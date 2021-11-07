Atamazsan atarlar

07 Kasım 2021 Pazar

Şartlar düşünülünce Beşiktaş’ın daha fazla ihtiyacı var bu maça. Yani Beşiktaş ne kadar gerginse Trabzon o kadar rahat. Siyah-Beyazlılarda gol yollarında Batshuayi’nin olmaması şanssızlık tabii. Ama 31’de Bakasetas’ın sakatlanıp çıkması da Trabzon için bir o kadar şanssızlık. Taraflar birbirlerine yakın, birbirlerine alan bırakmadan başlıyorlar oyuna. Böyle olunca ilk dakikalar karşılıklı mücadele içinde boşa geçiyor. Maçta pozisyon neredeyse yok. Yine de daha etkili olan -en azından istatiksel olarak- Beşiktaş; topla daha çok oynamış, daha çok pas yapmış, daha çok şut atmış. Ama gol kokan etkili pozisyonlar için neredeyse 39 dakika bekleniyor. Önce 39’da Trabzon Nwakaeme ile kaçırıyor, ardından daha çok gole yaklaşan taraf Beşiktaş oluyor. Ne var ki Larin kaçırıyor, Güven kaçırıyor ya da Uğurcan kurtarıyor. Buna karşın uzatmalarda Hamsik’in derinlemesine savunma arkasına pasını Abdülkadir Ömür, Vida’dan kurtulup boş geçmeyince Beşiktaş devreyi 1-0 yenik kapatıyor. Böylece “Atamayana atarlar” öngörüsü bir kez daha gerçek oluyor.

İkinci yarıya yine daha etkili başlayan ev sahibi. Fakat Uğurcan engelini aşabilecek etkinlikte pozisyona giremiyor. Her şeyden önce hamle üstünlüğünü almak için daha hızlı olması gerek. Zaten Kartal’ın beraberlik golü organize bir atakla değil de Trabzon savunmasının hatasını -Trondsen’in riskli geri pasını- Larin’in değerlendirmesiyle 62’de geliyor. Ve şimdi tarafların galibiyet golünü bulabilmeleri için daha yarım saatten fazla zamanları var. Bu dakikalar karşılıklı ataklarla geçiyor. Tempo yükseliyor. Kimse beraberliğe razı değil.

Bu arada 76’da Berat ceza alanına giren Ghezzal’ın ayağına basıyor ama hakem bunu kayda değer bulmuyor. VAR da aynı görüşte belli ki. Beşiktaşlı futbolcular alıştırılmışlar; itiraz bile yok. Kartal bir son dakika golü için bastırırken bir kontratakla galibiyet golünü bulan Trabzon oluyor. Ve maç sonu saha karışıyor. Bunda haksız karaların etkisi çok.

24 MAÇLIK SERİ



- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

- Bordo-Mavililer, Süper Lig’de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

- Beşiktaş’ın Trabzon’a karşı evindeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

- Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu.