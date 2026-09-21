Yazarın Son Yazıları

Ağır bir ders

Ateşli Amedli taraftarlar tribüne “Biz geldik” pankartını asmışlar Beşiktaş’ı misafir ederlerken.

Devamını Oku 21.09.2026

Bu daha başlangıç

Beşiktaş bu akşam Avrupa Kupası lig aşamasında Dolmabahçe’de Marsilya’ya karşı ilk maçına çıkıyor.

Devamını Oku 17.09.2026

MHK’ye ‘5’ gol!

Kartal yine savunmayı ileri çıkararak, hızlı, istekli, dikine ataklarla başlıyor Erzurum maçına da.

Devamını Oku 12.09.2026

Beşiktaş hakkıyla

Maçın hakeminin belirlenmesiyle birlikte Beşiktaşlıları bir umutsuzluk sarmıştı.

Devamını Oku 06.09.2026

Gol kapısı açılmışken

Beşiktaş’ın Çorum maçını izlerken, ilk yarıdaki onca atağa rağmen yaptıkları gelişi güzel ortaların bir şeye yaramadığını görüp, “Bu şekilde gol atmak imkânsız” demiştim.

Devamını Oku 03.09.2026

İşlem tamam

Italiano bu karşılaşmayı Vlahovic’i ısındırmak için bir hazırlık maçı gibi düşünmüş sanki.

Devamını Oku 28.08.2026

Yetti artık

Nasıl başlasam, hangi sözcükleri kullansam da ceza yemeden derdimi anlatabilsem.

Devamını Oku 27.08.2026

Yine mi?

Şans bu ya (!) Beşiktaş, Alanya’ya ağustos ayında gidiyor.

Devamını Oku 24.08.2026

Teselli

Galatasaray, 2026-27 sezonunun çiçeği burnunda ilk takımı Çorumspor’a kaptırdığı iki puanın telafisini, yine sezonun yeni takımlarından Erzurumspor karşısında arıyor.

Devamını Oku 22.08.2026

1 maç kaldı

Arkadaşım Elçin Yahşi maç öncesi Beşiktaş Çarşı’daymış ve her yer yıkılıyormuş; garsona sormuş “Maç kiminle?” diye.

Devamını Oku 21.08.2026

Rotasyon meselemiz

Futbolda rotasyon meselesi en çok konuşulan konulardan biridir hep.

Devamını Oku 20.08.2026

Doğru rotasyon

Beşiktaş sezonun bu ilk maçında Eyüp karşısına Avrupa’da oynadığı 4 maçtan farklı bir 11’le çıkıyor.

Devamını Oku 17.08.2026

Yıldız yağmuru

Anlaşılan bu yıl transferde en hareketli sezonlardan birini yaşıyoruz.

Devamını Oku 13.08.2026

Sen topunu oyna

Beşiktaş Avrupa kupası ön eleme maçları nedeniyle sezonu çok erken açtı.

Devamını Oku 06.08.2026

Salah’ı bırak sahaya bak

Beşiktaş’ta gündem varsa yoksa Salah’ın transferi.

Devamını Oku 30.07.2026

Futbol, kupa yorgunu

Bir Dünya Kupası daha geride kaldı.

Devamını Oku 23.07.2026

‘Dünya’dan dönüş

Dünya Kupası’nda sona yaklaştık.

Devamını Oku 16.07.2026

Futbolun da Trump’ı çıktı

Futbol nereye koşuyor.

Devamını Oku 09.07.2026

Villalar, dolarlar ve Ay Yıldız...

Dünya Kupası’na erken vedanın ardından konuştuklarımıza bir bakın.

Devamını Oku 02.07.2026

Suçlu aynaya bak

En tepeden en dibe düştük.

Devamını Oku 25.06.2026

Dünya yorgun

Futbolda olmazsa olmaz şey fizik kondisyon. Ve tabii ki tempo. Koşacaksın hem de ivmeli koşacaksın. Rakibine karşı hamle üstünlüğünü ancak böyle sağlarsın...

