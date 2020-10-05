Bir tek Rıdvan

05 Ekim 2020 Pazartesi

Kadro yine altüst; ilk kez Beşiktaş forması giyenler, 4. hafta akla gelenler, yıllar sonra Beşiktaş’a dönüp ilk 11’de şans bulanlar... Yani Kartal yepyeni bir toplama on birle Gençler’in karşısında. Ve transfer sürdüğüne göre son ilk 11 de olmayacak bu. Mesela Necip hâlâ sağ bekte. Bu arada geçen hafta yenilen 4 golün faturası Vida’ya çıkmış. Ve maç başlar başlamaz Gençler’in golü geliyor; Necip ofsaytı bozuyor, Welinton adamını kaçırıyor. Buna karşın Siyah-Beyazlılar pozisyon bulmakta bile zorlanıyor. Beşiktaş 3 orta saha ile oynuyor. Ama yaratıcı oyuncular -Oğuzhan, Mensah, Adem- kulübede. Ayrıca kanatlardaki Boyd ve Töre ile orta alan bağlantısı yok. Gençler ise özellikle kanatları iyi kullanarak 2. gole yaklaşan taraf. Herhalde bu kadar kolay top kazanıp rahat ettikleri başka maçları yok.

Sadece genç Rıdvan ve Atiba ne yaptığını biliyor. Yani takımın en genci ve en yaşlısı. Dökülen Dorukhan yerini Mensah’a bırakıyor 2. yarı. Beşiktaş o kadar oyun kuramıyor ki, yenik durumdayken geriye dönüyor topla. Ve kurtarıcı olarak Larin ile Güven sahaya. Ama çizgiden topu çevirip 2. golü engelleyen Montero oluyor. Beşiktaş son dakikalara girerken biraz daha etkili gibi ama ciddi pozisyonu hala yok. Son 10 dakika için Adem ve Hasic de sahada. Artık oyun da daha çok Gençler’in kalesine yakın oynanıyor. Ama nedense beraberlik golü hiç gelecek gibi değil. Ağır ve sürprizsiz bir oyun oynuyor ev sahibi. Ve Beşiktaş o beraberlik golünü atamayınca Konya’dan sonra Gençler’e de 3 puanı veriyor. Daha kötüsü geleceğe dair hiçbir ışık vermiyor yeni kadrosuyla.

25 Ekim’e kadar Beşiktaş taraftarı rahat; o tarihe kadar maçı yok çünkü.