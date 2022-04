Bilmediğini bilmek

07 Nisan 2022 Perşembe

Nihat Özdemir istifa edince çoğu kimse rahatladı. Çünkü futbolun giderek daha da dibe batan halinin sorumlusu olarak görülüyordu. Öyle ya futbolun en tepesindeki kişiydi o. Yani başkan değişecek sorunlar da bitecekti. Oysa ki Türkiye’de işler hiç de böyle yürümüyor. Bir kurumun başındaki kişinin özgürce karar alabildiğini mi sanıyorsunuz? Hele söz konusu olan büyük rant ve güç kaynağı olan futbolsa. Burada sorulması gereken asıl soru bu güne kadar TFF başkanları ne kadar bağımsızdılar? Yani bizim TFF ne kadar özerk sizce?

Evet çözülmesi gereken çok sorun var futbolda. Var da bağımsızlığın, hür iradenin olmadığı yerde çözüm nasıl olacak? Özgürlüğün olmadığı ortamda fikir nasıl gelişecek? Fikir gelişemezse çözüm de üretilemez. Üretilse de uygulanamaz. Sonuçta biz sadece federasyon başkanlarını değiştirip işlerin düzeleceğini sanır, gereksiz umutlara kapılırız yine. Oysa ki futbol büyük güç ve rant kapısıysa buna direnecek bağımsız iradeye ihtiyaç var her şeyden önce.

KALIPLAR KIRILIYOR MU?

Kalıplarla düşünmekten bahsetmişken; Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ismael’in ismi duyulunca yapılan eleştirileri bir anımsayın. Meşhur değilmiş, koca Beşiktaş böyle birine bırakılır mıymış, 3’lü savunma bize uymazmış filan. Ama bir tek maçın ardından tüm ağızlar değişiverdi. Nedeni de Beşiktaş’ın Trabzon’a karşı çok iyi bir oyun çıkarması. Ve 3’lü, 4’lü falan fark etmez; sahaya konacak bütünsel takım oyununun önemli olduğunu göstermesi. Ayrıca sistemin kilit oyuncularından Rıdvan ve Rosier’in çok başarılı olması, hatta Rosier’in gol atması.

Ama bu maç sadece bir başlangıç. Ismael’in bize yeni bir kapı açtığı doğru. Futbolun kalıplarla açıklanamayacağını hatırlattı bize. Futbol basit bir oyun ama sahada her an yeniden şekillenen de bir oyun. Bu yüzden futbolda genel geçer doğru diye önerilenler klişe kalıplardan öte anlam taşımıyor. Bu oyunu “bilmek” de “anlamak” da mümkün değil. Sadece izler ve anlamaya çalışırsınız. Zaten futbolun çekiciliği tam da buradan geliyor. Maçları bu yüzden merakla beklemiyor muyuz? Ama hayır biz zaten her şeyi biliyoruz. Biliyoruz da peki o zaman neden hâlâ bu hallerdeyiz?