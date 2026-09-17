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Bu daha başlangıç
Gülengül Altınsay
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Bu daha başlangıç

17.09.2026 04:00
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Beşiktaş bu akşam Avrupa Kupası lig aşamasında Dolmabahçe’de Marsilya’ya karşı ilk maçına çıkıyor. Çok önemli bir maç. Her ne kadar Fransa Ligi’nde ilk üç maçını kaybetmiş olsa da Marsilya yine Marsilya’dır. Her şeyden önce takımlar Avrupa arenasında karşı karşıya gelecek. Tamam Beşiktaş her geçen gün üstüne koya koya gelişen bir takım. Gelişimini oynadığı oyunla ve aldığı skorlarla da tescillemiş bir takım. Bunda yeni transferleriyle uyum sürecini hızlı geçirmesinin, yeni hocaları Italiano’nun oluşturduğu olumlu havanın katkısı da büyük kuşkusuz. Ne var ki Kartal, gelişiminin daha başında. Kat etmesi gereken daha çok yolu var. Fakat yine de hakem faciasıyla Alanya maçını kaybetmese, hakemler her takıma karşı kuralları eşit uygulamış olsa bugün Süper Lig’in lideri olabilecek seviyeye de gelmiş bir takım. Ama diyorum ya Avrupa arenası başka. Burası bizim ligin çok çok üstünde. Karşınızda Marsilya gibi Fransa’nın en büyük takımlarından biri var. Yani Siyah-Beyazlılar en iyi oyunlarını bile oynasa her türlü sonuca hazır olmak lazım. Olumsuz bir sonuçta enseyi hemen karartmamak lazım. Bu daha bir başlangıç maçı. İyi başlangıçlar çok önemlidir ama yine de bu bir başlangıç maçı.

Bunlar işin gerçekleri. Fakat bizim bu sezon seyrettiğimiz yeni Beşiktaş takımı insana büyük hayaller de kurdurtmuyor değil. Özellikle de takımın orta üçlüsü Salih, Orkun ve Olaitan bize bunları düşündürtüyor. Herkes Orkun’a hakkını teslim ediyor ama ben Salih’e özel bir parantez açmak istiyorum. Savunmayı rahatlatma, topu yeniden kazanma ve atağa çabuk kalkma becerisinde Salih’in payını teslim etmek gerek. Fakat futbol bir takım oyunu ve zincirin en zayıf halkası kadar gücünüz olur. İşte o zincirin zayıf halkalarını da güçlendirdikçe eminim daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz; hem Süper Lig’de hem Avrupa Ligi’nde. Özellikle Avrupa Ligi’nde. Çünkü Avrupa Ligi’nde maçları yabancı hakemler yönetecek. Yani sevimsiz sürprizler neredeyse hiç olmayacak. Ve maçın önüne geçen hakemleri değil maçta oynanan oyunu konuşabileceğiz. Umarım bu akşam da futbolla dolu, adil yönetilen ama sonuçta Beşiktaş’ın kazandığı bir maç izleriz. Haydi Kartal şansın bol, vurduğun gol olsun...

İlgili Konular: #beşiktaş #Maç #hakem #futbol

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