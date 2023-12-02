7 maddede çocukları savaşın etkisinden koruma kılavuzu

02 Aralık 2023 Cumartesi

Savaş çocukları fiziksel olarak da ruhen de öldürüyor. Evlerinde ekran başında ya da ellerindeki telefonlarından savaş haberlerini izleyen çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Altınbaş Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, yetişkinler tarafından çıkarılan ve yetişkinler arasında yaşanan savaşlardan, bu olayda hiçbir sorumluluk ve yetkisi olmayan çocukların çok daha fazla etkilendiği gerçeğini vurguluyor. “Dünyanın birçok kesiminde pek çok çatışmanın yaşandığı günümüzde, dijital çağın da etkisiyle bundan sadece o bölgede yaşayan insanların etkilendiğini düşünemeyiz” diyen Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, karşımıza global bir halk ve ruh sağlığı problemi olarak çıkan bu süreçlerden en çok çocukların etkilendiğini söylüyor.

Savaştan kilometrelerce uzakta olup, evlerinde çok fazla savaş haberlerinin dinlenildiği, ailelerinin devamlı savaş konuştuğu ortamlarda yaşayan çocukları nasıl korumalıyız?

Denetleyin, rehberlik edin, destek verin

Prof. Özen, medya aracılığıyla savaşı yaşayan çocuklar için anne-babalara şu önerilerde bulunuyor:

Anne-babalar, çocuklarıyla medya içeriğini konuşarak açıklamalı veya izlemelerini sınırlayarak, çocuklarını denetleyerek, onlara rehberlik etmeli.