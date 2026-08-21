Arkadaşım Elçin Yahşi maç öncesi Beşiktaş Çarşı’daymış ve her yer yıkılıyormuş; garsona sormuş “Maç kiminle?” diye. O da “Wifi şifresi gibi aklımda tutamadım valla” demiş. Gerçekten de Kauno Zalgiris, basketbol dışında aşina olduğumuz bir takım değil. Ama Beşiktaş 11’i de oyunu da aşina olduğumuz şekilde. Şu da gerçek ki Salih orta alanda her topa basıyor. Orkun’u ve Olaitan’ı özgürleştiriyor, dahası takımın ileride kalmasını sağlıyor. Bekler de ileri çıkınca Kartal’ın hücum gücü artıyor. Zaten baskı hemen sonuç verince daha 12. dakikada skor 2-0 oluyor. İkinci yarı Beşiktaş’ın yine sonuca gitme sorunu çıkıyor ortaya ama 59’da kazanılan penaltıyla skor 3-0 oluyor. Sonra Dusan Vlahovic’in oyuna girmesi tribünleri daha da hareketlendiriyor. Ve sonuçta Kartal bu maçı da kazasız belasız rahatça geçiyor.
1 maç kaldı
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