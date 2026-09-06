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Beşiktaş hakkıyla
Gülengül Altınsay
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Beşiktaş hakkıyla

06.09.2026 04:00
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Maçın hakeminin belirlenmesiyle birlikte Beşiktaşlıları bir umutsuzluk sarmıştı. Geçmişte Beşiktaş aleyhine verdiği haksız kararlar hafızalarda çok tazeydi çünkü. Maça her iki taraf da iyi başladı aslında fakat daha fazla pozisyon bulan taraf SiyahBeyazlılardı. Ne var ki karşılaşmanın ilk golü Fenerbahçe’den geldi. Beşiktaş beş kornerden bir şey çıkaramadı fakat Fenerbahçe bir taç atışından Skriniar’la sonuç aldı. Karambolden yenen şanssız bir goldü bu. Buna rağmen Beşiktaş hızlı ve baskılı oyununa devam etti. Sol kanada çabuk aktarılan topta Trossard’ın akıllı pasını Rıdvan gole çevirdi ve skor eşitlendi. Yüksek tempo ikinci yarı da devam etti. Hatta futbolcuların aşırı hırsı gergin dakikalara ve sarı kartlara yol açtı. Son yarım saate girerken Fenerbahçe daha fazla yorulan taraftı. Beşiktaş’ın ardı ardına pozisyonlarını Ederson engelledi. Taa ki Beşiktaş’ın 73’teki örgütlü atağına kadar. Vlahovic’in attığı gole kimsenin yapacağı bir şey yoktu. Kartal’ın 3. golü de direkten dönüyor ama Beşiktaş hakkıyla kazanıyor.

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