Devamını Oku 18.06.2026

Bizim takım

Zaten artık kadroya onu aldın bunu almadın zamanı hiç değil. Tam destek hep destek zamanı. Şans dileme zamanı. Ev sahibi ABD ile aynı gruba düşerek şimdiden şanslıyız aslında. Ama asıl zorluk da yine bu gruptan çıkabilmekte. Hele grup birincisi olarak çıkarsak yolumuz çeyrek finale kadar gidebilir. Hatta gönlüm daha da sonrasına kadar uzanıyor ama orası bende kalsın. Artık şu saatten sonra bizim buralardan yapabileceğimiz tek şey de taa oralara şans sinyalleri göndermek, iyi dileklerde bulunmak olur. Her şey umarım istediğimiz gibi olur...

Devamını Oku 11.06.2026

Bu son olsun

Şu geçtiğimiz günlerde Türkiye “mutlak butlan” kararıyla öylesine dalgalandı ki adeta başka bir şeyin önemi kalmadı ülkede. Ama yaklaşan Dünya Kupası da vardı.

Devamını Oku 04.06.2026

Önce cesur yönetim

Beşiktaş’ta hoca arayışı sürüyor.

Devamını Oku 28.05.2026

Çare kafalarda

Sergen Yalçın “Taraftar isterse giderim” dedi; taraftar istedi ve o da gitti.

Devamını Oku 21.05.2026

En az hata mı?

Herhâlde yılın esprisi buydu; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Avrupa’nın en az hata yapan hakemleri bizde” açıklaması…

Devamını Oku 14.05.2026

Elde var sıfır!

Zaman kelimesini dillerinden düşürmeyenler sürekli “Zamana ihtiyacımız var” diyenler nedense zamanı en çok heba edenler.

Devamını Oku 07.05.2026

Boşa çıkan emek

Beşiktaş topa ve oyuna hâkim.

Devamını Oku 06.05.2026

Lafla olmuyor!

Malumunuz; Dolmabahçe’de Beşiktaş’ın Karagümrük maçının ardından “taraftar olduğunu sanan bir grup” takımı ıslıklayarak soyunma odasına yolladı.

Devamını Oku 30.04.2026

Biz de askıya alsak

Yeni bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yaklaşıyoruz.

Devamını Oku 25.04.2026

İstifa diye bir şey

Burak Yılmaz’ın hakem yönetimlerine ilişkin, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sorumlularına ilişkin açıklamalarına şaşırdınız mı?

Devamını Oku 16.04.2026

Bizim sevgili Luce’miz

Sevgili Lucescu’yu kaybettik. Çok üzgünüm. Ama böylesine değer görerek, böylesine sevilerek aramızdan ayrılması hep tek tesellim olacak.

Devamını Oku 09.04.2026

Yetişin Portekizliler

Bir hakem nasıl olur da ta orta sahadan bir penaltıya hükmedebilir.

Devamını Oku 07.04.2026

Hakem kararıyla

Oyun müthiş bir mücadele ile başlıyor

Devamını Oku 06.04.2026

Bu daha başlangıç

Tam 24 yıl bekledikten sonra Dünya Kupası’na katılıyoruz.

Devamını Oku 02.04.2026

Milli Takım ve ligimiz

Şimdi gözler Milli Takım’ın bu akşam Romanya ile oynayacağı kritik maçta.

Devamını Oku 26.03.2026

MHK - 2 Portekizli

Galatasaray derbisinde doğan şüpheler ve yanlış hakem kararlarına doyurucu bir cevap gelmedi hâlâ.

Devamını Oku 19.03.2026

Nerede verdikleri sözler

Anımsayın neyin sözünü vererek TFF’nin başına geçmişti İbrahim Hacıosmanoğlu, “Şeffaf ve adil bir yönetim”.

Devamını Oku 12.03.2026

Uyum sorunu

Beşiktaş’ın yeni oyuncuları derbinin ağırlığı altında ezilmiş gibi başlıyorlar oyuna.

Devamını Oku 08.03.2026

Hırsızlığa son

Bir sürü masrafa girildi ama bu yeni transferler yeteneklerinin ötesinde takımı sahiplenişleriyle de beğeni topluyor. Sonuçta Beşiktaş artık taraftarına ümit veriyor. Ve Beşiktaş uzun bir aranın ardından eski “büyük takım” kimliğine kavuşuyor.