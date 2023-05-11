Böyle gitmesin
Düşünsenize bizim şampiyon takımımız Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek için üç eleme maçını geçmesi gerekiyor. Zaten ülkede oynanan futbolun seviyesi, tribünlerin futbola ilgisi, borç batağındaki kulüplerimiz, maçlara dair en fazla hakem hataları üzerinden yaptığımız tartışmalar göz önüne alındığında futbolun düştüğü bu yer sürpriz değil. Yani mesele onun veya bunun daha çok şampiyon olması değil. Yapılan ünlü yabancı futbolcu transferleri de değil. Mesele özgür, bağımsız bir futbol ortamını yaratabilmekte. Gençler özgürce spor yapabilmeli, hakemler korkmadan maç yönetebilmeli, taraftar tribüne maçların adilce yönetileceğinden emin olarak gitmeli.
Sorun futbolseverde, seyircide değil, ortamı bu hale getirenlerde, sorun kulüpleri borç batağına batıranlarda değil borçları erteleyenlerde, buna izin verenlerde. Sorun eyyamcı hakemlerde değil, onları bu hale getirenlerde. Yani sorun en başta.
Futbola katkıları belirsiz, liyakatsiz
kişileri sırf sadakat temelli futbolun
başına getirirseniz olacağı bu. Sanırım
en son Şenes Erzik federasyonları
ile futbolun bağımsız ve layık kişilerce
yönetildiğini gördük. Ondan sonraki
federasyonlar üç aşağı beş yukarı
aynı dinamizmi ve aynı dirayeti
gösteremediler. Göstermeleri de
amaçlanmadı belki. Geldiğimiz noktada
işin çivisi iyice çıkmış
durumda. Artık kimsenin
sisteme güveni kalmadı.
Deprem sonrası da lig
çorbaya dönmüş durumda.
Ne eşitlik, ne adil oyun ilkesi kaldı.
Ligin yarısında oynanan maçları tescil
edip öteki bölümündekilere 3’er puan
dağıtılınca aslında ortada lig diye bir şey
de kalmadı. Aynı yere gelip duruyoruz
hep. Bu yönetim düzeniyle bir yere de
gidemeyiz. Ve bir ümit: Bu sadaka ve
kayırma düzenini bu pazar günü baştan
aşağı değiştirme şansımız var.
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