Beşiktaş sezonun bu ilk maçında Eyüp karşısına Avrupa’da oynadığı 4 maçtan farklı bir 11’le çıkıyor. Uyumlu oynayan, birbirine yakın kalitede 18-20 oyuncunuz varsa rotasyon zaten bir avantaj. Nitekim bu maça başlayan Trossard, Agbadou, Rıdvan zaten ilk 11 özellikli. Olaitan’la Salih merkezde çok iyi oynayınca uyumlu, baskılı, kaybedilen topları enerjik kazanan bir Beşiktaş çıktı ortaya. Ve 25. dakikada Taylan topu kaptı, Semih stoperleri çekti, Olaitan araya koşu atan Cerny’ye indirdi ve gol. Zaten Kartal çok koşuyor, savunmayı ileri çıkarıyor, topa baskı kuruyor. Tek eksiği ceza sahasında tam organize olamaması. Topu gereksiz havalandırması. Eyüp ise ancak 2. yarı oyuna biraz giriyor fakat 68’de 10 kişi kalıyor. Beşiktaş da 70’ten sonra yorulunca oyuncu değişikliği yapıyor. Sonuçta skor değişmiyor Kartal 3 puanı 1 golle alıyor.
Doğru rotasyon
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