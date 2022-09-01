Çok beklersiniz

01 Eylül 2022 Perşembe

Evet gözünüz aydın. Bakın ne diyor Ismael, “Başarısız olursam eve dönerim”. Baştan beri altını oymaya çalışanlara veriyor bu müjdeyi. Yani “Siz beni göndermek için boşuna çabalamayın. Başarısız olursam ben zaten bağlasanız durmam” diyor. Bizde ne yazık futbol yorumcusu olmakla her şeyi eleştirmek hele hele Beşiktaş’ı eleştirmek bir meslek gereği haline dönüşmüş durumda. Sanki ne kadar beğenmezsen o kadar bu işlerden anlıyorsun sanacak insanlar. Oysa ki bir şeyi beğenmemek için önce onu anlamaya çalışmak gerek. Anlamadan etmeden fikir sahibi olmak da neyin nesi? Hazırlık maçlarındaki yenilgileri bile bahane etti bunlar. Kendisine “Jimnastik hocası” dediler. “Beşiktaş’ın hocalığını kaldıramaz” dediler. “Üç-dört haftaya kalmaz gider” dediler. Dediler de dediler... Oysa ki Beşiktaş şu an daha ligin başında kondisyonu en iyi ve en güzel futbol oynayan takımı. Sivas maçının 1. yarısında izlediğimiz futbol neydi öyle? Lig başlamadan kelle isteyenler şimdi ufak ufak U dönüşü peşinde. Efendim neymiş, elinde mesela Weghorst gibi oyuncular olunca o da başarılı gözüküyormuş. Ayrıca eleştiriler üzerine kendini geliştiriyormuş. Sanki hocanın bu takımın oluşumunda ve oyununda hiç katkısı yokmuş gibi. Ayrıca kusura bakmayın ama sizin “eleştiri” dediğiniz, “şöyle olsaydı, böyle olsaydı” tarzında olmayan üzerinden ahkâm kesmek sadece.

PREMIER LİG TAKIMI GİBİ

Sivas maçında bu kez de erken değişiklikler yaptı diye eleştirildi Valerien. Özellikle 54’te Salih’in çıkarılmasına takıldılar. Anlamadan hüküm vermenin en açık örneği işte. Oysa oyuncunun ağrısı vardı ve karşılıklı konuşarak anlaşarak kenara geldi Salih. Anlaşılan maç izlemiyor bunlar. Diğer yerli oyuncuların sahaya sürülmesi de yine belli bir amaca yönelikti. Biliyorsunuz 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu var. Ve bu oyuncuları hazır tutmak zorundasınız. Kenan da bunlara dahil. Bir kesim taraftarın Kenan’ı oyuna girerken ıslıklaması ise günümüzün linçten beslenme kültürünün örneği. Ayrıca Kenan görevini canla başla yapmaya çalışan bir oyuncu. Ama bizim futbol ulemaları bu ileriye dönük uygulamayı da beğenmediler. Oysa lig uzun bir maraton ve Beşiktaş’ın her oyuncusuna, özellikle yerlilere gereksinimi olacak. Başa dönersek artık hocayı yollamaktan vazgeçin. Kim için lobi yapıyorsanız onu göreve getirtmek için Beşiktaş’ın başarısız olmasını bekleyeceksiniz. Ama görünen o ki daha çok bekleyeceksiniz.