan Kütahyalı: FETÖ’yü bu topraklardan spatula ile kazıyan bizleriz. İhtilalin en önde gelen devrimcilerinden biriyim.

29 Eylül- Berat Albayrak: Bir bakmışsınız ki enerji ihraç eden bir Türkiye’den bahsediyoruz.

30 Eylül- Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Onun yerine Divan-ı Ali kurulsun.

EKİM

17 Ekim- Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşa neyi söylemiyorsak dünyaya da onu söylemeyeceğiz!

17 Ekim- Bakan Berat Albayrak’tan doğal gaz rezervi keşfine teolojik yorum: Rabbim bulduracak olmasa aratmazdı.

23 Ekim- Nihat Hatipoğlu: Sokaktan hayretler içinde geçtim. Dört genç kızımız bira içiyorlardı.

23 Ekim- Recep Tayyip Erdoğan Camii açılışında konuşan Ali Erbaş: Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir.

26 Ekim- Bakan Karaismailoğlu: Uzay vatanda daha çok söz sahibi olacağız.

27 Ekim- Devlet Bahçeli: Ney o, Paris’te ney, birisi şey dedi. Ekmek değil de… Pasta! Paris’te sokma yemeyen şey yemeye hazırlanıyor. Pastaya alışkın olmadığımız için.

27 Ekim- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya, nelere muktedir. Şu kapitalizm, doğa şöyle olmuş böyle olmuş, umurunda değil.

KASIM

1 Kasım- Binali Yıldırım: Halkın, Kütahya Zafer Havalimanı’nı kullanmamasının sebebi yolların güzelliği.

1 Kasım- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir depremi sonrası deprem vergisi açıklaması: Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok.

5 Kasım- Devlet Bahçeli: İzmir’de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir.

6 Kasım- Abdülkadir Selvi: 18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi!

7 Kasım- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye maalesef tek parti CHP’sinin çapsızlığı nedeniyle çok önemli fırsatları kaçırmıştır.

14 Kasım- Numan Kurtulmuş: Türkiye’nin önlenemeyen yükselişini yaşıyoruz; yedi düvel karşımıza geçmiş Türkiye’yi yolundan çevirmeye çalışıyor.

19 Kasım- Devlet Bahçeli: Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır; mafya bozuntusu demek rezilliktir.

20 Kasım- Devlet Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği vatansever güçlerin eline geçmelidir.

23 Kasım- Sağlık Bakanı Koca: Bir gönülden geçen önlem vardır, bir de alınabilecek!

24 Kasım- Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir. Çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir.

26 Kasım- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarına sesleniyorum. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini niye yapmıyorsunuz, gereken adımları niye atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı?

26 Kasım- CHP’li vekil Tanal: Türkiye’de en muhafazakâr parti CHP’dir. Ben de muhafazakârım. Ben Allah’ın evine umreye gittim.

28 Kasım- AKP Milletvekili Ahmet Sorgun: Türkiye’de kriz yok, iş beğenmiyorlar.

30 Kasım- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim demokrasi ve özgürlük sınırlarımız Batı’dan ileri seviyededir.

ARALIK

2 Aralık- Bilal Erdoğan: İmam Hatiplilerin en zekisi benim.

4 Aralık- Habertürk spikeri M. Akif Ersoy: Operasyonlarda iktidarın yanında olduk ancak yine de RTÜK’ten ceza aldık.

4 Aralık- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bizim dönemimizde sadece siyasette, ekonomide,, savunmada değil, kültür, sanat, müzik, edebiyatta da prangalarından kurtuldu.

8 Aralık- Bakan Koca: Türkiye bu kadar zavallı mı, sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz?

11 Aralık- Bakan Koca, “AKP’liler aşı olmaya başladı” iddiasına yanıt verdi: Çin’de eczanede satılıyor, isteyen herkes gidip alabilir.

14 Aralık- Devlet Bahçeli: Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez.

14 Aralık- Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul sayesinde Türkiye sanatın kalbi olacak!

15 Aralık- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan’a: Ülkede seçim yok, seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz.

18 Aralık- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi.

22 Aralık- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini de kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır.

23 Aralık- Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüsten ölenler şehit oluyor. Ancak diğer şehitler gibi muamele görmeyecekler.

29 Aralık- Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Hafta sonu veya yılbaşında sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ibadethanelerde zorunlu görev yapsınlar.

30 Aralık- Milli eğitim Bakanı Selçuk: Okulları açmadık çünkü sosyo antropolojik fotografa bakmak zorundaydık!















