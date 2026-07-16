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‘Dünya’dan dönüş
Gülengül Altınsay
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‘Dünya’dan dönüş

16.07.2026 04:00
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Dünya Kupası’nda sona yaklaştık. Önümüzde artık bir tek final maçı var. Ve bize “2026’yı nasıl bilirdiniz?” diye sorsalar herhâlde çoğumuz futboldan ziyade apaçık ortaya çıkan haksızlıkları, manipülasyonları, ayrımcılığı ön plana çıkarırdık. Hiçbir zaman, hiçbir yerde tam adaletli bir ortam yaratmak tabii ki imkânsız ama bu tarz olumsuzlukların giderek kantarının kaçtığı da bir gerçek. Turnuvanın Trump’ın ABD’sinde yapılması da böyle bir tablonun ortaya çıkışında önemli bir etken kuşkusuz. Trump ve FIFA Başkanı başta olmak üzere birtakım güçler bu turnuvanın gidişatını dizayn etmek istediler ellerinden geldiğince. Kamp yeri adaletsizlikleri, sınırlarda adamına göre keyfi giriş çıkış zorbalıkları, İran’ın maçlara gidebilmek için çektiği sıkıntılar, saha içinde takımına göre hakem-VAR kararları, Mısır’a yapılan haksızlıklar ve daha fazlası kupanın adaletine bol miktarda gölge düşürdü. Çünkü futbolda etkili yetkili olabilen kişilerin kendilerine göre hesabı, beklentileri olunca doğal olarak işler futbolun doğrularının dışına çıkıyor. Futbol bir amaç değil bir araca dönüşüyor.

TRANSFER ATAĞI 

Bu turnuvanın bizim açımızdan iyi bir yönü ise şu bitmek tükenmek bilmeyen ve pek çoğu yalan yanlış transfer haberlerinin ikinci planda kalmasıydı. İlgi alanımızın bir miktar dışına çıkmasıydı. Dolayısıyla bu geçirmekte olduğumuz transfer dönemine en iyi transfer dönemlerinden biri olarak bakmak yanlış olmaz sanırım! Zaten kulüpler de Dünya Kupası’nı transferlerdeki gecikmelere, başarısızlıklara bir bahane olarak gösterdi. Fakat günler geçiyor ve henüz takım kadroları oluşmuş değil. Bırakın futbolcuları kamplara yetiştirmeyi normal maçlara bile yetiştiremeyecekler bu gidişle. Beşiktaş’ın 23 Temmuz’da Avrupa Ligi ön eleme maçı var ki bu maç çok önemli. Bu arada “üç transfer dönemince takım oluşturma projesi” şu an itibarıyla rafa kalkmış durumda. Yine tek aşamada birçok futbolcu transferiyle sil baştan yapılıyor. Tüm kaynaklar da harcanarak. Trossard’a verilen çuvalla para -burada miktarı yazmaya korkuyorum- karşılığını bakalım nasıl bulacak? Ve ben yine hatırlatmak isterim ki bu kadar yeni oyuncuyla kısa sürede uyum yakalamak çok zor. Bunu defalarca yaşadık çünkü. Ama ilk günden umutsuzluk yaymak ve transferlerle umutlanan bir kısım taraftarın da moralini bozmak istemem. Umarım bu kez taşlar yerine daha çabuk oturur ve Beşiktaş’a gönül verenler bir kez daha hüsrana uğramaz.

İlgili Konular: #beşiktaş #Trump #Dünya Kupası #FIFA #futbol

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