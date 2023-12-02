Figen Atalay
Figen Atalay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

7 maddede çocukları savaşın etkisinden koruma kılavuzu

02 Aralık 2023 Cumartesi

Savaş çocukları fiziksel olarak da ruhen de öldürüyor. Evlerinde ekran başında ya da ellerindeki telefonlarından savaş haberlerini izleyen çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Altınbaş Üniversitesi  psikoloji  bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, yetişkinler tarafından çıkarılan ve yetişkinler arasında yaşanan savaşlardan, bu olayda hiçbir sorumluluk ve yetkisi olmayan çocukların çok daha fazla etkilendiği gerçeğini vurguluyor. “Dünyanın birçok kesiminde pek çok çatışmanın yaşandığı günümüzde, dijital çağın da etkisiyle  bundan sadece o bölgede yaşayan insanların etkilendiğini düşünemeyiz” diyen Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, karşımıza global bir halk ve ruh sağlığı problemi olarak çıkan bu süreçlerden en çok çocukların etkilendiğini söylüyor.

Savaştan kilometrelerce uzakta olup, evlerinde çok fazla savaş haberlerinin dinlenildiği, ailelerinin devamlı savaş konuştuğu ortamlarda yaşayan çocukları nasıl korumalıyız?

Denetleyin, rehberlik edin, destek verin

Prof. Özen, medya aracılığıyla savaşı yaşayan çocuklar için anne-babalara şu önerilerde bulunuyor:

Anne-babalar, çocuklarıyla medya içeriğini konuşarak açıklamalı veya izlemelerini sınırlayarak, çocuklarını denetleyerek, onlara rehberlik etmeli.

  • Çocuklarının hissettikleri duyguları ifade etmelerine olanak sağlamalı, onlara duygusal destek vermeli.
  • Çocuklarının zihinsel ve duygusal sağlıklarını destekleyebilmek için onlarla olumlu etkinlikler ve oyunlar oynamalı.
  • Diğer insanların yaşadığı zorlukları anlamalarına yardımcı olarak, çocuklarının empati duygusu geliştirmelerini desteklemeli.  
  • Çocuklarının yaşam örüntülerindeki rutinlerini devam ettirerek, onların güvende hissetmelerini sağlayabilmeli.
  • Çocuklarının savaş hakkındaki düşüncelerini, korkularını ve sorularını açıkça ifade etmelerini teşvik ederek, onlarla açık iletişim kurmalı.
  • Eğer çocukları ciddi endişeler yaşıyorlarsa ve travma sonrası stres belirtileri gösteriyorlarsa, profesyonel yardım almalı.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

7 maddede çocukları savaşın etkisinden koruma kılavuzu 2 Aralık 2023
Türkiye'deki çocukların içinde bulunduğu durum: Toplumsal dışlanma ve yoksulluk! 22 Kasım 2023
Gençlere göre en büyük sorun: Aile içi şiddet! 13 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları

Alev Coşkun
Alev Coşkun Kissinger, darbeler ve örtülü dış operasyonlar
Işık Kansu
Işık Kansu Vahdettin Köşkü’nden Bakmak
Olaylar Ve Görüşler
Gelecekten umudu kesmek... - Gülseren Tozkoparan JORDAN
Olaylar Ve Görüşler
Yargının çığlığı ve insan onuru - Dr. Enver KUMBASAR
Olaylar Ve Görüşler
Okul ve cami - Mustafa GAZALCI
Olaylar Ve Görüşler
Saygı, umut ve dayanışma... - Prof. Dr. Okan TOYGAR
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şair Eşref saati!
Şükran Soner
Şükran Soner İktidar erki, kendi bindiği dalları kesip duruyor
Murat Ağırel
Murat Ağırel Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi İlk sınav...
Miyase İlknur
Miyase İlknur Devlet yapınca ‘tısss’, Seçil yapınca ‘cısss’
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Türkiye’yi kapılara bağlama partileri
Öner Yağcı
Öner Yağcı Aydınlanmamız
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Beşiktaş Başkanı kim olacak?
Eren Aysan
Eren Aysan Devlet Tiyatroları Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler